Οι συνομιλίες για την προώθηση του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα έχουν ανασταλεί από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν από κοινού στο Ιράν, πυροδοτώντας έναν ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τρεις πηγές με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων.

Η παύση αυτή απειλεί να καθυστερήσει την εφαρμογή της εμβληματικής πρωτοβουλίας ειρήνευσης του Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, την οποία έχει χαρακτηρίσει ως βασικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής του. Η εξέλιξη έρχεται λιγότερο από έναν μήνα αφότου εξασφάλισε δεσμεύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Γάζα από τα αραβικά κράτη του Κόλπου - χώρες που πλέον βρίσκονται αντιμέτωπες με ιρανικές επιθέσεις καθώς η σύγκρουση κλιμακώνεται.

Το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα εξαρτάται εν μέρει από το εάν οι τρομοκράτες της Χαμάς θα καταθέσουν τα όπλα τους με αντάλλαγμα αμνηστία, ένα βήμα που αποσκοπεί στο να ανοίξει ο δρόμος για την ανοικοδόμηση και την περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων. Μεσολαβητές του Λευκού Οίκου έχουν πραγματοποιήσει παρασκηνιακές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με το ζήτημα του αφοπλισμού.

Οι διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό, καθώς και για άλλα ζητήματα, διακόπηκαν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ανέφεραν οι τρεις πηγές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών. Η διακοπή των διαπραγματεύσεων για τον αφοπλισμό δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Η Ζάχα Χασάν, από το Ίδρυμα Carnegie για τη Διεθνή Ειρήνη με έδρα την Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, που είχαν δεσμευτεί να χρηματοδοτήσουν την αποστολή του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ, ενδέχεται πλέον να αμφισβητούν αν πρόκειται για «πραγματικά χρήματα που αξίζει να δαπανηθούν, τώρα που αποφεύγουν πυραύλους».

Η Χαμάς επιβεβαιώνει την παύση των συνομιλιών για το σχέδιο Τραμπ

Μία από τις πηγές, η οποία έχει άμεση γνώση του έργου της αποστολής του Συμβουλίου Ειρήνης του Τραμπ, περιέγραψε την παύση ως μια σύντομη και περιορισμένη καθυστέρηση που προκλήθηκε από προβλήματα στις πτήσεις, τα οποία εμπόδισαν μεσολαβητές και εκπροσώπους να ταξιδέψουν στην περιοχή. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται συχνά στο Κάιρο.

Μακροπρόθεσμα, το Συμβούλιο Ειρήνης εκτιμά ότι ο πόλεμος θα μπορούσε ακόμη και να επιταχύνει την επίλυση του ζητήματος του αφοπλισμού, περιορίζοντας την ιρανική επιρροή, η οποία επί χρόνια στηρίζει οικονομικά τη Χαμάς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μια άλλη πηγή - Παλαιστίνιος αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στην προσπάθεια διαμεσολάβησης- δήλωσε ότι η Χαμάς επρόκειτο να πραγματοποιήσει συνομιλίες με Αιγύπτιους, Καταρινούς και Τούρκους μεσολαβητές την ημέρα που ξέσπασε ο πόλεμος, όμως η συνάντηση ακυρώθηκε και μέχρι στιγμής δεν έχει οριστεί νέα ημερομηνία.

Αξιωματούχος της Χαμάς επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες για το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα έχουν παγώσει προς το παρόν, αρνούμενος ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι «η κατάσταση στην περιοχή έχει επηρεάσει ορισμένα ταξίδια, αλλά οι συζητήσεις και η πρόοδος συνεχίζονται. Η Διοίκηση και το Συμβούλιο Ειρήνης συνεχίζουν να εργάζονται σκληρά για να φέρουν σταθερότητα και ευημερία στη Γάζα».

Ο ισραηλινός στρατός έχει μειώσει την ένταση των επιθέσεων στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, ωστόσο - επικαλούμενος απειλές της Χαμάς - δεν τις έχει σταματήσει, την ώρα που ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποιούν βομβαρδισμούς στο Ιράν και τον Λίβανο.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, συνεχίζει να ανακτά τον έλεγχο περιοχών στη Γάζα που βρίσκονται υπό την επιρροή της από την έναρξη του πολέμου. Πηγές κοντά στην οργάνωση αναφέρουν ότι τρομοκράτες της Χαμάς έστησαν τις τελευταίες ημέρες ενέδρες σε αρκετά μέλη πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ισραήλ στο βόρειο και νότιο τμήμα της Γάζας, σκοτώνοντας τουλάχιστον δύο άτομα.

Ανησυχία για πιθανή επίθεση σε βάση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα ξεκίνησε με μια εκεχειρία τον Οκτώβριο, η οποία άφησε το Ισραήλ να ελέγχει περισσότερο από το ήμισυ της επικράτειας, ενώ η Χαμάς διατήρησε τον έλεγχο του υπόλοιπου τμήματος. Η πρωτοβουλία φάνηκε να κερδίζει έδαφος τον μήνα που προηγήθηκε του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της επαναλειτουργίας του συνοριακού περάσματος της Γάζας με την Αίγυπτο και νέων δεσμεύσεων για την ανοικοδόμηση.

Μεγάλο μέρος του πολυεθνικού συντονισμού της Ουάσινγκτον σχετικά με την πολιτική στη Γάζα διεξάγεται από μια στρατιωτική βάση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο νότιο Ισραήλ. Ξένοι διπλωμάτες που έχουν τοποθετηθεί εκεί δήλωσαν ότι η δυναμική πίσω από το σχέδιο φαίνεται να επιβραδύνεται καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος με το Ιράν.

Τρεις διπλωμάτες ανέφεραν ότι το Πολιτικοστρατιωτικό Κέντρο Συντονισμού περιόρισε τις δραστηριότητές του στο ελάχιστο όταν ξέσπασε ο πόλεμος, ενώ εκφράστηκαν ανησυχίες ότι θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο ιρανικών πυραύλων.

Σύμφωνα με τους διπλωμάτες, ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι φαίνεται πλέον να επικεντρώνονται στον πόλεμο με το Ιράν, αφήνοντας τη Γάζα με περιορισμένη προσοχή σε ανώτατο επίπεδο. Ωστόσο, οι συζητήσεις σε επίπεδο εργασίας μεταξύ των χωρών συνεχίζονται, με την ελπίδα ότι το σχέδιο θα μπορούσε να προχωρήσει μόλις ολοκληρωθεί ο πόλεμος.

Ο Νάταν Σακς, ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής με έδρα την Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι «μόνο η διαρκής προσοχή από την κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να διατηρήσει το σχέδιο σε καλό δρόμο - και ο πόλεμος με το Ιράν έχει τη δυνατότητα να υπονομεύσει ακριβώς αυτό».

«Χωρίς αυτήν, οι αποκλίνοντες στόχοι των δύο αντιμαχόμενων πλευρών θα μπορούσαν εύκολα να οδηγήσουν σε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα και ενδεχομένως σε επανέναρξη των εχθροπραξιών».

