Anadolu: Απορρίφθηκε η συμμετοχή της Τουρκίας στη συνάντηση της Γρανάδας για το Καραμπάχ

Ανάρτηση του πρακτορείου Anadolu στο X, πρώην Twitter, κάνει λόγο για απόρριψη της συμμετοχής της Τουρκίας στη συνάντηση που επρόκειτο να λάβει χώρα την Πέμπτη στη Γρανάδα, για τις εξελίξεις στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ με την παρουσία της Αρμενίας, ΕΕ, Γαλλίας και Γερμανίας.

Συγκεκριμένα η ανάρτηση αναφέρει:

Το Αζερμπαϊτζάν αρνείται να συμμετάσχει στη συνάντηση της Γρανάδας με την Αρμενία, την ΕΕ, τη Γαλλία και τη Γερμανία, καθώς απορρίφθηκε η συμμετοχή της Τουρκίας.

#URGENT Azerbaijan refuses to attend Granada meeting with Armenia, EU, France and Germany as Türkiye's participation was rejected pic.twitter.com/Yjme5uR1tB