Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κυριαρχεί στην πολιτική ζωή της Τουρκίας για περισσότερα από 20 χρόνια, ωστόσο το έως πρόσφατα «απαγορευμένο» θέμα της διαδοχής του αρχίζει να συζητείται πιο ανοιχτά, με τον γιο του, Μπιλάλ Ερντογάν, να εμφανίζεται όλο και συχνότερα στο προσκήνιο.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας καλύπτει πλέον συστηματικά τις δραστηριότητες του Μπιλάλ Ερντογάν, ενώ ο ίδιος συνοδεύει συχνότερα τον πατέρα του σε διεθνείς επαφές, από τη Μέση Ανατολή έως την Ασία.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, το ενδεχόμενο μετάβασης της εξουσίας αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος AKP. Η πιθανότητα εισόδου του Μπιλάλ στην ενεργό πολιτική φέρεται να εξετάζεται σοβαρά, ακόμη και με ορίζοντα ηγετικό ρόλο.

Το ζήτημα της διαδοχής του μακροβιότερου ηγέτη της σύγχρονης Τουρκίας απασχολεί εδώ και χρόνια τόσο τους πολίτες όσο και τους ξένους επενδυτές. Ωστόσο, στο εσωτερικό του πολιτικού του χώρου, ο Ερντογάν εξακολουθεί να θεωρείται κεντρική και αναντικατάστατη μορφή, ενώ δημόσιες αναφορές στο «μετά» αποφεύγονται.

Ο 44χρονος Μπιλάλ Ερντογάν, δεύτερος από τα τέσσερα παιδιά του προέδρου, έχει δηλώσει ότι δεν έχει άμεσες πολιτικές φιλοδοξίες. Παρ’ όλα αυτά, πηγές αναφέρουν ότι διαμορφώνει σταδιακά δίκτυο επιρροής, με εμπλοκή στην ανάδειξη στελεχών τόσο στο κόμμα όσο και στον κρατικό μηχανισμό.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Atheer, podcast του Al Jazeera με έδρα το Κατάρ, υπογράμμισε τη σημασία μιας ισχυρής Τουρκίας για τον ισλαμικό κόσμο και αναφέρθηκε στην ανάγκη συνέχειας του «πνεύματος» που, όπως είπε, έχει διαμορφώσει ο πατέρας του.

Στελέχη του κυβερνώντος χώρου περιγράφουν τον Μπιλάλ Ερντογάν ως πρόσωπο με επιρροή στη νεολαία και διασυνδέσεις με θρησκευτικά και κοινωνικά δίκτυα, στοιχεία που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μια ομαλή εσωτερική μετάβαση, εφόσον τεθεί θέμα διαδοχής. Ο ίδιος προβάλλει δημόσια ένα προφίλ που συνδυάζει αναφορές στη Δύση με έντονη σύνδεση με τον ισλαμικό κόσμο.