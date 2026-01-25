Οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, του 37χρονου που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε χθες Σάββατο από ομοσπονδιακούς πράκτορες στην Μινεάπολη των ΗΠΑ, καταδίκασαν τα «αηδιαστικά ψέματα» της κυβέρνησης Τραμπ για τον γιο τους και απέρριψαν κατηγορηματικά την εκδοχή της για το επεισόδιο.

«Φαίνεται ξεκάθαρα πως ο Άλεξ δεν κρατάει όπλο όταν δέχεται επίθεση από τους δολοφονικούς και άνανδρους τραμπούκους της ICE (σ.σ. της αστυνομίας μετανάστευσης) του Τραμπ. Έχει το τηλέφωνό του στο δεξί χέρι και το αριστερό χέρι είναι υψωμένο πάνω από το κεφάλι του καθώς προσπαθεί να προστατεύσει τη γυναίκα που πράκτορες της ICE είχαν σπρώξει στο έδαφος και της έριχναν σπρέι πιπεριού», ανέφεραν ο Μάικλ και η Σούζαν Πρέτι στο CNN.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι συνοριοφύλακες επιχείρησαν να αφοπλίσουν άνδρα που τους πλησίασε και ένας πράκτορας πυροβόλησε «ευρισκόμενος σε άμυνα» όταν το θύμα «αντιστάθηκε βίαια». Το DHS ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ φωτογραφία ενός πιστολιού που λέει ότι ανήκει στο θύμα, αναφέροντας ότι είχε σκοπό να σκοτώσει μέλη των δυνάμεων της τάξης.

«Τα αηδιαστικά ψέματα που ειπώθηκαν για τον γιο μας από την κυβέρνηση είναι κατακριτέα και σιχαμερά», ανέφεραν οι γονείς του Άλεξ Πρέτι, που δήλωσαν πως είναι «συντετριμμένοι αλλά και πολύ οργισμένοι».

«Ο Άλεξ ήταν ένας καλόκαρδος άνθρωπος που νοιαζόταν πολύ για την οικογένεια και τους φίλους του, καθώς και τους αμερικανούς βετεράνους τους οποίους φρόντιζε ως νοσηλευτής ΜΕΘ στο νοσοκομείο βετεράνων της Μινεάπολης», δήλωσαν. «Ο Άλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς, δεν θα είναι μαζί μας για να διαπιστώσουμε τον αντίκτυπο του. Δεν χρησιμοποιούμε τον χαρακτηρισμό “ήρωας” ελαφρά τη καρδία. Ωστόσο, η τελευταία του σκέψη και πράξη ήταν να προστατεύσει μια γυναίκα», ανέφεραν στο CNN.

Αγωγή σε βάρος κυβέρνησης Τραμπ

Το Γραφείο Εισαγγελέα της Επαρχίας Χένεπιν και το Γραφείο Ποινικών Συλλήψεων της Μινεσότα κατέθεσαν αγωγή εναντίον της κυβέρνησης Τραμπ για να αποτραπεί η παραποίηση και καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων που σχετίζονται με τον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Τζέφρι Πρέτι από πράκτορα της Συνοριακής Περιπολίας στη Μινεάπολη.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι οι ενάγοντες ισχυρίζονται πως οι κατηγορούμενοι και όσοι ενεργούν κατ’ εντολήν τους αφαίρεσαν στοιχεία από τον τόπο του συμβάντος, εμποδίζοντας τις αρμόδιες πολιτειακές αρχές να τα ελέγξουν.

Η αγωγή συνοδεύεται από αίτηση προσωρινής διαταγής στο Ομοσπονδιακό Εφετείο της Μινεσότα, κατά του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, της ICE, της Υπηρεσίας Τελωνείων και Συνοριακής Περιπολίας, του Ελέγχου Συνόρων των ΗΠΑ και της εισαγγελέως των ΗΠΑ Παμ Μπόντι.

«Είχε όπλο πάνω του» σύμφωνα με την (pics&vids)

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες των ΗΠΑ πυροβόλησαν και σκότωσαν τον άνδρα στη Μινεάπολη, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση και συγκέντρωση πολιτών στο σημείο μόλις έγινε γνωστό το συμβάν. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό πυροβολισμού με εμπλοκή ομοσπονδιακών Αρχών στη Μινεάπολη μέσα στον ίδιο μήνα, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Ρενέ Γκουντ και τον τραυματισμό Βενεζουελάνου μετανάστη που είχε δεχθεί πυρά στο πόδι.

