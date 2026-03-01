Η Μέση Ανατολή φλέγεται

Στο Αμπού Ντάμπι, συντρίμμια από αναχαιτισμένο drone προκάλεσαν ζημιές στο συγκρότημα Etihad Towers, όπου στεγάζονται η πρεσβεία του Ισραήλ και άλλες διπλωματικές αποστολές.

Σύμφωνα με το επίσημο γραφείο τύπου του εμιράτου, από την πτώση τραυματίστηκαν ελαφρά μια γυναίκα και το παιδί της.

Ανάλογη αναστάτωση επικράτησε και στο Ντουμπάι, όπου αναφέρθηκαν δύο τραυματισμοί από θραύσματα σε κατοικημένες περιοχές.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν υλικές ζημιές σε εμβληματικά σημεία, όπως στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, στο ξενοδοχείο-σύμβολο Burj Al Arab και στο τεχνητό νησί Palm Jumeirah.

Παράλληλα, πυκνοί καπνοί κάλυψαν το λιμάνι Jebel Ali, έναν από τους σημαντικότερους εμπορικούς κόμβους παγκοσμίως, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε προβλήτα λόγω πτώσης αναχαιτισμένου πυραύλου.

Διεύρυνση του μετώπου σε Ομάν και Κατάρ

Για πρώτη φορά από την έναρξη των εχθροπραξιών, η σύγκρουση άγγιξε το Ομάν. Το εμπορικό λιμάνι του Ντουκμ στοχοποιήθηκε από δύο drones, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εργαζόμενου.

Την ίδια ώρα, στο Κατάρ, οι αρχές επιβεβαίωσαν περιορισμένης έκτασης πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη της Ντόχα, επίσης από συντρίμμια βλήματος.

«Η στοχοποίηση αμιγώς πολιτικών και εμπορικών περιοχών υπογραμμίζει τη διεύρυνση των επιπτώσεων της σύγκρουσης σε κρίσιμους κόμβους αερομεταφορών και διεθνούς εμπορίου», επισημαίνουν αναλυτές.