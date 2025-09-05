Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει αντιπροσωπεία στην Ουάσινγκτον για να προετοιμάσει νέες κοινές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Συνεργαζόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους ομοϊδεάτες εταίρους για να αυξήσουμε την πίεση μέσω περαιτέρω άμεσων και δευτερογενών κυρώσεων», δήλωσε ο Κόστα σε συνέντευξη Τύπου στην πόλη Ουζγκόροντ της δυτικής Ουκρανίας, μετά από συνάντηση με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Κόστα πρόσθεσε ότι «μια ευρωπαϊκή ομάδα ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον για να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς φίλους μας», αλλά δεν αποκάλυψε ποιοι θα συμμετάσχουν στην αντιπροσωπεία, σύμφωνα με το POLITICO.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι το 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας — το οποίο έχει ως στόχο «να φέρει τον Πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» — θα ανακοινωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της ζητούν εδώ και καιρό από τις ΗΠΑ να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και να επιβάλουν πιο αυστηρές κυρώσεις στη Μόσχα, σε μια προσπάθεια να εξαντλήσουν οι οικονομικοί πόροι του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Τον περασμένο μήνα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έθεσε προθεσμία δύο εβδομάδων στο Κρεμλίνο για να τερματίσει την εισβολή του στην Ουκρανία, αλλιώς θα αντιμετωπίσει «μαζικές κυρώσεις ή μαζικούς δασμούς ή και τα δύο» — αλλά δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε κάποιο μέτρο.

Ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης επέβαλε στην Ινδία υψηλούς δασμούς 50% ως τιμωρία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν έχει ακόμη υποστηρίξει τους δευτερεύοντες δασμούς 500% που πρότεινε ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ για τους εμπορικούς εταίρους της Μόσχας.