Εργαζόμενος σε κοντινή επιχείρηση είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News ότι είδε τον πυροβολισμό. Σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και Fox, ο άνδρας που δέχτηκε τον πυροβολισμό από τους πράκτορες της ICE είναι νεκρός, ενώ ο κυβερνήτης της Μινεσότα ενεργοποίησε την Εθνοφρουρά προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση και να προστατευτούν οι πολίτες.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές τι είχε προηγηθεί του πυροβολισμού.

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και προβλήθηκε σε τηλεοπτικούς σταθμούς δείχνει ανθρώπους που φορούν μάσκες και αλεξίσφαιρα γιλέκα να παλεύουν με έναν άνδρα, σε έναν χιονισμένο δρόμο της πόλης. Ακούγονται πυροβολισμοί, ο άνδρας πέφτει στο έδαφος και ακολουθούν και άλλοι πυροβολισμοί.

BREAKING: A man was reportedly shot by a federal agent in Minneapolis this morning.



Source: Minnesota Star Tribune

🚨 BREAKING: The armed man who fought Border Patrol and was subsequently shot this morning in Minneapolis has died, per the City of Minneapolis



They’re going to burn this freaking place to the ground.



Pray hard for our agents today 🙏🏻 pic.twitter.com/i9zrWGDzw7 — Nick Sortor (@nicksortor) January 24, 2026

Another angle of the fatal shooting has now been released.

Source: Drop Site News



Source: Drop Site Newspic.twitter.com/uoK5WkB6VQ https://t.co/FcAQEe7mO9 — Clash Report (@clashreport) January 24, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δημοσίευσε τη φωτογραφία ενός πιστολιού που, όπως αναφέρει, βρέθηκε στον σημείο του πυροβολισμού.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.

The officers attempted to…



The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

Ο διοικητής της Συνοριακής Φρουράς, Γκεργκ Μποβίνο σε συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι σήμερα το πρωί, ένα άτομο πλησίασε τους πράκτορες της ICE με ένα ημιαυτόματο πιστόλι 9 χιλιοστών. Οι πράκτορες «προσπάθησαν να αφοπλίσουν το άτομο, αλλά αυτό αντιστάθηκε βίαια».

«Φοβούμενος για τη ζωή του... ένας πράκτορας της Συνοριακής Φρουράς πυροβόλησε αμυντικά», συνέχισε ο Μποβίνο.

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε «του παρασχέθηκε αμέσως ιατρική βοήθεια, αλλά ο άνδρας τελικά κατέληξε νεκρός».

Όπως πρόσθεσε στη συνέχεια, ο άνδρας είχε δύο γεμάτους γεμιστήρες και δεν είχε ταυτότητα.

«Φαίνεται ότι πρόκειται για μια περίπτωση όπου ένα άτομο ήθελε να προκαλέσει τη μέγιστη ζημιά και να σφαγιάσει τους αστυνομικούς».

Όπως ανέφερε, ο αξιωματικός της Συνοριακής Φρουράς που εμπλέκεται στην ανταλλαγή πυροβολισμών ήταν «άριστα εκπαιδευμένος», ενώ τόνισε ότι η Συνοριακή Φρουρά δεν θα επιτρέψει βίαιες ενέργειες εναντίον των αστυνομικών. «Περίπου 200 ΄΄ταραξίες΄΄ έφτασαν στον τόπο του συμβάντος και άρχισαν να ''επιτίθενται'' και να ''εμποδίζουν' την αστυνομία μετά το περιστατικό».

Βίντεο δείχνει πράκτορα της ICE να παίρνει το όπλο του 37χρονου και στη συνέχεια τον πυροβολούν

Σε νέο βίντεο που δόθηκε στην δημοσιότητα φαίνεται ο 37χρονος να επιχειρεί να προστατεύσει γυναίκα που σπρώχνουν και πετούν στον δρόμο οι πράκτορες της ICE.

