Αντιπρόεδρος Βενεζουέλας: Ο Μαδούρο παραμένει ο «μοναδικός» ηγέτης της χώρας, δεν θα γίνουμε αποικία

Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας μετέδωσε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα της αντιπροέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, είχε οριστεί να αντικαταστήσει τον Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του τελευταίου από τις ΗΠΑ.

Στο μήνυμά της, η Ροντρίγκες επανέλαβε την έκκλησή της για την απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του. Τόνισε επίσης ότι ο συλληφθείς πρόεδρος είναι ο «μοναδικός» πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Ροντρίγκες είχε πει στον Μάρκο Ρούμπιο πως ήταν «διατεθειμένη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να γίνει η Βενεζουέλα ξανά μεγάλη», προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάμβαναν τη διακυβέρνηση της χώρας.

Στο διάγγελμά της, ωστόσο, η Ροντρίγκες τόνισε ότι η Βενεζουέλα «δεν θα γίνει ποτέ αποικία» καμίας χώρας. Πρόσθεσε ότι το Καράκας είναι ανοιχτό σε μια σχέση αμοιβαίου σεβασμού με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά μόνο στο πλαίσιο του διεθνούς και του βενεζουελανικού δικαίου.

Το βίντεο φαίνεται να έχει καταγραφεί στο Καράκας. Προηγουμένως είχαν κυκλοφορήσει πληροφορίες ότι η Ροντρίγκες ενδέχεται να βρίσκεται στη Ρωσία, κάτι που διαψεύστηκε από τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η κρατική τηλεόραση έδειξε τη Ροντρίγκες πλαισιωμένη από τον αδελφό της Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, καθώς και από τους υπουργούς Εξωτερικών, Εσωτερικών και Άμυνας της χώρας.

Reuters: Ποια είναι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, η αντιπρόεδρος που αντικατέστησε τον Μαδούρο

Ό Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο σε συνέντευξη Τύπου ότι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ «μόλις ορκίστηκε» πρόεδρος της Βενεζουέλας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει επιβεβαιώσει τον όρκο της Ροντρίγκεζ, ενώ αρκετές πηγές ανέφεραν ότι βρισκόταν στη Ρωσία, παρά τη διάψευση από το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα κυβερνήσουν τη Βενεζουέλα προσωρινά και ότι η Ροντρίγκεζ δηλώνει «πρόθυμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να κάνει τη Βενεζουέλα ξανά σπουδαία».

Ο Μαδούρο την έχει χαρακτηρίσει «τίγρη» για τη σθεναρή υπεράσπιση της σοσιαλιστικής κυβέρνησής του. Συνεργάζεται στενά με τον αδελφό της, Χόρχε Ροντρίγκεζ, επικεφαλής της νομοθετικής εξουσίας της Εθνοσυνέλευσης.

Η 56χρονη Ροντρίγκεζ, από το Καράκας, γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1969 και είναι κόρη του αριστερού αντάρτη Χόρχε Αντόνιο Ροντρίγκεζ, ιδρυτή του επαναστατικού κόμματος Λίγκα Σοσιαλίστα τη δεκαετία του 1970.

Ως υπουργός Οικονομικών και Πετρελαίου, συνδυαστικά με τη θέση της αντιπροέδρου, κατέχει σημαντική επιρροή στη διαχείριση της οικονομίας της χώρας και στον ιδιωτικό τομέα, εφαρμόζοντας ορθόδοξες οικονομικές πολιτικές για την καταπολέμηση του υπερπληθωρισμού.

Σε ηχητικό μήνυμα στην κρατική τηλεόραση, κάλεσε τις ΗΠΑ να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία για τη ζωή του Μαδούρο και της συζύγου του, χωρίς να είναι γνωστό πού βρίσκεται ο Μαδούρο.

Δικηγόρος απόφοιτη του Κεντρικού Πανεπιστημίου της Βενεζουέλας, ανέβηκε γρήγορα στην πολιτική, υπηρετώντας ως υπουργός Επικοινωνιών και Πληροφοριών (2013–2014) και ως υπουργός Εξωτερικών (2014–2017).

Το 2017 έγινε επικεφαλής της φιλοκυβερνητικής Συντακτικής Συνέλευσης, ενώ διορίστηκε αντιπρόεδρος τον Ιούνιο του 2018. Τον Αύγουστο του 2024 ανέλαβε και το υπουργείο Πετρελαίου, διαχειριζόμενη τις κυρώσεις των ΗΠΑ στον κρίσιμο τομέα.