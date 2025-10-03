Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόταση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τη δημιουργία τείχους αναχαίτισης drones που θα αφορά την υπεράσπιση της ανατολικής πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση έγινε τον περασμένο μήνα, έχοντας ως δεδομένα την έφοδο ρωσικών drones στην Πολωνία και τη Ρουμανία καθώς και των drones που είχαν εντοπιστεί πάνω από τη Δανία, τη Νορβηγία και τη Γερμανία.

Όπως αναφέρει το Politico, για τις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία, η δημιουργία μίας τέτοιου είδους προστασίας, φαίνεται να είναι μια λογική απάντηση σε μια αυξανόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, χώρες που βρίσκονται πιο μακριά από τη Ρωσία αμφισβητούν την ιδέα, εκφράζοντας ανησυχίες για τη σκοπιμότητα και το κόστος της, για το πώς ταιριάζει στα στρατιωτικά σχέδια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και για το αν αποτελεί μια προσπάθεια των Βρυξελλών να αναλάβει τον έλεγχο της εθνικής αμυντικής πολιτικής.

«Τα drones και τα αντι-drones είναι προτεραιότητα», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στους δημοσιογράφους την Πέμπτη. «Αλλά πρέπει να είμαστε σαφείς: δεν υπάρχει τέλειος τοίχος για την Ευρώπη, μιλάμε για ένα σύνορο 3.000 χιλιομέτρων, πιστεύετε ότι είναι απολύτως εφικτό; Η απάντηση είναι «όχι»».

Από πλευράς του, ο Επίτροπος Άμυνας, Άνδριους Κουμπίλιους, πρώην πρωθυπουργός της Λιθουανίας, έσπευσε να υπερασπιστεί την πρόταση. Είπε ότι το αρχικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των drones που καλύπτει την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής θα κοστίσει περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ότι η εγκατάσταση των συστημάτων ανίχνευσης θα μπορούσε να γίνει σε λιγότερο από έναν χρόνο.

Τα χρήματα για την αναχαίτιση των drones

Από πού θα αντληθούν τα χρήματα για τη δημιουργία του τείχους αναχαίτισης drones; Οι Βρυξέλλες θέλουν να χρησιμοποιήσουν χρήματα της ΕΕ, όμως, για να συμβεί αυτό, πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η απροθυμία των χωρών του Νότου – η Τζιόρτζια Μελόνι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης των ηγετών της ΕΕ στην Κοπεγχάγη αυτή την εβδομάδα ότι τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα πρέπει να ωφελούν ολόκληρο το μπλοκ, όχι μόνο την ανατολική του πτέρυγα – προκάλεσε εκκλήσεις για «αλληλεγγύη» από τις εκτεθειμένες χώρες.

Παρά τις διαφωνίες σχετικά με το μέγεθος και το όνομα της προστασίας κατά των drones, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την ικανότητά της να αποκρούει τα ρωσικά drones. Γι' αυτό, παρόλο που υπήρχαν αντιρρήσεις στην Κοπεγχάγη, οι ηγέτες της ΕΕ αποδέχτηκαν τις προτάσεις της Επιτροπής για την άμυνα, συμπεριλαμβανομένου του τείχους κατά των drones – πράγμα που σημαίνει ότι αναμένεται να προχωρήσει με κάποια μορφή. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και τις δυνατότητες πρέπει ακόμη να διευκρινιστούν.