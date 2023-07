Αναζητείται ο Γεβγκένι Πριγκόζιν…

Αγία Πετρούπολη, Μόσχα ή κάπου αλλού… Σε μια Ρωσία που ανέκαθεν, πολλώ δε μάλλον μετά την ανταρσία Πριγκόζιν, κανείς δεν εμπιστεύεται κανέναν, και τίποτα μπορεί να μην είναι όπως φαίνεται, η παράξενη ιστορία του αρχηγού της Wagner γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Δύο εβδομάδες μετά τη βραχύβια ανταρσία αντί να μειώνονται, πληθαίνουν τα ερωτήματα γύρω από την τύχη του Γεβγκένι Πριγκόζιν, το μεσολαβητικό ρόλο που εμφανίστηκε να έχει διαδραματίσει ο Αλεξάντερ Λουκασένο, καθώς και τις πραγματικές προθέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η συμφωνία, βάσει της οποίας στους στασιαστές της Wagner δόθηκε αμνηστία και ο Γεβγκένι Πριγκόζιν δεν διώχθηκε για προδοσία, ήθελε τον αρχηγό του διαβόητου μισθοφορικού στρατού να «μετακομίζει» εν είδει εξορίας στη Λευκορωσία και τους άνδρες της Wagner να έχουν το «ελεύθερο» να τον ακολουθήσουν. Μόνο που ο Πριγκόζιν δεν βρίσκεται στη Λευκορωσία, όπως δήλωσε ο Αλεξάντερ Λουκασένκο αφήνοντας εμβρόντητους τους δημοσιογράφους διεθνών ειδησεογραφικών μέσων που προσκάλεσε ο ίδιος στο προεδρικό μέγαρο στο Μινσκ καθώς φαίνεται να απολαμβάνει τη δημοσιότητα που αιφνίδια του «χάρισε» η ανταρσία της Wagner. Ίσως να επρόκειτο και για μία πρόσκληση κατ’ επιταγή του Κρεμλίνου, δίχως το ένα να αποκλείει το άλλο.

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν έχει να εμφανιστεί δημόσια από την 24η Ιουνίου, και παρόλο που το ιδιωτικό τζετ του είχε καταγραφεί να προσγειώνεται στο Μινσκ και εν συνεχεία να αναχωρεί ξανά για την Αγία Πετρούπολη, κανείς δεν ξέρει εάν όντως εκείνος επέβαινε στο αεροσκάφος. Μετά τα πρωτοφανή γεγονότα, και ενόσω ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιχειρούσε «ανοικοδόμηση» του προφίλ του, ο Λευκορώσος δικτάτορας ανακοίνωσε πως ο Πριγκόζιν έφθασε στο Μινσκ για να «ενημερώσει» όμως τελικά την Πέμπτη πως ο πάλαι ποτέ σύμμαχος του Πούτιν ούτε στο Μινσκ είναι, ούτε και ξέρει πού βρίσκεται.

«Είναι στην Αγία Πετρούπολη. Ή ίσως σήμερα το πρωί [6 Ιουλίου] θα ταξίδευε στη Μόσχα. Μπορεί να είναι και κάπου αλλού. Αλλά δεν βρίσκεται τώρα στην επικράτεια της Λευκορωσίας», είπε ο Λουκασένκο ερωτηθείς σχετικά από τον Μάθιου Τσανς του CNN.

Το πού βρίσκεται ο Γεβγκένι Πριγκόζιν παραμένει άγνωστο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν βρίσκεται εκεί που θα «έπρεπε» να βρίσκεται, βάσει των όσων είχαν ανακοινωθεί δημόσια τουλάχιστον για το πλαίσιο της συμφωνίας προς οπισθοχώρηση των δυνάμεων της Wagner που είχαν φθάσει σχεδόν 200 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, σε μία δραματική και αψυχολόγητη κορύφωση της οργής Πριγκόζιν κατά της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας -αλλά όχι σε μία απόπειρα ανατροπής του Πούτιν, όπως έστω ο ίδιος έλεγε εξ αρχής και έχει επιμείνει έκτοτε.

Από την πρώτη στιγμή πολλοί δυσπιστούσαν τόσο για τον εάν ο Γεβγκένι Πριγκόζιν μετέβη ποτέ στη Λευκορωσία, όσο και αν ήταν πράγματι ο Αλεξάντερ Λουκασένκο που διαπραγματεύτηκε την ανακοπή της «πομπής» της Wagner, παρόλο που το Κρεμλίνο τον έβγαλε μπροστά και δημόσια τον ευχαρίστησε, και το καθεστώς του Μινσκ επιδόθηκε ταυτόχρονα σε επικοινωνιακή εκστρατεία προς αναβάθμιση του πολιτικού ανδρός Λουκασένκο που επενέβη στη δύσκολη στιγμή του συμμάχου Βλαντιμίρ Πούτιν.

