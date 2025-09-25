Απάντηση της Άγκυρας σε Ρούμπιο: Η Τουρκία έστειλε διορθωμένη μετάφραση της συνέντευξης Ερντογάν στο Fox News

Μέτωπο με το «φίλα» προσκείμενο στο ρεπουμπλικανικό κόμμα και στην κυβέρνηση Τραμπ τηλεοπτικό δίκτυο, Fox News, άνοιξε Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Special Report» και στον Μπρετ Μπάιερ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη και της συνάντησής του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.

Η «σπίθα» που «άναψε» τη φωτιά της κόντρας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Άγκυρα ήταν η απάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ερώτηση σχετικά με το τέλος των πολέμων στην Ουκρανία και στη Γάζα.

Ο Τούρκος πρόεδρος απάντησε στα τουρκικά με αγγλική μεταγλώττιση με την τοποθέτησή του να θεωρείται από τις ΗΠΑ ως «επίθεση» στην πολιτική του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

«Ίσως θυμάστε ότι (ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) είχε πει: "Θα τερματίσω τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας". Τερματίστηκε; Συνεχίζεται ακόμα. Ομοίως, είπε: "Θα τερματίσω τον πόλεμο στη Γάζα". Το έκανε; Όχι. Αυτό σημαίνει ότι μόλις αρχίσουμε να αναλύουμε το ζήτημα, θα πρέπει να πληρώσουμε το τίμημα. Και όταν εξετάζουμε την ανταλλαγή ομήρων, αυτό έγινε. Συνεχίζεται», απάντησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με την αγγλική μετάφραση του Fox News.

Η δήλωση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έμεινε αναπάντητη με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας να σχολιάζει σε επιθετικό τόνο.

«Στο θέμα της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ο μόνος ηγέτης στον κόσμο που έχει κάποια πιθανότητα να βάλει τέλος σε αυτό, είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Γι’ αυτό και έχει αφιερώσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια απ’ οποιονδήποτε άλλον. Όλες αυτές οι άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, παρεμπιπτόντως, μας ικετεύουν να εμπλακούμε. Θέλουν να είμαστε μέσα. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να λένε ό,τι θέλουν, αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν θέλουν να γίνει κάτι, θέλουν να έρθουν στον Λευκό Οίκο. Ο πρόεδρος Ερντογάν έρχεται αυτή την εβδομάδα στον Λευκό Οίκο για να συναντήσει τον πρόεδρο. Όλοι έρχονται στον Λευκό Οίκο.

Όλοι θέλουν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ. Όλοι θέλουν ο πρόεδρος Τραμπ να το λύσει. Άρα μπορούν να λένε ό,τι θέλουν. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ηγέτες, σήμερα γίνονται τέτοιες συναντήσεις, που μας παρακαλούν να συμμετάσχουν. Μας τηλεφωνούν και λένε: "Μπορούμε να συμπεριληφθούμε; Μπορείτε να μας φέρετε μέσα; Μπορώ να έχω πέντε λεπτά για να σφίξω το χέρι του προέδρου;". Αυτός είναι ο αναντικατάστατος ηγέτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Είναι ο μόνος που έχει πραγματικές πιθανότητες, όχι μόνο να διαμεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά και να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη [πιθανώς αναφέρεται στη Γάζα] και στην απελευθέρωση όλων των ομήρων εκεί», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στο Fox News.

Rubio says Erdogan can say all he wants on Gaza and Ukraine but he will come to the White House when he wants something done and would seek Trump’s help pic.twitter.com/R2vaPxR3eM — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 23, 2025

Τα σχόλια του Αμερικανού ΥΠΕΞ προκάλεσαν εκνευρισμό στην Τουρκία και μάλιστα το γραφείο επικοινωνίας του Τούρκου προέδρου στην Ουάσινγκτον έστειλε μία διορθωμένη μετάφραση σχετικά με τα λεγόμενα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η απάντηση του προέδρου Ερντογάν σε μια ερώτηση σχετικά με τον τερματισμό των πολέμων έχασε το νόημά της στη μετάφραση. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο πρόεδρος Ερντογάν τόνισε ότι ο τερματισμός των πολέμων συνεπάγεται σημαντικές προκλήσεις και κόστος, και εξήρε τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ σε αυτό το ζήτημα», ανέφερε η απάντηση.

Το Fox News και ειδικότερα ο Μπρετ Μπάιερ, ο οποίος πραγματοποίησε τη συνέντευξη με τον Τούρκο πρόεδρο, διάβασε τη διευκρίνηση που έστειλε η Άγκυρα, δηλώνοντας ωστόσο πως το δίκτυο υποστηρίζει τις μεταφράσεις του.

«Ο πρόεδρος της Τουρκίας ήθελε να διευκρινίσει σαφώς αυτές τις παρατηρήσεις πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Το Fox News υποστηρίζει την ακρίβεια της μετάφρασής μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.