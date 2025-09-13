Απάντηση Κίνας στον Τραμπ για τους δασμούς: Εμείς δεν συμμετέχουμε ούτε υποκινούμε πολέμους

Η Κίνα δεν συμμετέχει σε πολέμους ούτε τους υποκινεί, δήλωσε το Σάββατο ο υπουργός Εξωτερικών της, μετά την έκκληση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τους συμμάχους τους να επιβάλουν δασμούς στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, στους οποίους περιλαμβάνεται και η Κίνα.

Οι ΗΠΑ καλούν εδώ και καιρό τις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο να σταματήσουν, καθώς επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει δασμούς στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, αλλά απέφυγε να τιμωρήσει την Κίνα, η οποία θεωρεί τη Ρωσία «στρατηγικό εταίρο παντός καιρού».

«Ο πόλεμος δεν μπορεί να λύσει προβλήματα και οι κυρώσεις απλώς τα περιπλέκουν», δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με την Σλοβένα ομόλογό του στην πρωτεύουσα της Σλοβενίας, Λιουμπλιάνα, σύμφωνα με ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου.

Το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ καλεί την G7 και την ΕΕ να επιβάλουν δασμούς σε Κίνα και Ινδία λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου

Υπενθυμίζεται ο υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κάλεσε την Παρασκευή τους συμμάχους της Ομάδας των Επτά (G7) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλουν «ουσιαστικούς δασμούς» στα αγαθά από την Κίνα και την Ινδία, με στόχο να σταματήσουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, και συγκάλεσε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7 για να συζητήσουν τις προσπάθειες ενίσχυσης της πίεσης προς τη Μόσχα ώστε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Κίνα και την Ινδία χρηματοδοτούν τη πολεμική μηχανή του Πούτιν και παρατείνουν τη χωρίς νόημα σφαγή του ουκρανικού λαού», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ σε γραπτή δήλωση προς το Reuters.

«Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, καταστήσαμε σαφές στους Ευρωπαίους συμμάχους μας ότι αν είναι πραγματικά σοβαροί ως προς τον τερματισμό του πολέμου στην ίδια τους τη γειτονιά, πρέπει να μας ακολουθήσουν και να επιβάλουν ουσιαστικούς δασμούς, οι οποίοι θα αρθούν την ημέρα που θα τελειώσει ο πόλεμος.

Η Διοίκηση Ειρήνης και Ευημερίας του προέδρου Τραμπ είναι έτοιμη, και οι εταίροι μας στην G7 πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων μαζί μας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.



