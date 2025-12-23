Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απορρίπτει προσωρινά την ανάπτυξη στρατού στο Σικάγο

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε την Τρίτη να επιτρέψει στον Ντόναλντ Τραμπ να στείλει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην περιοχή του Σικάγο, καθώς ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επεκτείνει τη χρήση του στρατού για εσωτερικούς σκοπούς σε όλο και περισσότερες δικαιοδοσίες υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών, μια πολιτική που οι επικριτές χαρακτηρίζουν ως προσπάθεια τιμωρίας των αντιπάλων και καταστολής της διαφωνίας.

Οι δικαστές απέρριψαν το αίτημα του υπουργείου Δικαιοσύνης να άρει μια δικαστική εντολή που είχε μπλοκάρει την ανάπτυξη εκατοντάδων μελών της Εθνοφρουράς, σε νομική προσφυγή που κατέθεσαν αξιωματούχοι της πολιτείας του Ιλινόις και τοπικοί ηγέτες. Το υπουργείο είχε ζητήσει να επιτραπεί η ανάπτυξη όσο εκκρεμεί η δίκη.

Η Εθνοφρουρά χρησιμεύει ως πολιτοφυλακή με έδρα τις πολιτείες και υπάγεται στους κυβερνήτες των πολιτειών, εκτός εάν καλείται σε ομοσπονδιακή υπηρεσία από τον πρόεδρο.

Ο Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, και στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, μετά τις προηγούμενες αναπτύξεις στο Λος Άντζελες, το Μέμφις και την Ουάσινγκτον.

Η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί από εντελώς διαφορετικές εκδοχές των διαμαρτυριών κατά της επιθετικής εφαρμογής του νόμου περί μετανάστευσης από τον Τραμπ εντός και γύρω από το Σικάγο.

Ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του χαρακτηρίζουν τις πόλεις υπό ηγεσία Δημοκρατικών ως άνομες, πλήρως διαβρωμένες από το έγκλημα και μαστιζόμενες από μαζικές βίαιες διαμαρτυρίες, ενώ η κυβέρνησή του υποστηρίζει ότι τα στρατεύματα χρειάζονται για την προστασία της ομοσπονδιακής περιουσίας και του προσωπικού.

Δημοκρατικοί δήμαρχοι και κυβερνήτες, μαζί με άλλους επικριτές, θεωρούν αυτούς τους ισχυρισμούς παραπλανητικούς και πρόσχημα για την αποστολή στρατευμάτων, κατηγορώντας τον Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας.

Ομοσπονδιακοί δικαστές έχουν εκφράσει σκεπτικισμό για την αρνητική εικόνα που προβάλλει η κυβέρνηση σχετικά με τις διαμαρτυρίες, τις οποίες οι τοπικοί αξιωματούχοι επιβολής του νόμου χαρακτηρίζουν περιορισμένες, σε μεγάλο βαθμό ειρηνικές και διαχειρίσιμες από τις δικές τους δυνάμεις, μακριά από τις συνθήκες «εμπόλεμης ζώνης» που περιέγραψε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος βασίστηκε σε έναν νόμο που επιτρέπει στον πρόεδρο να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς για να καταστείλει εξέγερση, να αποκρούσει εισβολή ή, εάν «δεν μπορεί με τις τακτικές δυνάμεις να εκτελέσει τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών».

Το Ιλινόις και το Σικάγο μήνυσαν την κυβέρνηση αφότου ο Τραμπ ομόσπονδοποίησε 300 στρατιώτες της Εθνοφρουράς του Ιλινόις και διέταξε επίσης την αποστολή στρατιωτών της Εθνοφρουράς του Τέξας στην πολιτεία, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες παράνομες. Οι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι η κυβέρνηση απέστειλε εκατοντάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς πίσω από το Πόρτλαντ και το Σικάγο.

Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ στο Σικάγο, Έιπριλ Πέρι, μπλόκαρε προσωρινά την κίνηση στις 9 Οκτωβρίου, κρίνοντας ότι οι ισχυρισμοί για βία κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών σε εγκατάσταση μετανάστευσης στο προάστιο Μπρόντβιου του Σικάγο, όπου συγκεντρωνόταν καθημερινά μια μικρή ομάδα διαδηλωτών, ήταν αναξιόπιστοι.

Ο Πέρι, διορισμένος από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εξέγερσης ούτε παραβίασης του νόμου, κατηγορώντας τους αξιωματούχους ότι «εξισώνουν τις διαμαρτυρίες με ταραχές και δεν εκτιμούν το ευρύ φάσμα μεταξύ των πολιτών που παρατηρούν, αμφισβητούν και επικρίνουν την κυβέρνησή τους και εκείνων που εμποδίζουν, επιτίθενται ή ασκούν βία».

Μια ανάπτυξη της Εθνοφρουράς «θα έριχνε μόνο λάδι στη φωτιά», δήλωσε ο Πέρι.

Μια τριμελής επιτροπή του 7ου Εφετείου των ΗΠΑ στο Σικάγο αρνήθηκε να άρει την εντολή του Πέρι, καταλήγοντας ότι «τα γεγονότα δεν δικαιολογούν τις ενέργειες του προέδρου στο Ιλινόις». Δύο από τους τρεις δικαστές διορίστηκαν από Ρεπουμπλικάνους προέδρους, ένας εκ των οποίων από τον Τραμπ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι η αξιολόγηση των διαμαρτυριών από τους τοπικούς αξιωματούχους ήταν «απίστευτα αισιόδοξη» και ότι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες «λειτουργούν υπό συνεχή απειλή βίας».

Οι δικηγόροι του Ιλινόις και του Σικάγο δήλωσαν ότι οι τοπικές διαμαρτυρίες «δεν εμπόδισαν ποτέ τη λειτουργία» των εγκαταστάσεων του Μπρόντβιου και ότι οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε κάθε αίτημα για βοήθεια και περιόρισαν τυχόν σποραδικές διαταραχές.

Αξιωματούχοι από το Πόρτλαντ και το Όρεγκον έχουν ξεχωριστή νομική προσφυγή κατά της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης δυνάμεων του Τραμπ. Η περιφερειακή δικαστής Κάριν Ίμεργκουτ, διορισμένη από τον Τραμπ, μπλόκαρε οριστικά την ανάπτυξη στις 7 Νοεμβρίου, ενώ η κυβέρνηση έχει ασκήσει έφεση.

Τον Οκτώβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο ζήτησε από την κυβέρνηση, καθώς και από το Ιλινόις και το Σικάγο, να υποβάλουν γραπτά επιχειρήματα για την ερμηνεία των λέξεων «τακτικές δυνάμεις» στον νόμο.

Σε γραπτή απόφαση της 10ης Οκτωβρίου, ο Πέρι ανέφερε ότι ιστορικές πηγές δείχνουν πως ο όρος «τακτικές δυνάμεις» περιλαμβάνει μόνο τακτικά στρατεύματα, όπως ο Στρατός Ξηράς και το Ναυτικό, και όχι την Εθνοφρουρά.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν επιχείρησε να χρησιμοποιήσει τις τακτικές δυνάμεις πριν καταφύγει στην ομοσπονδιοποίηση της Εθνοφρουράς», σημείωσε ο Πέρι, προσθέτοντας ότι υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση του στρατού για επιβολή του νόμου στο εσωτερικό.

Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα ζητήσει την παρέμβαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την εφαρμογή των πολιτικών του Τραμπ που εμποδίζονται από κατώτερα δικαστήρια. Το Ανώτατο Δικαστήριο, με συντηρητική πλειοψηφία 6-3, έχει στηρίξει την κυβέρνηση σχεδόν σε κάθε υπόθεση από την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία τον Ιανουάριο.