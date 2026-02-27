Το Ισραήλ διαθέτει πολυεπίπεδη αεροπορική άμυνα κατά των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων, μια ασπίδα στην οποία ενδέχεται να χρειαστεί να στηριχθεί, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν οδεύουν προς μια πιθανή στρατιωτική σύγκρουση που θα μπορούσε να προκαλέσει ιρανικές επιθέσεις στο ισραηλινό έδαφος.

Αντιαεροπορικοί πύραυλοι Arrow

Οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι μακράς εμβέλειας Arrow-2 και Arrow-3, που αναπτύχθηκαν από το Ισραήλ με γνώμονα την απειλή των ιρανικών πυραύλων, έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν εισερχόμενους στόχους τόσο εντός όσο και εκτός της ατμόσφαιρας αντίστοιχα. Λειτουργούν σε υψόμετρο που επιτρέπει την ασφαλή διασπορά οποιωνδήποτε μη συμβατικών κεφαλών.

Η κρατική Israel Aerospace Industries είναι ο κύριος ανάδοχος του έργου, ενώ η Boeing συμμετέχει στην παραγωγή των αναχαιτιστικών πυραύλων.

Σύστημα κατάρριψης βαλλιστικών πυραύλων DAVID'S SLING

Το σύστημα μεσαίου βεληνεκούς David's Sling έχει σχεδιαστεί για να καταρρίπτει βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται από απόσταση 100 έως 200 χλμ. (62-124 μίλια).

Αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε από κοινού από την κρατική ισραηλινή εταιρεία Rafael Advanced Defense Systems και την RTX Corp, μια αμερικανική εταιρεία που ήταν προηγουμένως γνωστή ως Raytheon. Το David's Sling έχει επίσης σχεδιαστεί για να αναχαιτίζει αεροσκάφη, drones και πυραύλους κρουζ.

Σύστημα αεράμυνας IRON DOME

Το σύστημα αεροπορικής άμυνας μικρής εμβέλειας Iron Dome κατασκευάστηκε για να αναχαιτίζει τους πυραύλους που εκτοξεύει η τρομοκρατικής οργάνωση της Χαμάς στη Γάζα.

Αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ΗΠΑ και τέθηκε σε λειτουργία το 2011. Κάθε μονάδα που μεταφέρεται με φορτηγό εκτοξεύει πυραύλους καθοδηγούμενους από ραντάρ για να καταστρέφει απειλές μικρής εμβέλειας, όπως πυραύλους, όλμους και drones, εν πτήσει.

Μια ναυτική έκδοση του Iron Dome, για την προστασία πλοίων και θαλάσσιων περιουσιακών στοιχείων, τέθηκε σε λειτουργία το 2017.

Το σύστημα καθορίζει εάν ένας πύραυλος βρίσκεται σε πορεία να χτυπήσει μια κατοικημένη περιοχή. Εάν όχι, ο πύραυλος αγνοείται και αφήνεται να προσγειωθεί χωρίς να προκαλέσει ζημιά.

Το Iron Dome αρχικά προοριζόταν να παρέχει κάλυψη σε πόλεις από ρουκέτες με βεληνεκές μεταξύ 4 και 70 χλμ. (2,5-43 μίλια), αλλά οι ειδικοί λένε ότι από τότε έχει επεκταθεί.

Σύστημα λέιζερ IRON BEAM

Αναπτύχθηκε από το Ισραήλ για περισσότερο από μια δεκαετία και κηρύχθηκε πλήρως λειτουργικό στα τέλη του 2025. Το επίγειο σύστημα λέιζερ υψηλής ισχύος Iron Beam έχει σχεδιαστεί για να αναχαιτίζει μικρότερες αεροπορικές απειλές, όπως UAV και όλμους.

Χρησιμοποιώντας λέιζερ για να υπερθερμαίνει και να εξουδετερώνει αεροπορικές απειλές, η λειτουργία του Iron Beam αναμένεται να είναι σημαντικά φθηνότερη από ορισμένα άλλα συστήματα αεροπορικής άμυνας που χρησιμοποιούν αναχαιτιστικούς πυραύλους για να καταρρίπτουν εισερχόμενες απειλές.

Σύστημα THAAD των ΗΠΑ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2024 ότι έστειλε το προηγμένο αντιπυραυλικό σύστημα THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) στο Ισραήλ.

Το THAAD αποτελεί κρίσιμο μέρος των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων του αμερικανικού στρατού και έχει σχεδιαστεί για να αναχαιτίζει και να καταστρέφει απειλές από βαλλιστικούς πυραύλους μικρού, μεσαίου και ενδιάμεσου βεληνεκούς στην τελική φάση της πτήσης τους.

Ο αμερικανικός στρατός βοήθησε στην κατάρριψη ιρανικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν κατά του Ισραήλ, χρησιμοποιώντας συστήματα εδάφους, σύμφωνα με δήλωση Αμερικανού αξιωματούχου τον Ιούνιο του 2025, μετά την επίθεση του Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Ένα αντιτορπιλικό του αμερικανικού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο βοήθησε επίσης στην κατάρριψη εισερχόμενων βαλλιστικών πυραύλων, σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

Αεροπορική Άμυνα

Ισραηλινά μαχητικά ελικόπτερα και μαχητικά αεροσκάφη εκτόξευσαν πυραύλους αέρος-αέρος για να καταστρέψουν drones που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.