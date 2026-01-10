Κύπρος: Υπήρξε προειδοποίηση από Βρυξέλλες για υβριδικές απειλές - Η τακτική «kompromat»

Η Λευκωσία έχει ενημερωθεί εδώ και τρεις με τέσσερις μήνες από τις Βρυξέλλες για το ενδεχόμενο υβριδικών απειλών, ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου.

Μιλώντας στο ΡΙΚ, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι το βίντεο το οποίο έχει δει το φως της δημοσιότητας, αποτελεί συνδυασμό πραγματικών πλάνων με επεξεργασμένο ήχο και εικόνα. Είπε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για κακόβουλη και κακόπιστη επεξεργασία, με έντονα χαρακτηριστικά οργανωμένης προπαγάνδας.

Αναφερόμενος στους πρωταγωνιστές του βίντεο, ο κ. Αντωνίου ξεκαθάρισε ότι εκπροσωπεί μόνο τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οδηγίες του οποίου ήταν σαφείς: «Εάν διαπιστωθεί διάπραξη οποιασδήποτε επιλήψιμης ενέργειας από τον Διευθυντή του Γραφείου του, ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους θα πάψει να είναι δίπλα στον Πρόεδρο».

Ο κ. Αντωνίου είπε ότι ο πρόεδρος δέχεται επίθεση στο πολυτιμότερο χαρακτηριστικό που διαθέτει, την εντιμότητά του, καλώντας εκ νέου όποιους διαθέτουν στοιχεία εναντίον του να τα καταθέσουν αρμοδίως προς διερεύνηση.

Παράλληλα, συνέστησε προσοχή, τονίζοντας ότι πρέπει να τύχει διαχείρισης η σκιά που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία, ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ χαρακτήρισε ατυχές να σπεύδουν ορισμένοι να υιοθετούν το περιεχόμενο ενός βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου τελεί υπό διερεύνηση.

H τακτική «Kompromat» από τη Σοβιετική Ένωση στα social media

Μετά από τεχνική και ποιοτική αξιολόγηση από τις υπηρεσίες ασφαλείας του επίμαχου βίντεο που διέρρευσε, προκύπτει πως το τελικό προϊόν του βίντεο, τόσο στο μοντάζ όσο και στην αφήγηση, αποτελεί αποτέλεσμα επιλεκτικής επεξεργασίας.

Σύμφωνα με εμπειρογνώμονες, η συγκεκριμένη μεθοδολογία παραπέμπει σε ανώνυμες επιχειρήσεις «δολοφονίας χαρακτήρων», οι οποίες εντάσσονται στην πρακτική των λεγόμενων kompromat – τακτική με ιστορικές ρίζες στη Σοβιετική Ένωση και εκτεταμένη χρήση στη σύγχρονη Ρωσία, με στόχο τον εκβιασμό, την απαξίωση ή την πολιτική εξουδετέρωση προσώπων.

Τι είναι το «kompromat»

Όπως επισημαίνει το sigmalive, ο όρος kompromat προέρχεται από τα ρωσικά (komprometiruyushchiy material) και σημαίνει «επιβαρυντικό υλικό». Περιγράφει την πρακτική συλλογής και αξιοποίησης πληροφοριών –πραγματικών ή κατασκευασμένων– με στόχο τον εκβιασμό, τη χειραγώγηση ή την πολιτική εξουδετέρωση προσώπων και οργανισμών. Πρόκειται για τακτική που συνδέεται άρρηκτα με τον κόσμο των μυστικών υπηρεσιών και του πολιτικού παρασκηνίου.

Οι ρίζες στη Σοβιετική Ένωση

Η συστηματική χρήση του kompromat καθιερώθηκε στη Σοβιετική Ένωση, κυρίως μέσω της KGB. Από τις δεκαετίες του 1920 και του 1930, οι σοβιετικές αρχές συγκέντρωναν φακέλους με προσωπικά στοιχεία, πολιτικές απόψεις και ιδιωτικές στιγμές αξιωματούχων, διανοουμένων και πολιτικών αντιπάλων. Το kompromat αποτέλεσε βασικό εργαλείο ελέγχου και πειθάρχησης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Από τους φακέλους στα social media

Στον 21ο αιώνα, το kompromat έχει περάσει στην ψηφιακή εποχή. Αντί για φυσικούς φακέλους, χρησιμοποιούνται υποκλοπές, χακαρίσματα, επιλεκτικές διαρροές και ανώνυμοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τακτική εντάσσεται πλέον σε ευρύτερες υβριδικές επιχειρήσεις επιρροής, με στόχο τη δυσφήμηση, την αποσταθεροποίηση και τη διαμόρφωση πολιτικών εξελίξεων.