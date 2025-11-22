Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αίρει εμπόδιο στον νέο εκλογικό χάρτη στο Τέξας

Το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο (SCOTUS) προχώρησε χθες Παρασκευή σε άρση της αναστολής του ανασχεδιασμού του χάρτη των εκλογικών περιφερειών στην πολιτεία Τέξας, δίνοντας έτσι ώθηση στην προσπάθεια των ρεπουμπλικάνων να εξασφαλίσουν περισσότερες έδρες στο Κογκρέσο στις προσεχείς ενδιάμεσες εκλογές, που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2026.

Οι αρχές του Τέξας προσέφυγαν στο κορυφαίο όργανο της δικαιοσύνης των ΗΠΑ, όπου έχουν αποφασιστική πλειοψηφία οι συντηρητικοί, ζητώντας του να επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν νέο εκλογικό χάρτη, οδηγώντας μερικές ώρες αργότερα στο πάγωμα απόφασης που είχε πάρει την Τρίτη κατώτερο ομοσπονδιακό δικαστήριο, ώστε να δοθεί χρόνος στα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να εξετάσουν την υπόθεση.

Η διαταγή, που υπογράφεται από τον Σάμιουελ Αλίτο, κάλεσε όσους εναντιώνονται στο νέο εκλογικό χάρτη να προχωρήσουν στην υποβολή απάντησης στο αίτημα των αρχών του Τέξας ως τη Δευτέρα μετά το μεσημέρι.

Ομοσπονδιακό δικαστήριο απέρριψε τη 18η Νοεμβρίου τον νέο χάρτη των εκλογικών περιφερειών στο Τέξας, κρίνοντας πως επρόκειτο για «gerrymandering» με βάση τη φυλή.

Ο όρος αυτός αναφέρεται στον ανασχεδιασμό εκλογικών περιφερειών κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του κόμματος που κυβερνά την όποια πολιτεία.

Good news: SCOTUS just put a stay on the injunction against Texas’ new congressional maps. pic.twitter.com/ZXXqJLRtBq — Brian Harrison (@brianeharrison) November 22, 2025

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους τελευταίους μήνες πολιτείες όπου κυβερνούν ρεπουμπλικάνοι να ανασχεδιάσουν τον χάρτη των εκλογικών περιφερειών ώστε να αυξηθεί η ισχνή διαφορά από τους δημοκρατικούς στη Βουλή των Αντιπροσώπων στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο στην Ουάσιγκτον (219 έναντι 214).

Η επίσπευση της διαδικασίας ανασχεδιασμού των εκλογικών χαρτών ώστε να εξασφαλιστούν περισσότερες έδρες --πέντε επιπλέον για το κυβερνών κόμμα στην περίπτωση του Τέξας-- αντανακλά τη σκληρή μάχη των δημοκρατικών και των ρεπουμπλικάνων ενόψει των εκλογών στο μέσο της προεδρικής θητείας.

Οι δημοκρατικοί ενέκριναν νωρίτερα αυτόν τον μήνα μέσω δημοψηφίσματος κείμενο προορισμένο να εξασφαλίσει στη δική τους παράταξη πέντε έδρες στην Καλιφόρνια (δυτικά), την πολυπληθέστερη των ΗΠΑ, όπου είναι κυρίαρχοι ιστορικά.

Εγχειρήματα για τον ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών βρίσκονται σε εξέλιξη ή υπό σχεδιασμό σε άλλες πολιτείες.

Ο νέος χάρτης στο Τέξας αμφισβητείται από μαύρους και ισπανόφωνους ψηφοφόρους στην πελώρια πολιτεία του αμερικανικού Νότου που κυβερνούν οι ρεπουμπλικάνοι.

Στην πρωτόδικη απόφαση, το δικαστήριο διέταξε τις αρχές του Τέξας να χρησιμοποιήσουν τον εκλογικό χάρτη του 2021 στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου του 2026.