Πριγκόζιν: Περούκες και ράβδους χρυσού βρήκε στο «παλάτι» του η FSB (pics)

Στο παλάτι της Αγίας Πετρούπολης του επικεφαλής του ομίλου Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν, πραγματοποίησαν έφοδο οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Η FSB λέει ότι βρήκε όπλα, πυρομαχικά, ράβδους χρυσού, έναν βαλσαμωμένο αλιγάτορα και ένα ντουλάπι γεμάτο περούκες στην πολυτελή κατοικία που ο μισθοφόρος ηγέτης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μετά την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος τον περασμένο μήνα.

Η φιλοπουτινική εφημερίδα Izvestia δημοσίευσε χθες εικόνες και βίντεο από την έφοδο, κατά την οποία βρέθηκαν επίσης προφανώς πλαστά διαβατήρια και μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία που φέρεται να δείχνει τα κομμένα κεφάλια των εχθρών του Πριγκόζιν.

Prigozhin's St Petersburg home has been raided by Russian security services.

They found wigs a sledgehammer, weapons, and gold bars, the value of which has not been calculated.

Images and video were released by pro-Kremlin newspaper Izvestia. pic.twitter.com/ANRcuZrRU6