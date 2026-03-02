Ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ θα υποστεί «συντριπτικό πλήγμα»

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, διεμήνυσε σήμερα πως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα υποστεί «συντριπτικό πλήγμα».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Ζαμίρ ανέφερε μεταξύ άλλων πως οι επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) εναντίον της Χεζμπολάχ δεν θα ολοκληρωθούν «έως ότου εξαλειφθεί η απειλή από τον Λίβανο». Υπογράμμισε επίσης πως «θα εξακολουθήσουμε να επιμένουμε στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ».

Απευθυνόμενος στους κατοίκους παραμεθόριων περιοχών στο βόρειο Ισραήλ, ο Ζαμίρ είπε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ελέγχουν τον εναέριο χώρο του Λιβάνου και θα εξαλείψουν κάθε απειλή.

«Θα ολοκληρώσουμε αυτήν την εκστρατεία όχι μόνο με τα πλήγματα στο Ιράν, αλλά και με τη Χεζμπολάχ να υφίσταται συντριπτικό πλήγμα», τόνισε ο αρχηγός του ισραηλινού επιτελείου.

Τις προηγούμενες ώρες η Χεζμπολάχ είχε εκτοξεύσει ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

