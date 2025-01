Ανακτήθηκαν τα «μαύρα κουτιά» του αεροπλάνου που συνετρίβη στην Ουάσινγκτον

Τα δυο «μαύρα κουτιά» του αεροπλάνου, το οποίο συνετρίβη το βράδυ της Τετάρτης (29/01) στον ποταμό Ποτόμακ στην Ουάσιγκτον, ανακτήθηκαν, έπειτα από τη σύγκρουση του με στρατιωτικό ελικόπτερο.

Σημειώνεται ότι από το τραγικό δυστύχημα, έχασαν τη ζωή τους και οι 67 επιβαίνοντες και στα δύο αεροσκάφη, μεταδίδουν ΜΜΕ στις ΗΠΑ.

Investigators are probing air traffic control staffing issues after 67 people were killed when American Airlines Flight 5342 collided midair with a military helicopter over the icy Potomac River Wednesday night. It marked the first major U.S. airliner disaster since 2009. pic.twitter.com/2TIxvMaeUj