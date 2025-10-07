Ανακωχή Λούλα - Τραμπ: Νέα τηλεφωνική επικοινωνία - Συμφωνούν σε κατ' ιδίαν συνάντηση

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν προσωπικά μετά από φιλική τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βραζιλίας, ενισχύοντας τις προοπτικές για άμβλυνση των διμερών σχέσεων.

Κατά τη διάρκεια της 30λεπτης κλήσης, το γραφείο του Λούλα ανέφερε σε δήλωση ότι εκείνος και ο Τραμπ συζήτησαν τις θετικές εντυπώσεις τους από μια σύντομη συνάντηση στον ΟΗΕ τον περασμένο μήνα και αντάλλαξαν αριθμούς τηλεφώνου για να ανοίξουν άμεση γραμμή επικοινωνίας.

Ο Τραμπ έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η κλήση ήταν «πολύ καλή», με έμφαση στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις των χωρών.

«Θα έχουμε περαιτέρω συζητήσεις και θα βρεθούμε στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, τόσο στη Βραζιλία όσο και στις ΗΠΑ», έγραψε.

Από την πλευρά του, ο Λούλα πρότεινε συνάντηση κατά τη σύνοδο κορυφής της Ένωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στη Μαλαισία αυτόν τον μήνα και εξέφρασε τη διάθεσή του να ταξιδέψει στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το γραφείο του.

Υπενθυμίζεται ότι, οι δύο ηγέτες βρίσκονταν σε διαμάχη για μήνες σχετικά με τη δίκη και την καταδίκη του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο.

Ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς σε πολλά βραζιλιάνικα προϊόντα από 10% σε 50% λόγω της υπόθεσης.

Το γραφείο του Λούλα δεν ανέφερε τον Μπολσονάρο στην περίληψη της κλήσης, αλλά σημείωσε ότι ο πρόεδρος της Βραζιλίας ζήτησε από τον Τραμπ να αφαιρεθεί ο επιπλέον δασμός 40%.

Σημειώνεται ότι, οι δασμοί προκάλεσαν πτώση των εξαγωγών βραζιλιάνικου καφέ προς τις ΗΠΑ κατά έως και 70%, ενώ μείωσαν σημαντικά και τις αποστολές βραζιλιάνικου βοείου κρέατος.

Οι τιμές του καφέ στις ΗΠΑ, οι οποίες παραδοσιακά βασίζονται στη Βραζιλία για το ένα τρίτο της προμήθειας κόκκων καφέ, αυξήθηκαν σημαντικά κυρίως λόγω των δασμών, που ανάγκασαν τους καβουρδιστές να αγοράσουν πιο ακριβό καφέ αλλού.

Ο Τραμπ διόρισε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για τους δασμούς με τον αντιπρόεδρο της Βραζιλίας Ζεράλντο Αλκμίν, τον υπουργό Εξωτερικών Μάουρο Βιέιρα και τον υπουργό Οικονομικών Φερνάντο Αντάντ, πρόσθεσε η ανακοίνωση της Βραζιλίας.

Μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών παρακολουθείται στενά από τις βραζιλιάνικες αγορές, αφού οι εξαγωγές της χώρας υπέστησαν έναν από τους υψηλότερους δασμούς που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση Τραμπ επίσης επέβαλε κυρώσεις στον βραζιλιάνο δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου Αλεξάντρ ντε Μοράες, που επέβλεψε την υπόθεση Μπολσονάρο, σύμφωνα με τον Νόμο Μάγκνιτσκι.

Ακύρωσε επίσης τις βίζες έξι υψηλόβαθμων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων ο Γενικός Εισαγγελέας της Βραζιλίας Ζόρζε Μεσσίας.

Χωρίς να αναφέρει τον Τραμπ ονομαστικά, ο Λούλα είπε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα ότι δεν υπήρχε δικαιολογία για μονομερείς και αυθαίρετες ενέργειες που στοχεύουν τις βραζιλιάνικες θεσμικές αρχές και την οικονομία.