Τον ψεκάζουν εξ επαφής με σπρέι πιπεριού πέφτει επάνω στη γυναίκα για την προστατεύσει. Στη συνέχεια δέχεται επίθεση από 10 πράκτορες που φτάνουν ακόμη και ένα οικοδομικό τετράγωνο μακριά.

Υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια στο συγκεκριμένο βίντεο. Στο 40 δευτερόλεπτο άνδρας με την γκρι μπλούζα παίρνει το όπλο που έχει επάνω του νόμιμα ο 37χρονος και φεύγει από το σημείο. Αμέσως μετά πέφτουν οι πυροβολισμοί.

BREAKING: a 3rd angle of the shooting in Minneapolis has been released. It looks as though the protestor gets maced at attempts to reach for his gun when chaos ensues.

Το θύμα είναι ένας 37χρονος κάτοικος της πόλης

Η αστυνομία της Μινεάπολης πάντως ανέφερε ότι το θύμα είναι ένας 37χρονος κάτοικος της πόλης, πιθανότατα Αμερικανός πολίτης, ο οποίος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας.

Πρόκειται για τον Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, 37 ετών, νοσηλευτή μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στο υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων.

Η Αΐσα Τσαγκτάι, μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Μινεάπολης, είπε ότι βρισκόταν επί τόπου και έκανε λόγο για ισχυρή παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων στην περιοχή.

Σε άλλο σημείο, πράκτορες επιβίβασαν δια της βίας έναν διαδηλωτή που ούρλιαζε σε ένα όχημα.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε, μέσω της εκπροσώπου του Τρίσια ΜακΛάφλιν, σε μήνυμα προς το Associated Press ότι το άτομο που πυροβολήθηκε έφερε πυροβόλο όπλο με δύο γεμιστήρες και ότι η κατάσταση «παραμένει ρευστή». Το DHS έδωσε επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφία ενός πιστολιού, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές, βρέθηκε στην κατοχή του ατόμου.

Ο Τραμπ αποκαλεί «δράστη» τον 37χρονο που σκοτώθηκε στη Μινεάπολη - «Δήμαρχος και κυβερνήτης υποκινούν την εξέγερση»

Σε επιθετικό τόνο ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τους εξ επαφής πυροβολισμούς και τον θάνατο του 37χρονου άνδρα στη Μινεάπολη.

Ο Αμερινακός πρόεδρος, με μία άκρως επιθετική ανάρτηση στο Truth Social, χαρακτηρίζει «δράστη» τον 37χρονο άνδρα που δέχθηκε τα πυρά των ομοσπονδιακών αστυνομικών, παρουσιάζοντας φωτογραφία με το όπλο που βρέθηκε πάνω στον άνθρωπο πολυ έχασε τη ζωή του, λέγοντας ότι είχε δύο γεμιστήρες με σφαίρες.

Παράλληλα, εξαπολύει τα «πυρά» του εναντίον του κυβερνήτη της Μινεάπολης και του Δημάρχου, λέγοντας πως είναι εκείνοι που υποκινούν την εξέγερση των πολιτών, απέναντι στη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί και στις αρχές που καλούνται να την επιβάλουν.

«Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν την εξέγερση με την πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους», έγραψε ο Τραμπ, δικαιολογώντας τις ενέργειες των πρακτόρων. Πρόσθεσε ότι «πρέπει να αφήσουν ήσυχη» την αστυνομία μετανάστευσης «να κάνει τη δουλειά της».

Η ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο Truth Social:

«Αυτό είναι το όπλο του δράστη, γεμάτο (με δύο επιπλέον πλήρως γεμισμένους γεμιστήρες) και έτοιμο για χρήση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Πού ήταν η τοπική Αστυνομία; Γιατί δεν της επετράπη να προστατεύσει τους πράκτορες της ICE; Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης τους απομάκρυναν; Αναφέρεται ότι σε πολλούς αστυνομικούς δεν επετράπη να κάνουν τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα η ICE να χρειαστεί να προστατευθεί μόνη της - κάτι καθόλου εύκολο.

