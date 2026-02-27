Σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, με το Ισραήλ να ανοίγει καταφύγια πολιτικής προστασίας και τις ΗΠΑ να επιτρέπουν την αποχώρηση μη απαραίτητου προσωπικού από την Ιερουσαλήμ, εν μέσω απειλών από το Ιράν. Κίνα και Καναδάς καλούν πολίτες να φύγουν από το Ιράν, ενώ η Βρετανία αποσύρει διπλωμάτες. Δηλώσεις Τραμπ και Βανς εντείνουν την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση.

Η πρεσβεία ανακοίνωσε την απόφαση νωρίς το πρωί της Παρασκευής και δήλωσε ότι «σε απάντηση σε περιστατικά ασφαλείας και χωρίς προειδοποίηση» θα μπορούσε να επιβάλει περαιτέρω περιορισμούς στους προορισμούς που μπορούν να ταξιδέψουν οι υπάλληλοι της αμερικανικής κυβέρνησης εντός του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους New York Times, η απόφαση ελήφθη μετά από συναντήσεις και τηλεφωνικές συνομιλίες που διήρκεσαν όλη τη νύχτα της Πέμπτης, η οποία εξέτασε ένα αντίγραφο ενός ηλεκτρονικού μηνύματος που έστειλε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, στους υπαλλήλους της πρεσβείας.

Οι Times ανέφεραν ότι ο πρέσβης δήλωσε στο email του ότι η κίνηση αυτή ήταν αποτέλεσμα «υπερβολικής προσοχής» και ότι όσοι επιθυμούν να φύγουν «πρέπει να το κάνουν σήμερα».

Να φύγουν από το Ιράν ζητούν από τους πολίτες τους Κίνα και Καναδάς

Σε αυστηρή ταξιδιωτική οδηγία προς τους πολίτες της προχώρησε η Κίνα, καλώντας τους να αποφύγουν κάθε μετάβαση στο Ιράν, επικαλούμενη «σημαντική αύξηση των εξωτερικών κινδύνων ασφαλείας».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας επισημαίνει: «Υπό το φως της τρέχουσας κατάστασης ασφαλείας στο Ιράν, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών και οι κινεζικές πρεσβείες και προξενεία στο Ιράν υπενθυμίζουν στους Κινέζους πολίτες να αποφύγουν προς το παρόν τα ταξίδια στο Ιράν».

Παράλληλα, απευθύνει σύσταση προς όσους βρίσκονται ήδη στη χώρα να ενισχύσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας και «να αποχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν».

Ανάλογη προειδοποίηση εξέδωσε και ο Καναδάς, καλώντας τους πολίτες του που βρίσκονται στο Ιράν να εγκαταλείψουν τη χώρα άμεσα, καθώς η ένταση στην περιοχή παραμένει σε υψηλά επίπεδα. «Καναδοί στο Ιράν: Λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων, οι εχθροπραξίες στην περιοχή ενδέχεται να επαναληφθούν με ελάχιστη ή και καμία προειδοποίηση. Αποχωρήστε τώρα από το Ιράν, εφόσον μπορείτε να το πράξετε με ασφάλεια», αναφέρεται στην κυβερνητική ανακοίνωση.

Οι αρχές καλούν επίσης τους πολίτες να διασφαλίσουν ότι τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα είναι ενημερωμένα και να διαθέτουν επαρκή εφόδια σε περίπτωση που χρειαστεί να παραμείνουν σε καταφύγιο.

Αποσύρει το διπλωματικό της προσωπικό και η Βρετανία

Η Βρετανία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι απέσυρε προσωρινά το προσωπικό της από το Ιράν, επικαλούμενη την κατάσταση ασφάλειας στην περιοχή.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η ικανότητά του να βοηθήσει τους Βρετανούς υπηκόους είναι πλέον εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς η πρεσβεία λειτουργεί εξ αποστάσεως και δεν παρέχεται προσωπική προξενική υποστήριξη, ακόμη και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

«Το Ιράν δεν μπορεί να απειλήσει απευθείας τις ΗΠΑ με βαλλιστικό πύραυλο»

Η τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο ετήσιο διάγγελμά του προς το Κογκρέσο την Τρίτη, όπου υποστήριξε ότι η Τεχεράνη «εργάζεται σε πυραύλους που σύντομα θα φτάνουν» στις ΗΠΑ, φαίνεται να μην στηρίζεται βάσει στοιχείων από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters, προκαλώντας, έτσι, ερωτηματικά, αναφορικά με τη ρητορική του Αμερικανού προέδρου, επιχειρώντας να δικαιολογήσει πιθανό χτύπημα στο Ιράν.

Όπως ανέφεραν δύο πηγές, δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή σε μια μη απόρρητη αξιολόγηση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας των ΗΠΑ για το 2025, σύμφωνα με την οποία το Ιράν ενδέχεται να χρειαστεί έως και το 2035 για να αναπτύξει έναν «στρατιωτικά βιώσιμο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο» (ICBM), αξιοποιώντας τα υφιστάμενα διαστημικά οχήματα εκτόξευσης δορυφόρων (SLV).

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει απόλυτο δίκιο να επισημαίνει τη σοβαρή απειλή που συνιστά το Ιράν, μια χώρα που φωνάζει "θάνατος στην Αμερική", εφόσον αποκτήσει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους». Ωστόσο, μία από τις πηγές επεσήμανε ότι ακόμη και αν η Κίνα ή η Βόρεια Κορέα – χώρες που συνεργάζονται στενά με το Ιράν – παρείχαν τεχνολογική υποστήριξη, η Τεχεράνη θα χρειαστεί πιθανότατα τουλάχιστον οκτώ χρόνια για να κατασκευάσει «κάτι που να είναι πραγματικά σε επίπεδο ICBM και επιχειρησιακό».

Ο Βανς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο βομβαρδισμών

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη --χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξαπολυθούν νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν-- ότι δεν υπάρχει «καμία πιθανότητα» πολεμικής αναμέτρησης με μεγάλη διάρκεια ανάμεσα στις δυο χώρες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη Washington Post.

«Η ιδέα ότι θα εμπλακούμε σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή για χρόνια, χωρίς κανένα τέλος -δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να γίνει αυτό», τόνισε στην εφημερίδα.

«Νομίζω ότι όλοι προτιμάμε τη διπλωματική επιλογή», συνέχισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εξελίξεις θα καθοριστούν «στ’ αλήθεια από το τι κάνουν και τι λένε οι Ιρανοί».