Politico, Le Monde

Ο Εμανουέλ Μακρόν αντιμετωπίζει πλέον πολύ περισσότερα από την πιθανή κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού και τις αρνητικές δημοσκοπήσεις. Στην ατζέντα του προστίθεται και η προετοιμασία ενός κινήματος μαζικών κινητοποιήσεων από ετερόκλητες ομάδες σε όλη τη Γαλλία, ενώ έρευνα της Elabe καταγράφει το 69% των Γάλλων να τάσσεται υπέρ της διάλυσης της Βουλής και το 67% υπέρ της παραίτησης Μακρόν.

Η χώρα κινείται προς μια νέα πολιτική κρίση, παράλληλα με κοινωνική αναταραχή, που αναμένεται να κορυφωθεί στις 10 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, οι δημοσκοπήσεις προκαλούν σοβαρό πονοκέφαλο στον πρόεδρο, καθώς δείχνουν ότι σχεδόν επτά στους δέκα Γάλλους ζητούν την παραίτησή του.

Η απογοήτευση της κοινωνίας για τις πολιτικές που εφαρμόζει ο Μακρόν και οι κυβερνήσεις του αυτά τα οκτώ χρόνια είναι εμφανής. Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού αιφνιδίασε τη χώρα ανακοινώνοντας ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό, ο οποίος προβλέπει περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ προκειμένου το έλλειμμα να περιοριστεί στο 4,6% του ΑΕΠ το 2026. Η πρόταση όμως απορρίπτεται από την ακροδεξιά, την αριστερά αλλά και τους Σοσιαλιστές, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά αβέβαιη την επιβίωση της κυβέρνησης.

Κοινωνικός αναβρασμός και κινητοποιήσεις

Στη γαλλική κοινωνία επικρατεί αναβρασμός, αλλά οι ομάδες που συνθέτουν τις επικείμενες κινητοποιήσεις είναι διαφορετικών προσανατολισμών. Από τη μια πλευρά, αναλυτές παρατηρούν την παρουσία εθνικιστών και αντιευρωπαϊστών, οργανωμένων μέσω διαδικτυακών κοινοτήτων. Από την άλλη, συμμετέχουν αριστερόστροφα συνδικάτα και συλλογικότητες που συνδέονται με την «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λυκ Μελανσόν.

Το αρχικό κάλεσμα έκανε λόγο για «πολιτική καραντίνα» και πλέον επικεντρώνεται στο σύνθημα «Η Γαλλία σταματά στις 10 Σεπτεμβρίου», διαδίδοντας την έκκληση μέσα από το δίκτυο Indignons-nous και την πλατφόρμα Telegram.

Οι εθνικιστικοί κύκλοι σχετίζονται με την πρωτοβουλία «Les Essentiels», η οποία προωθεί την έξοδο της Γαλλίας από την ΕΕ (Frexit), την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάδειξη της χριστιανικής πολιτισμικής ταυτότητας. Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιούνται προσωπικότητες όπως οι Φρανσίς Λαλάν και Ιντρίς Αμπερκάν.

Στην Αριστερά, οι διαβουλεύσεις γίνονται με το συνδικάτο των Κίτρινων Γιλέκων, ενώ ο Μελανσόν υποστηρίζει ανοιχτά τις κινητοποιήσεις. Αντίθετα, η Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν και του Μπαρντελά τηρεί αποστάσεις από τους εθνικιστικούς κύκλους. Τα μεγαλύτερα συνδικάτα κρατούν επιφυλακτική στάση, με εξαίρεση τη CGT, που βλέπει την κινητοποίηση ως πιθανή αφετηρία ευρύτερης κοινωνικής αντίδρασης.

Οι διοργανωτές δημιούργησαν τον ιστότοπο «Σταματήστε τη λιτότητα Bayrou», καταγγέλλοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για περικοπές αργιών, περιορισμό συντάξεων, μειώσεις στον τομέα της υγείας και κατάργηση χιλιάδων θέσεων στον δημόσιο τομέα. Καλούν σε μποϊκοτάζ, ανυπακοή και αλληλεγγύη.

Οι προγραμματισμένες δράσεις περιλαμβάνουν παραδοσιακές κινητοποιήσεις, όπως πορείες και απεργίες, αλλά και νέες μορφές αντίδρασης από τις 10 Σεπτεμβρίου.

Politico: Το 67% ζητά την παραίτηση Μακρόν - Εκλογές απαιτεί ο Εθνικός Συναγερμός

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης, ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός, κάλεσε τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει νέες εκλογές ή να παραιτηθεί, σημειώνει το Politico, το οποίο και παραθέτει δημοσκόπηση της Elabe που καταγράφει το 69% να τάσσεται υπέρ της διάλυσης της Βουλής και το 67% υπέρ της παραίτησης Μακρόν.

«Υπάρχει μόνο μία διέξοδος από το πολιτικό αδιέξοδο: η επιστροφή στην κάλπη», δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Τζόρνταν Μπαρντέλλα στον τηλεοπτικό σταθμό TF1, κατηγορώντας τον Μακρόν ότι έχει οδηγήσει τη χώρα σε θεσμική παράλυση.

Η τοποθέτηση Μπαρντέλλα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Μαρίν Λεπέν, ιστορική ηγέτιδα της ακροδεξιάς, δεν μπορεί προς το παρόν να είναι υποψήφια λόγω καταδίκης της για υπεξαίρεση. Η ίδια δηλώνει αθώα, με την τελική απόφαση του εφετείου να αναμένεται το καλοκαίρι του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μακρόν έχει ήδη παραδεχθεί σε στενούς συνεργάτες του ότι οι πιθανότητες παραμονής της κυβέρνησης είναι ελάχιστες, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίζει αν θα προχωρήσει σε διάλυση της Εθνοσυνέλευσης. Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις ότι δεν επιθυμεί νέες πρόωρες εκλογές, έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνει χρήση των συνταγματικών του εξουσιών.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ευρεία λαϊκή στήριξη σε μια τέτοια κίνηση. Ωστόσο, μια νέα αναμέτρηση μπορεί να οδηγήσει σε παρόμοιο αποτέλεσμα με το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο, επιτείνοντας το κλίμα αβεβαιότητας.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις. Το κόστος δανεισμού για το 10ετές ομόλογο παραμένει στο 3,49%, ενώ ο δείκτης CAC 40 σημείωσε μικρή άνοδο, έχοντας όμως χάσει σχεδόν 3% την τελευταία εβδομάδα. Η Γαλλία καλείται να βρει λύση που θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών και θα περιορίσει τον κίνδυνο μιας βαθύτερης πολιτικοοικονομικής κρίσης.