Ανησυχία ΟΗΕ για το Νότιο Σουδάν: Έκκληση για συμμετοχή των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία

Εντεινόμενη ανησυχία εκφράζουν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που έχουν υπογράψει τη Δήλωση Κοινών Δεσμεύσεων για τις Αρχές των Γυναικών, της Ειρήνης και της Ασφάλειας, απέναντι στη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στο Νότιο Σουδάν.

Σε κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Γουιάνα, ο Παναμάς, η Σλοβενία, η Δημοκρατία της Κορέας, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σιέρα Λεόνε, τα κράτη τονίζουν ότι «η πολιτική και ανθρωπιστική κατάσταση στο Νότιο Σουδάν επιδεινώνεται ταχύτατα» και προειδοποιούν πως «απαιτείται άμεση δράση ώστε να αποτραπεί η κατάρρευση των ειρηνευτικών προσπαθειών και η περαιτέρω επιδείνωση του ανθρώπινου πόνου».

Οι χώρες δηλώνουν τη δέσμευσή τους «σε διπλωματικές και πολυμερείς πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην πρόληψη νέας βίας», επισημαίνοντας ότι η βία αυτή «επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια». Όπως υπογραμμίζουν, «το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει επανειλημμένως καλέσει για την ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες επίλυσης συγκρούσεων και παραμένουμε έτοιμοι να συνδράμουμε σε αυτή την κατεύθυνση».

Η κοινή δήλωση καλεί τη Μεταβατική Κυβέρνηση του Νοτίου Σουδάν να «δημιουργήσει συνθήκες για διαφανείς, ελεύθερες και δίκαιες εκλογές», να «εκπονήσει μέσω μιας χωρίς αποκλεισμούς διαδικασίας ένα μόνιμο Σύνταγμα που θα αντανακλά τη βούληση του λαού» και να «εφαρμόσει πλήρως τη Συμφωνία Ειρήνευσης του 2018».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατάσταση των γυναικών και κοριτσιών, που - όπως σημειώνεται -«εξακολουθούν να υφίστανται το μεγαλύτερο βάρος των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών, των διακοινοτικών συγκρούσεων, της διακίνησης ελαφρών όπλων, των κλιματικών κρίσεων και της αυξανόμενης φτώχειας». Σύμφωνα με τη δήλωση, η «αύξηση των καταγγελιών για σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις», σε συνδυασμό με «μαζικούς εκτοπισμούς, ιδίως γυναικών και κοριτσιών», έχει οδηγήσει σε «κατάρρευση βασικών υπηρεσιών, αύξηση της μητρικής θνησιμότητας και οξεία επισιτιστική ανασφάλεια».

Οι υπογράφουσες χώρες καταδικάζουν «όλες τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των γυναικών» και ζητούν «λογοδοσία». Επισημαίνουν ότι «η αποτυχία εφαρμογής βασικών διατάξεων της Συμφωνίας Ειρήνευσης του 2018 - όπως η ποσόστωση 35% για τη συμμετοχή των γυναικών - έχει καθυστερήσει την πολιτική μετάβαση και ωθεί τη χώρα σε νέα αστάθεια».

Η ανακοίνωση εκφράζει παράλληλα ανησυχία για τους «περιορισμούς του δημοκρατικού χώρου» και τις «περικοπές στη χρηματοδότηση, που έχουν πλήξει τις γυναίκες-οικοδόμους της ειρήνης και έχουν αναγκάσει πολλές οργανώσεις γυναικών να αναστείλουν τη δράση τους σε μια κρίσιμη συγκυρία».

Τα κράτη τονίζουν ότι «οι δεσμεύσεις για την προστασία και ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών, όπως κατοχυρώνονται στη Συμφωνία Ειρήνευσης του 2018, το Πρωτόκολλο του Μαπούτο και τα εθνικά σχέδια δράσης για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια, πρέπει τώρα να μετατραπούν σε χειροπιαστές πράξεις και ουσιαστική λογοδοσία».

Κλείνοντας, τα εννέα κράτη μέλη του Συμβουλίου επαναβεβαιώνουν «την πλήρη στήριξή τους στις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης, της IGAD, της Αποστολής του ΟΗΕ στο Νότιο Σουδάν (UNMISS) και της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το Νότιο Σουδάν», ώστε -όπως αναφέρουν- «να προωθηθούν η ειρήνη, η δικαιοσύνη και η σταθερότητα για τον λαό του Νοτίου Σουδάν».