Γιατί η Ίλχαν Ομάρ έχει 34 εκατομμύρια δολάρια στον λογαριασμό της; Και πού βρίσκονται τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από την άλλοτε Μεγάλη Πολιτεία της Μινεσότα; Βρισκόμαστε εκεί λόγω μαζικής οικονομικής απάτης, με δισεκατομμύρια δολάρια να λείπουν, και παράνομους εγκληματίες που επετράπη να διεισδύσουν στην Πολιτεία εξαιτίας της πολιτικής ανοικτών συνόρων των Δημοκρατικών.

Θέλουμε τα χρήματα πίσω και τα θέλουμε πίσω ΤΩΡΑ. Οι απατεώνες που έκλεψαν αυτά τα χρήματα θα πάνε φυλακή, εκεί όπου ανήκουν. Αυτό δεν διαφέρει σε τίποτα από μια τεράστια ληστεία τράπεζας. Πολλά από όσα βλέπετε είναι μια ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ αυτής της κλοπής και της απάτης.

Ο δήμαρχος και ο κυβερνήτης υποκινούν εξέγερση, με τη πομπώδη, επικίνδυνη και αλαζονική ρητορική τους. Αντί γι’ αυτό, αυτοί οι υποκριτικοί πολιτικοί ανόητοι θα έπρεπε να αναζητούν τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κλαπεί από τον λαό της Μινεσότα και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ICE ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ!

12.000 παράνομοι αλλοδαποί εγκληματίες, πολλοί από αυτούς βίαιοι, συνελήφθησαν και απομακρύνθηκαν από τη Μινεσότα. Αν βρίσκονταν ακόμη εκεί, θα βλέπατε κάτι πολύ χειρότερο από όσα παρακολουθείτε σήμερα».

Ποιος ήταν ο Άλεξ Πρέτι που πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη

Μέλη της οικογένειάς του αναφέρουν ότι ο άνδρας που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό αξιωματικό στη Μινεάπολη το Σάββατο ήταν νοσηλευτής μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) στο υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων, ο οποίος νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν αναστατωμένος από την καταστολή της μετανάστευσης που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, σύμφωνα με το AP που επικαλείται μέλη της οικογένειάς του.

Ο Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, 37 ετών, ήταν λάτρης της φύσης και αγαπούσε τις περιπέτειες μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, Τζουλ, ράτσας Catahoula Leopard, ο οποίος επίσης πέθανε πρόσφατα. Είχε συμμετάσχει σε διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία της Ρενέ Γκουντ από αξιωματικό της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Νοιαζόταν βαθιά για τους ανθρώπους και ήταν πολύ αναστατωμένος με όσα συνέβαιναν στη Μινεάπολη και σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες με την ICE, όπως και εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι», δήλωσε ο Μάικλ Πρέτι, πατέρας του Άλεξ. «Ένιωθε ότι η συμμετοχή στις διαδηλώσεις ήταν ένας τρόπος να εκφράσει, ξέρετε, τη φροντίδα του για τους άλλους».

Ο Πρέτι ήταν πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, γεννημένος στο Ιλινόι. Όπως και η Γκουντ, τα δικαστικά αρχεία έδειχναν ότι δεν είχε ποινικό μητρώο, ενώ η οικογένειά του ανέφερε ότι δεν είχε ποτέ καμία επαφή με τις αρχές πέρα από μερικές κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις.

Εξαγριωμένο το πλήθος μετά τους πυροβολισμούς

Μετά τον πυροβολισμό, οι παριστάμενοι συγκεντρώθηκαν και άρχισαν να εξυβρίζουν τους πράκτορες, αποκαλώντας τους «δειλούς» και προτρέποντάς τους να φύγουν από την πόλη. Ένας αξιωματικός τους απάντησε «μπουχουχού» χλευάζοντάς τους, καθώς απομακρυνόταν.

BREAKING:



Massive riots are breaking out in Minneapolis after a man is shot and killed while getting detained by ICE agents for obstructing their work pic.twitter.com/18fxAUpjYY — Visegrád 24 (@visegrad24) January 24, 2026

Ο δήμος της Μινεάπολης ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι διερευνά αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στη διασταύρωση των οδών 26th Street W και Nicollet Avenue, στους οποίους φέρονται να εμπλέκονται ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι.

🚨 JUST IN: Federal agents are UNLEASHING crowd control munitions on leftists in Minneapolis after an armed suspect was shot and killed



Mayor Frey and Tim Walz caused this. They called for people to FIGHT BACK against Border agents, and look what happened.



