Reuters, Guardian

Η Ρωσία παρέδωσε στην Ουκρανία τα λείψανα 1.000 Ουκρανών στρατιωτών με αντάλλαγμα τις σορούς 35 Ρώσων, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

«Οι σοροί 1.000 Ουκρανών στρατιωτών παραδόθηκαν στην Ουκρανία. Η Ρωσία έλαβε σε αντάλλαγμα τις σορούς 35 Ρώσων στρατιωτών», δήλωσε μέσω Telegram ο Μεντίνσκι.

Ο Μεντίνσκι συνόδευσε την ανακοίνωσή του με μια φωτογραφία ανθρώπων με λευκές προστατευτικές στολές πoυ μετέφεραν ειδικούς σάκους για τη μεταφορά νεκρών από φορτηγό-ψυγείο.

Όπως αναφέρει το Reuters, οι δύο πλευρές έχουν κατά καιρούς ανταλλάξει νεκρούς στη διάρκεια του πολέμου, που αυτή την εβδομάδα συμπλήρωσε τέσσερα χρόνια.

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί και Ουκρανοί διαπραγματευτές συναντώνται σήμερα στη Γενεύη για νέες συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής, την ώρα που οι επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων συνεχίζονται.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νυχτερινά πλήγματα, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε 420 drones και 39 πυραύλους στο τελευταίο κύμα επιθέσεων.

«Την ώρα που ολόκληρος ο κόσμος απαιτεί από τη Μόσχα να σταματήσει επιτέλους αυτόν τον παράλογο πόλεμο, ο Πούτιν ποντάρει σε περισσότερη τρομοκρατία, επιθέσεις και επιθετικότητα», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

Overnight, Ukraine was struck by hundreds of Russian missiles, drones, and bombs targeting civilian infrastructure, power and heating generation. There are damaged residential houses and civilian casualties.



When the whole world demands Moscow to finally stop this senseless war,… pic.twitter.com/0lD46jVwy1 — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 26, 2026

Σύμφωνα με τον Guardian, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν φαίνεται να κλιμακώνει τη ρητορική του κατά της Ουκρανίας, διατυπώνοντας ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς ότι η εμπόλεμη χώρα ενδέχεται να σχεδιάζει την αποσταθεροποίηση του ουγγρικού ενεργειακού συστήματος.

Σε «ανοιχτή επιστολή» που ανήρτησε το πρωί προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε ότι επί χρόνια «εργαζόταν για να σύρει την Ουγγαρία στον πόλεμο μεταξύ της χώρας σας και της Ρωσίας», με υποτιθέμενη στήριξη από τις Βρυξέλλες και την ουγγρική αντιπολίτευση.

Open Letter to President Volodymyr Zelenskyy



Mr. President,



For four years, you have been unable to accept the position of the sovereign Hungarian government and the Hungarian people regarding the Russia–Ukraine war.



For four years, you have been working to force Hungary into… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 26, 2026

Σε ξεχωριστό απόσπασμα ραδιοφωνικής συνέντευξης, ο Όρμπαν δήλωσε ότι ανέμενε πως η Ουκρανία θα καταφύγει σε «βρόμικα κόλπα», κάνοντας λόγο για συνωμοσία με στόχο «τη δημιουργία χάους και ενεργειακής ανασφάλειας» στην Ουγγαρία.

Το Κίεβο απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Όρμπαν, τονίζοντας ότι η διακοπή στη μεταφορά πετρελαίου μέσω του αγωγού Druzhba οφείλεται αποκλειστικά σε ζημιές που προκλήθηκαν από ρωσικά πλήγματα.

«Είναι απαράδεκτο όταν ορισμένοι εκβιαστές στην ΕΕ όχι μόνο μπλοκάρουν αποφάσεις που απαιτούνται για τη συλλογική άμυνα, αλλά απειλούν και να σταματήσουν μέρος των ενεργειακών προμηθειών προς την Ουκρανία σε μια στιγμή που το ενεργειακό μας σύστημα βομβαρδίζεται βάναυσα», απάντησε το πρωί ο Σιμπίχα.