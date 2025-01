Ουάσινγκτον: Αεροπλάνο συγκρούστηκε με ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού - Τουλάχιστον 18 νεκροί (vids)

Ένα αεροπλάνο της American Airlines με 64 επιβαίνοντες (60 επιβάτες και τετραμελές πλήρωμα), συγκρούστηκε το βράδυ της Τετάρτης (29/01), με στρατιωτικό ελικόπτερο με τριμελές πλήρωμα πάνω από την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, Ουάσιγκτον, ενώ πλησίαζε στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν, και συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ.

Σύμφωνα με το CBC News, τουλάχιστον 18 σοροί έχουν ανασυρθεί από τον ποταμό μέχρι στιγμής, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για τον εντοπισμό 4 επιζώντων. Η Washington Post επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές που ανέφεραν ότι η αστυνομία είχε αρχίσει να ανασύρει πολλά πτώματα από τον Ποτόμακ.

NEW: American Airlines Flight 5342 was involved in Wednesday night's crash near Reagan Washington National Airport, the airline confirmed.



Those who may have loved ones on the flight can call 800-679-8215, the airline told ABC News. pic.twitter.com/wpQ2uzeDqW — ABC News (@ABC) January 30, 2025

Η American Airlines ανακοίνωσε ότι η πτήση 5342 έχει εμπλακεί σε περιστατικό. Πρόκειται για δικινητήριο τζετ τύπου Bombardier CRJ700. Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε στο CNN ότι στην πτήση που συγκρούστηκε κατά την προσέγγιση του Εθνικού Αεροδρομίου Ρίγκαν επέβαιναν 60 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) δήλωσε ότι ένα περιφερειακό αεροσκάφος της American Airlines που προσέγγιζε τους διαδρόμους προσγείωσης του DCA συγκρούστηκε με ένα ελικόπτερο. Το ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού Black Hawk που συγκρούστηκε με επιβατικό αεροσκάφος είχε τριμελές πλήρωμα, σύμφωνα με αξιωματούχο της άμυνας των ΗΠΑ, ενώ έχει γίνει γνωστό ότι πραγματοποιούσε εκπαιδευτική πτήση.

Το επιβατικό αεροπλάνο είχε αναχωρήσει από το Κάνσας. Το καναδικής κατασκευής Bombardier CRJ-701 δικινητήριο τζετ κατασκευάστηκε το 2004 και μπορεί να διαμορφωθεί για να μεταφέρει έως και 70 επιβάτες.

Σημειώνεται ότι η πτήση 5342 της American Airlines ήταν εισερχόμενη στο Εθνικό αεροδρόμιο Ρίγκαν σε ύψος περίπου 120 μέτρων και με ταχύτητα περίπου 225 χλμ/ώρα όταν υπέστη ταχεία απώλεια υψομέτρου πάνω από τον ποταμό Ποτόμακ, σύμφωνα με τα δεδομένα που αναλύθηκαν από τον ραδιοφωνικό αναμεταδότη του αεροπλάνου που εξέπεμπε πριν από τη συντριβή.

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy — P.T. Ward (@HTWardish) January 30, 2025

«Ένα αεροπλάνο, που ταξίδευε στην πρωτεύουσα από τη Γουιτσίτα του Κάνσας που μετέφερε περίπου 60 επιβάτες συγκρούστηκε με ένα στρατιωτικό ελικόπτερο. Η προσευχή μου είναι ο Θεός να τυλίξει τα χέρια του γύρω από κάθε θύμα και να συνεχίσει να είναι με τις οικογένειές τους», έγραψε στο Χ ο γερουσιαστής του Κάνσας Ρότζερ Μάρσαλ.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης πολλών υπηρεσιών βρίσκεται σε εξέλιξη».

Δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση για θύματα, αλλά όλες οι απογειώσεις και προσγειώσεις από το αεροδρόμιο κοντά στην Ουάσινγκτον έχουν διακοπεί.

Ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Γουές Μουρ δήλωσε ότι η αστυνομία του Μέριλαντ έχει αναπτύξει δύτες στον τόπο της συντριβής.

🚨 #BREAKING: New angle of the American Airlines plane vs. Blackhawk crash in DC



The Blackhawk sees to be almost TOTALLY dark. pic.twitter.com/C6AXBSeXjZ — Nick Sortor (@nicksortor) January 30, 2025

Τραμπ: Το δυστύχημα έπρεπε να είχε αποφευχθεί

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «ενημερώθηκε για την κατάσταση: φαίνεται πως, με τραγικό τρόπο, στρατιωτικό ελικόπτερο συγκρούστηκε με αεροπλάνο της γραμμής περιφερειακής αεροπορικής εταιρείας», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News η εκπρόσωπος της προεδρίας Κάρολαϊν Λίβιτ.

A Blackhawk flying over the Potomac River casually running into American Airlines flight 5342 at the Reagan National Airport with an inbound flight from Wichita.



Was this intentional ? #planecrash pic.twitter.com/XHmw20honI — Indian Observer (@ag_Journalist) January 30, 2025

Ο ίδιος ο πρόεδρος το επιβεβαίωσε λίγο αργότερα, κάνοντας λόγο για «φρικτό ατύχημα» και προσθέτοντας πως «παρακολουθεί» την εξέλιξη της κατάστασης.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Αμερικανός πρόεδρος τοποθετήθηκε αργότερα εκ νέου μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Truth Social. Όπως έγραψε, το αεροσκάφος βρισκόταν σε μια «τέλεια πορεία προσέγγισης προς το αεροδρόμιο», ενώ το ελικόπτερο κατευθυνόταν «ευθεία καταπάνω του για εκτεταμένο χρονικό διάστημα».

«Ο ουρανός ήταν καθαρός, τα φώτα του αεροπλάνου ήταν εκτυφλωτικά – γιατί το ελικόπτερο δεν ανέβηκε ή κατέβηκε, ή δεν άλλαξε πορεία;» διερωτήθηκε. «Γιατί ο πύργος ελέγχου δεν έδωσε οδηγίες στο ελικόπτερο, αντί να ρωτάει αν έβλεπε το αεροπλάνο; «Πρόκειται για μια σοβαρή κατάσταση που είναι φανερό πως έπρεπε να είχε αποφευχθεί», κατέληξε.

Επικεφαλής American Airlines: Κάνουμε ό,τι μπορούμε

Ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας American Airilines εξέφρασε «τη βαθιά του θλίψη» του για το τραγικό δυστύχημα.

«Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μας θλίψη για τα γεγονότα», δηλώνει ο γενικός διευθυντής της American Airlines, ο Ρόμπερτ Ίσομ, σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την εταιρεία, στο οποίο προσθέτει ότι «συνεργαζόμαστε ενεργά με τις τοπικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές αρχές».

«Οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε», υπογράμμισε.

Τι δηλώνουν οι διασώστες

«Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες για τους διασώστες», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Τζον Ντόνελι, ο αρχηγός των πυροσβεστών της Ουάσινγκτον, επικαλούμενος το ψύχος, τον ισχυρό άνεμο και τον πάγο στον Πότομακ.

ΤASS: Παγκόσμιοι πρωταθλητές του ρωσικού καλλιτεχνικού πατινάζ ήταν μέσα στο αεροπλάνο

Οι Ρώσοι αθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ και προπονητές Γεβγκένια Σισκόβα και Βαντίμ Ναούμοφ επέβαιναν στο αεροπλάνο της American Airlines που συνετρίβη, μετέδωσε την Πέμπτη το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πηγή.

Η Σισκόβα και ο Ναούμοφ, οι οποίοι ήταν παντρεμένοι, κέρδισαν το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο καλλιτεχνικό πατινάζ σε ζευγάρια το 1994.