Ανάρτηση Σαρκοζί μετά την αποφυλάκισή του: Ο νόμος εφαρμόστηκε, η αλήθεια θα επικρατήσει

Μετά την αποφυλάκισή του, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί προχώρησε στην πρώτη του ανάρτηση στα social media για να ευχαριστήσει όσους τον στήριξαν όλο αυτό το διάστημα, ενώ το επίκεντρο του ενδιαφέροντός του έστρεψε πλέον στην προετοιμασία για την έφεση.

«Η αλήθεια θα επικρατήσει. Είναι κάτι προφανές που μας διδάσκει η ζωή» έγραψε χαρακτηριστικά ο Σαρκοζί στο Χ.

Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m’ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m’ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve.



Le droit a été appliqué.… — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) November 10, 2025

«Τη στιγμή που ξαναβρίσκω την ελευθερία μου και την οικογένειά μου, θέλω να πω σε όλους όσοι μου έγραψαν, με στήριξαν και με υπερασπίστηκαν πόσο ευγνώμων τους είμαι. Οι χιλιάδες εκδηλώσεις συμπαράστασης με συγκλόνισαν και μου έδωσαν τη δύναμη να αντέξω αυτή τη δοκιμασία» ανέφερε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας.

Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι «ο νόμος έχει εφαρμοστεί. Τώρα θα προετοιμαστώ για την έφεση. Η ενέργειά μου επικεντρώνεται αποκλειστικά στο να αποδείξω την αθωότητά μου. Η αλήθεια θα επικρατήσει. Είναι κάτι προφανές που μας διδάσκει η ζωή. Αυτό που μένει, είναι να γραφτεί το τέλος της ιστορίας».

Υπενθυμίζεται ότι, την αποφυλάκιση - υπό δικαστική επιτήρηση - του Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή αποφάσισε ο εισαγγελέας στο εφετείο του Παρισιού.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος έφυγε από τη φυλακή της Σαντέ στο Παρίσι λίγο πριν από τις 15:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας). Αποχώρησε από τη φυλακή επιβιβαζόμενος σε αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια, συνοδευόμενος από μοτοσικλετιστές της αστυνομίας.

Le véhicule de Nicolas Sarkozy a quitté son domicile parisien pic.twitter.com/3Lavo8CnLp — BFMTV (@BFMTV) November 10, 2025

Σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τη φυλάκισή του στη φυλακή La Santé, το αίτημα του Σαρκοζί για αποφυλάκιση εξετάστηκε το πρωί της Δευτέρας και το Εφετείο του Παρισιού αποφάσισε να αποφυλακίσει τον πρώην πρόεδρο, επιβάλλοντας όμως δικαστική εποπτεία.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε μετά το αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλαν οι δικηγόροι του πρώην προέδρου της Γαλλίας, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στη φυλακή στις 21 Οκτωβρίου.

Το εφετείο ανακοίνωσε ότι μετά την αποφυλάκιση του ο Νικολά Σαρκοζί θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση διευκρινίζοντας ότι θα υπόκειται σε διάφορους περιορισμούς, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αλλά και η απαγόρευση των συναντήσεων του με άλλους κατηγορούμενους και μάρτυρες της δικής για την υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007.

Επίσης το εφετείο αποφάσισε να απαγορεύσει εφεξής οποιαδηποτε συνάντηση του Νικόλα Σαρκοζί με τον Γάλλο υπουργό Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, ο οποίος επισκέφθηκε τον πρώην πρόεδρο στη φυλακή κατά την διάρκεια του εγκλεισμού του.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».

«Είναι σκληρή, πολύ σκληρή, είναι βεβαίως για κάθε κρατούμενο, και θα έλεγα μάλιστα πως είναι εξουθενωτική», δήλωσε προσθέτοντας ότι δεν περίμενε να γνωρίσει την φυλακή στα 70 του χρόνια και ότι θέλει να αποτίσει φόρο τιμής στο σωφρονιστικό προσωπικό που «κατέστησε υποφερτό αυτό τον εφιάλτη».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας καταδικάστηκε για την υπόθεση της χρηματοδότησης από το καθεστώς Καντάφι της Λιβύης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007.

Ο Σαρκοζί έχει αντιμετωπίσει αρκετές νομικές μάχες από τότε που αποχώρησε από το αξίωμα.

Πέρυσι, το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του για διαφθορά και άσκηση επιρροής, διατάζοντας τον να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιόλι για ένα χρόνο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε πρώην αρχηγό κράτους της Γαλλίας. Το βραχιόλι έχει πλέον αφαιρεθεί.

Επίσης, ένα εφετείο επιβεβαίωσε μια ξεχωριστή καταδίκη για παράνομη χρηματοδότηση της εκστρατείας του για την αποτυχημένη προσπάθεια επανεκλογής του το 2012. Η τελική απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Γαλλίας για την υπόθεση αυτή αναμένεται αυτό το μήνα.

Τον Μάρτιο η εκδίκαση της έφεσης του Σαρκοζί

Επόμενος σταθμός στις δικαστικές περιπέτειες του Νικολά Σαρκοζί είναι η εκδίκαση της έφεσης που έχει καταθέσει κατά της απόφασης που τον έστειλε, έστω για τρεις εβδομάδες, στη φυλακή. Η δίκη αυτή αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο.

«Το επόμενο βήμα» είναι «η δίκη της έφεσης» δήλωσε ο Κριστόφ Ιγκρέν, ένας εκ των δικηγόρων του Νικολά Σαρκοζί, μετά την απόφαση για την αποφυλάκιση.

🔴 "C'est une étape. La prochaine étape est le procès en appel."



🗣 Christophe Ingrain, avocat de Nicolas Sarkozy. #canal16 pic.twitter.com/xSQc3XENDc — franceinfo (@franceinfo) November 10, 2025

«Το καθήκον μας τώρα, για τον Νικολά Σαρκοζί και για εμάς, είναι να προετοιμαστούμε για αυτήν την ακροαματική διαδικασία της έφεσης», τόνισε ο ίδιος.

Οι ακριβείς ημερομηνίες δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα και αναμένεται να ανακοινωθούν στους δικηγόρους την Πέμπτη, δήλωσαν στο AFP πηγές κοντά στην υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι, το ποινικό δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ότι ο πρώην Γάλλος πρόεδρος εν γνώσει του επέτρεψε στους συνεργάτες του να προσεγγίσουν το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι για να ζητήσουν παράνομη χρηματοδότηση που θα αξιοποιούνταν στην επερχόμενη τότε - και νικηφόρα, όπως αποδείχθηκε - προεκλογική του εκστρατεία το 2007.