Χρηματιστήριο Αθηνών

Κάθε εξάμηνο η στήλη επισκέπτεται τον δείκτη Beta των εταιριών του FTSE-25 προκειμένου να εξετάσει τον βαθμό συσχέτισης των πιο εμπορεύσιμων εταιριών της Αγοράς και να διαπιστώσει ποιες έχουν τις τεχνικές προϋποθέσεις να υπεραποδώσουν σε ένα ράλι του Γενικού Δείκτη. Η διαχρονική παρακολούθηση του δείκτη μας δίνει πληροφορίες για τη χρηματιστηριακή δυναμική των κλάδων και την κόπωση που μπορεί να εμφανίζουν τίτλοι που έχουν στο παρελθόν οδηγήσει την αγορά.

Η φετινή χρονιά ωστόσο προσφέρει συγκινήσεις έξω από τα στενά όρια των εταιριών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης καθώς η διάχυση της ρευστότητας έχει κινητοποιήσει μεγαλύτερο αριθμό εταιριών οι οποίες πλέον γεμίζουν τη συνεδρίαση με συναλλαγές. Το πιο εμπορεύσιμο περιβάλλον του ΧΑ έχει αυξήσει τον βαθμό αξιοπιστίας του δείκτη Beta και σε εταιρίες που στο παρελθόν με το ζόρι έβγαζαν την υποχρέωση να κάνουν κάποιες συναλλαγές ώστε να γραφτεί μια τιμή στο ταμπλό.

Θα περίμενε κανείς εξετάζοντας τα δεδομένα των προηγούμενων 52 εβδομάδων να δει δείκτες πάνω από τη μονάδα σε αφθονία. Ο επιθετικός χαρακτήρας των μικρότερων κεφαλαιοποιήσεων δεν επιβεβαιώνεται και αυτό διότι το ράλι έχει ενταθεί στους τρεις τελευταίους μήνες. Τα δεδομένα είναι ακόμα λίγα για να δείξουν μια πιο στενή σχέση με τη διακύμανση του δείκτη αναφοράς. Επίσης, η απόδοση του Γενικού Δείκτη είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική στους τελευταίους δώδεκα μήνες έχοντας τις τράπεζες σε μεγάλη φόρμα έναντι της υπόλοιπης αγοράς.

Το αποτέλεσμα είναι ότι μόλις 8 εταιρίες από αυτές που δεν συμμετέχουν στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση έχουν δείκτη πάνω από τη μονάδα. Πρακτικά μιλάμε για μόλις πέντε εταιρίες αφού στη σχετική λίστα ο βαθμός επίδρασης του δείκτη Beta στην έκτη θέση πέφτει κάτω από 5%. Η χαμηλή -ακόμα- συμμετοχή της περιφέρειας στο πάρτι των αποδόσεων του Γενικού Δείκτη δείχνει ότι υπάρχει ακόμα αρκετός χώρος αφύπνισης. Αυτό θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως ευκαιρία.

Σε μια αγορά που επιδεικνύει διάχυση της ρευστότητας και εμφανή τάση διεύρυνσης της επενδυτικής βάσης, το ενδιαφέρον μπορεί εύκολα να στραφεί και προς τίτλους που δεν έχουν ακόμη «τρέξει», δίνοντας περιθώρια για σημαντικές υπεραποδόσεις. Επιμέρους παρατηρούμε ότι οι περισσότεροι τίτλοι συνδέονται με τους κλάδους κατασκευών, τεχνολογίας και υποδομών, δηλαδή τομείς που δείχνουν θετική προοπτική σε περιβάλλον επενδυτικής επιτάχυνσης.

Το στοίχημα πλέον μεταφέρεται στο αν η παρούσα ισχυρή ανοδική χρηματιστηριακή συγκυρία μπορεί να επεκταθεί ουσιαστικά και εκτός FTSE-25 και να δημιουργήσει το υπόβαθρο για ένα πιο γενικευμένο ράλι. Αν αυτό συμβεί, τότε οι τίτλοι της μικρομεσαίας κεφαλαιοποίησης με υψηλό Beta ίσως αποδειχθούν οι «κρυμμένοι άσοι» του Χρηματιστηρίου. Σε κάθε περίπτωση, ο δείκτης Beta αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τον εντοπισμό των τίτλων με τεχνική ευαισθησία στις κινήσεις της ευρύτερης αγοράς. Και όπως αποδεικνύει η λίστα των 20 κορυφαίων, η μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση έχει αρκετές επιλογές που αξίζουν την προσοχή των επενδυτών.

Οι 20 εταιρίες με τους υψηλότερους δείκτες Beta (εκτός FTSE-25)

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή