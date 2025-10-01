Αναβρασμός στην Τουρκία μετά τη δήλωση δημοσιογράφου για τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν: «Δεν πήραμε τίποτα»

Αναβρασμός επικρατεί στην Τουρκία μετά τη δήλωση δημοσιογράφου ότι η Άγκυρα «δεν πήρε τίποτα» από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ - με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, προκαλώντας δημόσια συζήτηση για το διπλωματικό αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα, το βίντεο που κατέγραψε τα σχόλια του Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτή του φιλοκυβερνητικού τηλεοπτικού δικτύου NTV, προς τον εικονολήπτη του τουρκικού πρακτορείου Anadolu, Γιασίν Οζτούρκ, στον κήπο του Λευκού Οίκου, μετά τη συνάντηση Τραμπ–Νετανιάχου, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Τουρκία, καθώς έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συζήτηση φούντωσε ακόμη περισσότερο από το περιεχόμενο των σχολίων του Γκιουνάι, ο οποίος δεν περιορίστηκε μόνο στην αποτίμηση της συνάντησης, αλλά αναφέρθηκε και στις εσωτερικές αντιπαλότητες που, όπως είπε, διαμορφώνονται στο περιβάλλον του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ειδικότερα, μίλησε για την ανοιχτή κόντρα ανάμεσα στον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, τον γιο του Τούρκου προέδρου, Μπιλάλ Ερντογάν, και τον γαμπρό του, Σελτζούκ Μπαϊρακτάρ.

Σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, η αντιπαράθεση αυτή συνδέεται με τη μάχη για την επιρροή και την πολιτική κυριαρχία στην «επόμενη ημέρα» της Τουρκίας, μετά την αποχώρηση του ίδιου του Ερντογάν από το πολιτικό προσκήνιο.

Η στιχομυθία ανάμεσα στους δημοσιογράφους

Γιασίν Οζτούρκ: Πώς πήγαν οι συνομιλίες;

Χουσεΐν Γκιουνάι Ωραία, αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α@@@@α μας. Δεν πήραμε τίποτα.

Γιασίν Οζτούρκ: Όχι; λένε πως πήραμε.

Χουσεΐν Γκιουνάι: Ναι, πήραμε, αλλά πήραμε τον π@@@@ο. Μίλησαν για τα CAATSA και τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπαν να σταματήσει να αγοράζει φυσικό αέριο από τη Ρωσία, να μην κάνει εμπόριο με την Κίνα και να μεταφέρει χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά.

Γιασίν Οζτούρκ: Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει πολιτικά.

Χουσεΐν Γκιουνάι: Αυτή την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν.

Γιασίν Οζτούρκ: Μήπως η κάμερά σου είναι ανοιχτή;

Χουσεΐν Γκιουνάι: Όχι. Ανοίγει μόνο αν πατήσω αυτό. Μέσα στην Άγκυρα ήδη πιέζουν ιδιαίτερα τον Χακάν Φιντάν. Τώρα που με τη δήλωσή του τού ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών, κανείς δεν το ήξερε. Ο άνθρωπος έριξε ξαφνικά μια βόμβα. Το έκανε εσκεμμένα. Παίζει με τον Αλμπαϊράκ, δηλαδή με τον γαμπρό. Εκεί υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και του Μπιλάλ. Αυτές οι τρεις ομάδες συγκρούονται.