Απάντηση Πεσκόφ σε Τραμπ για την πυραυλική δομική: Η Ρωσία καθοδηγείται από τα δικά της συμφέροντα

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η Ρωσία θα καθοδηγείται από τα δικά της εθνικά συμφέροντα, μετά τη δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα πρέπει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αντί να δοκιμάσει έναν πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν υπήρχε τίποτα στη δοκιμή του πυραύλου Burevestnik που θα έπρεπε να επιδεινώσει τις σχέσεις με την Ουάσινγκτον.

Σχετικά με τις επαφές του ειδικού απεσταλμένου του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, Κίριλ Ντμίτριεφ στις ΗΠΑ, ο Πεσκόφ σχολίασε ότι οι ανεπίσημες επαφές είναι σημαντικές για το διάλογο και ότι αποτελούν ένα μικρό βήμα σε έναν μακρύ δρόμο.

Τραμπ κατά Πούτιν: Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και όχι να δοκιμάζει πυραύλους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «ανάρμοστη» την ανακοίνωση που έκανε χθες Κυριακή ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν αναφορικά με τη διεξαγωγής μιας επιτυχημένης τελικής δοκιμής ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ.

«Είναι ανάρμοστο για τον Πούτιν να το λέει αυτό. Θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Αυτός ο πόλεμος, που υποτίθεται ότι θα διαρκούσε μια εβδομάδα, σύντομα θα εισέλθει στον τέταρτο χρόνο του. Αυτό θα έπρεπε να κάνει αντί να δοκιμάζει πυραύλους», τόνισε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους από το προεδρικό αεροσκάφος που τον μεταφέρει στην Ιαπωνία, δεύτερο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία μετά τη Μαλαισία.

Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι «θα του άρεσε πολύ» να συναντηθεί με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ- Ουν.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παρατείνει, αν κριθεί αναγκαίο, την ασιατική του περιοδεία στο πλαίσιο της οποία σήμερα και αύριο θα βρεθεί στην Ιαπωνία και την Τετάρτη και Πέμπτη στη Νότια Κορέα.

Η Ρωσία προχώρησε σε δοκιμή νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ - Θριαμβολογεί ο Πούτιν

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία τον πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ Burevestnik, ένα όπλο με πυρηνική ικανότητα, το οποίο, όπως ισχυρίζεται η Μόσχα, μπορεί να αποφύγει οποιοδήποτε αμυντικό σύστημα. Η Ρωσία σκοπεύει να προχωρήσει στην ανάπτυξή του, δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο ανώτατος στρατηγός της Ρωσίας, Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγός του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, ενημέρωσε τον Πούτιν ότι ο πύραυλος διένυσε 14.000 χιλιόμετρα (8.700 μίλια) και παρέμεινε στον αέρα για περίπου 15 ώρες κατά τη δοκιμή του στις 21 Οκτωβρίου.

Η Ρωσία αναφέρει ότι ο 9M730 Burevestnik (Storm Petrel) - που το ΝΑΤΟ έχει ονομάσει SSC-X-9 Skyfall - είναι «ανίκητος» απέναντι στις τρέχουσες και μελλοντικές πυραυλικές άμυνες, με σχεδόν απεριόριστη εμβέλεια και απρόβλεπτη διαδρομή πτήσης.

«Πρόκειται για ένα μοναδικό όπλο που κανείς άλλος στον κόσμο δεν διαθέτει», δήλωσε ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, σε συνάντηση σε σημείο διοίκησης με στρατηγούς που επιβλέπουν τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις που δημοσίευσε το Κρεμλίνο την Κυριακή.

Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι κάποτε κάποιοι Ρώσοι ειδικοί του είχαν πει πως το όπλο ήταν απίθανο να καταστεί ποτέ εφικτό, αλλά τώρα, όπως είπε, οι «κρίσιμες δοκιμές» έχουν ολοκληρωθεί. Τόνισε στον Γκερασίμοφ ότι η Ρωσία πρέπει να κατανοήσει πώς να ταξινομήσει το όπλο και να προετοιμάσει την υποδομή για την ανάπτυξη του Burevestnik.

Ο Γκερασίμοφ ανέφερε ότι ο πύραυλος είχε κινητήρα πυρηνικής ενέργειας και ότι η συγκεκριμένη δοκιμή ξεχώριζε, επειδή διήνυσε τόσο μεγάλη απόσταση, παρόλο που η εμβέλειά του θεωρείται ουσιαστικά απεριόριστη. Υποστήριξε ότι μπορεί να νικήσει οποιοδήποτε αντιπυραυλικό σύστημα.

Ο Πούτιν επέβλεψε την Τετάρτη μια δοκιμή των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, για να εξασκηθεί η ετοιμότητά τους και η δομή διοίκησής τους.

«Ο εκσυγχρονισμός των πυρηνικών μας αποτρεπτικών δυνάμεων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Ρωσία υπερτερεί σε αυτόν τον τομέα έναντι οποιασδήποτε άλλης πυρηνικής δύναμης.

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μαζί περίπου το 87% του παγκόσμιου αποθέματος πυρηνικών όπλων — αρκετά για να καταστρέψουν τον κόσμο πολλές φορές. Η Ρωσία διαθέτει 5.459 πυρηνικές κεφαλές, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 5.177, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων (FAS).

«Οι στρατηγικές μας δυνάμεις είναι ικανές να διασφαλίσουν πλήρως την εθνική ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Κράτους της Ένωσης», κατέληξε ο Πούτιν.