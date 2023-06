Δύο εξόριστοι Ρώσοι αναλυτές στο Liberal: Η παραδοχή της ιστορικής αδυναμίας του Πούτιν

Η μετέωρη πορεία του Πριγκόζιν προς τη Μόσχα και η εν συνεχεία μετεγκατάστασή του στη Λευκορωσία προσέλκυσε το ενδιαφέρον των αναλυτών παγκόσμια και άφησε πολλά ερωτηματικά για το τι πραγματικά συμβαίνει.

Δύο εξαιρετικά σημαντικοί Ρώσοι ανεξάρτητοι ερευνητικοί δημοσιογράφοι με εξειδίκευση στη ρωσική κατασκοπία και στον στρατό, οι οποίοι έχουν αυτοεξοριστεί στο Λονδίνο λόγω των διώξεων από το καθεστώς του Κρεμλίνου, η Ιρίνα Μπόρογκαν* και ο Αντρέι Σολντάτοφ*, μίλησαν στο Liberal και έδωσαν τη δική τους οπτική ως προς για ποιο λόγο έκανε ο Πριγκόζιν την ανταρσία του, τι συμβαίνει με τους μαχητές του Ομίλου Βάγκνερ και τις λοιπές επιχειρήσεις του και τις επιπτώσεις για το καθεστώς Πούτιν.

«Ο Πριγκόζιν έκανε αυτή την κίνηση διότι ήθελε να διαπραγματευτεί μια διαφορετική συμφωνία με το Υπουργείο Άμυνας. Φαίνεται ότι έχει πετύχει μία συμφωνία αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι περιέχει αυτή» εξηγεί ο κ. Σολντάτοφ.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές έχει ανακοινωθεί ότι η οργάνωση Βάγκνερ θα παραδώσει τα όπλα της στο ρωσικό στρατό «αλλά αυτό ακόμα παραμένει άγνωστο αν θα συμβεί», λέει ο κ. Σολντάτοφ.

Έκθετη η αδυναμία του Πούτιν

Η κα Μπόρογκαν εξηγεί ότι «ακόμα προσπαθούμε ακόμη να επεξεργαστούμε όλες αυτές τις πληροφορίες, διότι αυτό που συνέβη εξέπληξε ακόμα και εμάς, επειδή δεν έχει συμβεί πότε στο παρελθόν. Η Ρωσία είναι ένα αυταρχικό κράτος και ο Πούτιν είναι ένας δικτάτορας, ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια ποτέ δεν έκανε πίσω. Το να φαίνεται δυνατός, το να φαίνεται βίαιος είναι πολύ σημαντικό γι' αυτόν. Οπότε ο τρόπος που χειρίστηκε τώρα τον Πριγκόζιν είναι παράλογος και φυσικά υπονόμευσε την εξουσία του στα μάτια του κοινού.

Τον έκανε να φαίνεται πραγματικά αδύναμος διότι είχε πρώτα απ' όλα επενδύσει τη φήμη του και την εξουσία του στην ιδέα της εθνικής κυριαρχίας, στο ότι κανείς δεν μπορεί να παρεμβαίνει στις υποθέσεις μας».

«Η όλη κατάσταση αποκάλυψε τις αδυναμίες του κατά τη διάρκεια της κρίσης. Εάν το σύστημά του ήταν απολύτως σταθερό, δεν θα ζητούσε ποτέ από τον Λουκασένκο να τον βοηθήσει» συμπληρώνει ο κ. Σολντάτοφ.

«Ένα δεύτερο πρόβλημα που δημιουργήθηκε αφορά τον στρατό. Πυροβολήθηκαν πολλά ελικόπτερα, σκοτώθηκαν τουλάχιστον 13 πιλότοι και το μόνο πράγμα που είπε ο Πούτιν είναι ότι ήταν ήρωες. Όμως το γεγονός ότι κανείς δεν θα τιμωρηθεί γι’ αυτούς τους θανάτους έχει δημιουργήσει μία ανησυχία στο στρατό όπου πολλοί δεν ξέρουν τι να σκεφτούν», εξηγεί η κα Μπόρογκαν.

Νευρικότητα στη Μόσχα

«Οι άνθρωποι στη Μόσχα έχουν αρχίσει και έχουν ερωτήματα γιατί αυτό που συνέβη και πολλοί νιώθουν νευρικοί. Ξαφνικά η πρωτεύουσα της χώρας περικυκλώθηκε από κάποια στρατεύματα, και κυκλοφόρησαν πολλές φήμες ότι οι άνθρωποι του Πριγκόζιν βαδίζουν προς την πρωτεύουσα.