THEY SHOULD RESIGN.… pic.twitter.com/ZTGvWtLjMc — Eric Daugherty (@EricLDaugh) January 24, 2026

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα προέτρεψε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, δηλώνοντας ότι «αυτή τη στιγμή υπάρχει μια παράνομη συγκέντρωση» στο σημείο του συμβάντος. «Ζητάμε από τον κόσμο να αποφεύγει και να φύγει από την περιοχή», πρόσθεσε. «Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύς θυμός και πολλά ερωτηματικά για το τι συνέβη, αλλά ο κόσμος πρέπει να παραμείνει ψύχραιμος», τόνισε.

Όπως είπε, επικοινώνησε με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο όμως δεν του παρείχε πληροφορίες για το συμβάν. Επικοινώνησε επίσης με την Εθνοφρουρά, η οποία είναι «σε επιφυλακή».

«Απ’ ό,τι αντιλαμβανόμαστε, πολλοί πράκτορες ενεπλάκησαν στους πυροβολισμούς», σημείωσε.

Ο άνδρας που πυροβολήθηκε δεν είχε ποινικό μητρώο και ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μπράιαν Ο’Χάρα δήλωσε ότι η μοναδική προηγούμενη επαφή του θύματος με τις αρχές αφορούσε παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

«Πιστεύουμε ότι ήταν νόμιμος κάτοχος όπλου, με άδεια οπλοφορίας», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας για τον άνδρα που πυροβολήθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες το Σάββατο.

Στη Μινεσότα, η νομοθεσία για τα όπλα επιτρέπει την ανοικτή οπλοφορία πιστολιού, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος διέθετε έγκυρη άδεια.

Η Μινεάπολη συγκλονίζεται εδώ και πολλές εβδομάδες από διαδηλώσεις κατά της παρουσίας των πρακτόρων της υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων στην πόλη.

Πριν από δύο εβδομάδες ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε μια 37χρονη Αμερικανίδα μέσα στο αυτοκίνητό της. Η αμερικανική κυβέρνηση επιμένει ότι ο πράκτορας, που δεν τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα ενεργοποίησε την Εθνοφρουρά

Ενεργοποιήθηκε η Εθνοφρουρά στην Πολιτεία της Μινεσότα με εντολή να αναλάβει την άμεση εκτόνωση της έντασης και την προστασία των πολιτών.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς δήλωσε ότι έχει δει το βίντεο που σχετίζεται με το περιστατικό και το χαρακτήρισε «αηδιαστικό».

Ο Γουόλτς έκανε έκκληση να ανατεθεί η έρευνα στις τοπικές και όχι στις ομοσπονδιακές αρχές για τον θάνατο ενός Αμερικανού που σκοτώθηκε σήμερα τη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε το ομοσπονδιακό κράτος για την έρευνα» είπε ο Γουόλτς κατηγορώντας την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) ότι «σπέρνει το χάος και τη βία» στην Πολιτεία του.

Ο κυβερνήτης αποκάλυψε ότι μίλησε δύο φορές σήμερα με την προσωπάρχισσα του Λευκού Οίκου και προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει την ICE από τη Μινεσότα. «Δεν έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη ότι ο Τραμπ θα κάνει το σωστό», σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Δεν μπορούμε να απαντάμε στη βία με βία», πρόσθεσε ο Γουόλτς καλώντας όλους τους Αμερικανούς να δουν «την ωμότητα σε αυτά που κάνει η ICE στους δρόμους μας».

Λεπτά νωρίτερα, το τηλεοπτικό δίκτυο Fox μετέδωσε ότι η υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι στέλνει στη Μινεσότα πράκτορες από πολλές άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, όπως τη DEA (Δίωξη Ναρκωτικών), την ATF (Γραφείο Ελέγχου Αλκοόλ, Καπνού, Όπλων και Εκρηκτικών) και το FBI (ομοσπονδιακή αστυνομία) για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η Μπόντι έστειλε σήμερα μια επιστολή στον Γουόλτς, στην οποία του γράφει ότι «καλά θα κάνει να στηρίξει» τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.