H σχεδόν τετράωρη (!) συζήτησή του με τους δημοσιογράφους στο Μινσκ, «έδειξε» έναν Λουκασένκο που δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ο Πριγκόζιν, ούτε και έχουν ήδη μεταβεί ή γνωρίζει εάν θα μεταβούν τελικά στη Λευκορωσία άνδρες του μισθοφορικού στρατού (αυτό εναπόκειται στη ρωσική κυβέρνηση και την εταιρεία Wagner, είπε). Σε κάθε περίπτωση, ανέφερε ότι εάν και εφόσον μισθοφόροι βρεθούν στη Λευκορωσία θα κληθούν να υπογράψουν συμβάσεις με το στρατό της, ενώ αρνήθηκε ότι η παρουσία τους θα συνιστούσε κάποιο κίνδυνο για τη χώρα δεδομένων των όσων προηγήθηκαν στη Ρωσία.

Ο Αλεξάντερ Λουκασένκο φάνηκε να επιχειρεί να κρατήσει αποστάσεις από τον Πριγκόζιν και να προτάσσει τη φιλία και τη σχέση του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν απέναντι σε μία «20ετή προσωπική γνωριμία του» με τον αρχηγό της Wagner, την οποία επικαλέστηκε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, για να «εξηγήσει» τη μεσολάβηση. «Ο Πούτιν γνώριζε τον Πριγκόζιν πολύ καλύτερα από εμένα και για πολύ περισσότερο, περίπου 30 χρόνια», είπε ο Λουκασένκο που ειδικά από το 2020 και έπειτα, όταν ο Ρώσος πρόεδρος «διέσωσε» το καθεστώς του από τις φωνές που ζητούσαν δημοκρατία, έχει εκχωρήσει στο Κρεμλίνο ακόμη μεγαλύτερη κυριαρχία.

Τα λόγια με τα οποία πλαισίωσε, δε, την εκτίμησή του ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν προτίθεται να σκοτώσει τον Γεβγκένι Πριγκόζιν, ήλθαν μάλλον αντίθετα να επιβεβαιώσουν πως όλα είναι «ανοιχτά» παρά τις εγγυήσεις που υποτίθεται ότι έλαβε ο Πριγκόζιν για τη ζωή του από τον Λευκορώσο πρόεδρο -αφότου κατά δήλωση του τελευταίου είχαν επί ώρες συνομιλίες, διανθισμένες με αμέτρητες βωμολοχίες, μέχρι να τον πείσει να θέσει τέλος στην ανταρσία. Έχοντας ήδη αναφέρει ότι ο Πριγκόζιν είναι «ελεύθερος», παρόλο που ο Βλαντιμίρ Πούτιν τον αποκαλεί προδότη, ο Λουκασένκο ρωτήθηκε τι μπορεί να επιφυλάσσει το μέλλον στον Πριγκόζιν. «Τα πάντα μπορεί να συμβούν στη ζωή. Αλλά αν νομίζετε ότι ο Πούτιν είναι τόσο κακόβουλος και εκδικητικός που θα τον εξοντώσει αύριο, να γνωρίζετε ότι αυτό δεν θα συμβεί», απάντησε.

Η συνέντευξη Τύπου Λουκασένκο στην οποία «καρφώθηκαν» όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ήλθε την ίδια ώρα που τα ρωσικά δίκτυα άρχισαν εν χορώ να προβάλλουν πλάνα εφόδου των δυνάμεων ασφαλείας στο «παλάτι» του Πριγκόζιν στην Αγία Πετρούπολη, όπου κατά τα κρατικά μέσα βρήκαν περίπου 110.000 δολάρια σε μετρητά, ράβδους χρυσού, πλαστά διαβατήρια, μία τεράστια βαριοπούλα με την επιγραφή «προς χρήση σε σημαντικές διαπραγματεύσεις» (με βαριοπούλα κατηγορείται η Wagner ότι σκοτώνει τους αποστάτες), αλλά και πολλές περούκες.

Σε μία προφανή εκστρατεία «αποδόμησης» του Πριγκόζιν, τα κρατικά μέσα άρχισαν να χτίζουν την εικόνα του πλούσιου και διεφθαρμένου εγκληματία (που είναι), επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη γελοιοποίησή του στα μάτια των Ρώσων δημοσιοποιώντας φωτογραφίες με παλαιότερες σχεδόν κωμικές μεταμφιέσεις του με περούκες και γένια.

🔴 Russian security services have leaked images of Wagner chief Yevgeny Prigozhin wearing wigs, fake beards and foreign military uniforms amid an apparent campaign to publicly discredit the mutinous mercenary.



Read the full story here 👇https://t.co/LNQOR85ulB pic.twitter.com/GmnEkc6jJk