Ένας φίλος μας οδηγούσε περίπου 50-70 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα και είδε ανθρώπους να σκάβουν χαρακώματα. Μπορείτε να το φανταστείτε;»

Τι θα συμβεί τις δραστηριότητες του Πριγκόζιν και τη Βάγκνερ

Στο ερώτημα τι συμβαίνει τώρα με τον Πριγκόζιν και τη Βάγκνερ ο κ. Σολντάτοφ μας είπε ότι «βλέπουμε ότι ο Πριγκόζιν μπορεί να απελάθηκε στη Λευκορωσία, αλλά οι δραστηριότητές του στην Αγία Πετρούπολη συνεχίζονται απρόσκοπτα. Φαίνεται ότι οι δραστηριότητες των εταιρειών του -και δεν πρόκειται μόνο για τον Όμιλο Βάγκνερ, αλλά για πολλές μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των εργοστασίων τρολ- συνεχίζονται σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Επίσης, αποσύρονται οι ποινικές κατηγορίες, πράγμα που σημαίνει ότι τα οικονομικά του περιουσιακά στοιχεία δεν είναι υπό κράτηση».

Αβέβαιο παραμένει τι θα γίνουν οι μαχητές της Βάγκνερ. Το Κρεμλίνο είπε ότι θα ενταχθούν στο ρωσικό στρατό «αλλά ο ίδιος ο Πριγκόζιν είπε ότι μόνο δύο % 2 των ανθρώπων του ήθελαν να καταταγούν στον ρωσικό στρατό. Προς το παρόν δεν έχουμε εικόνα πόσοι σκοπεύουν να καταταγούν, δεν έχουμε δει να εισέρχονται στη Λευκορωσία, ούτε γνωρίζουμε πού ακριβώς βρίσκονται όλοι. Ορισμένοι βρίσκονται σε κάποια στρατόπεδα. Φαίνεται ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα τι θα κάνουν.

Επίσης έχει ενδιαφέρον ότι ο όμιλος της Βάγκνερ εξακολουθεί και έχει γραφεία στρατολόγησης σε όλη τη χώρα, τα οποία προς το παρόν, δεν φαίνεται να διακόπτουν τις προσπάθειες στρατολόγησης. Πολλοί από αυτούς βάζουν στο διαδίκτυο δηλώσεις όπως: «Συνεχίζουμε να προσλαμβάνουμε κόσμο», μας λέει ο κ. Σολντάτοφ.

Ένα άλλο παράδοξο είναι ότι οι επιχειρήσεις της Βάγκνερ θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά «ως στρατιωτικοί εκπαιδευτές» στην Αφρική, σε χώρες όπως το Μάλι και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, όπως δήλωσε και ο ίδιος ο Λαβρόφ.

«Οι επιχειρήσεις εκεί συνεχίζονται υπό τις οδηγίες του Πριγκόζιν» σχολιάζει η κ. Μπόρογκαν. «Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο μόνος πραγματικός πελάτης του Ομίλου Βάγκνερ είναι ο Πούτιν. Συνεπώς συνεχίζουν να πληρώνονται από το Κρεμλίνο». Η κα Μπόρογκαν υπολογίζει ότι «η ομάδα Βάγκνερ πήρε σε εξοπλισμούς και άλλου είδους συμβόλαια, περίπου 1.3 δισεκατομμύρια δολάρια σε ένα χρόνο».

Ως προς τον πόλεμο στην Ουκρανία, αν διαλυθεί ο στρατός Βάγκνερ- τουλάχιστον το σκέλος που δραστηριοποιείται από τη Ρωσία – ο κ. Σολντάτοφ εκτιμά ότι «θα επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τις ρωσικές στρατιωτικές δυνατότητες στην Ουκρανία, ακόμη και αν αυτή τη στιγμή δεν συμβάλλουν στην υπεράσπιση αυτής της γραμμής έναντι της ουκρανικής αντεπίθεσης».

Καταλήγοντάς, η κα Μπόρογκαν εκτιμάει ότι «παρά την αδυναμία του Πούτιν είναι δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα επηρεάσει τη Ρωσία, διότι είναι η πρώτη φορά που ο Πούτιν φαίνεται αδύναμος. Αλλά γενικά, το σύστημα είναι ακόμα αρκετά σταθερό. Είναι πολύ αξιόπιστο».

*Η Ιρίνα Μπόρογκαν και ο Αντρέι Σολντάτοφ είναι ιδρυτές της ιστοσελίδας argentura.ru, συγγραφείς σημαντικών βιβλίων όπως το «The Compatriots: The Brutal and Chaotic History of Russia’s Exiles, Émigrés, and Agents Abroad» και αρθρογραφούν σε διεθνή έντυπα όπως το «Foreign Affairs» και το «New Yorker». Εδώ και είκοσι χρόνια βρίσκονται υπό παρακολούθηση και ανακρίνονται από το καθεστώς Πούτιν