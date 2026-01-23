Άμπου Ντάμπι: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Δεύτερος γύρος το Σάββατο

Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των τριμερών ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία στο Αμπού Ντάμπι, με τις αντιπροσωπείες να μεταφέρουν στις πρωτεύουσές τους τα ενδιάμεσα αποτελέσματα των συνομιλιών.

Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές συναντήθηκαν σήμερα Παρασκευή στο Αμπού Ντάμπι για να συζητήσουν το ακανθώδες εδαφικό ζήτημα, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις κάποιου συμβιβασμού, την ώρα που οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν βυθίσει την Ουκρανία στη χειρότερη ενεργειακή κρίση από την έναρξη του πολέμου.

Μία πηγή είπε στο πρακτορείο Reuters ότι οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν για σήμερα.

Το Κίεβο δέχεται εντεινόμενες πιέσεις από τις ΗΠΑ να καταλήξει σε μια ειρηνευτική συμφωνία, στον πόλεμο που ξεκίνησε με την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Η Μόσχα απαιτεί από την Ουκρανία να της παραχωρήσει ολόκληρη της βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς για να τερματιστεί η σύγκρουση. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι το εδαφικό θα είναι ένα κεντρικό ζήτημα στις συνομιλίες που διεξάγονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θα ολοκληρωθούν αύριο Σάββατο.

«Το σημαντικότερο πράγμα είναι ότι η Ρωσία θα πρέπει να είναι έτοιμη να τελειώσει τον πόλεμο που ξεκίνησε η ίδια» ανέφερε σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε τακτική επαφή με την ουκρανική αντιπροσωπεία αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα από τις σημερινές συνομιλίες.

«Θα δούμε πώς θα πάει αύριο η συζήτηση και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Tass στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων συζητήθηκαν λεπτομέρειες όπως οι ζώνες ασφαλείας και διάφοροι μηχανισμοί ελέγχου, δείγμα του ότι σε ένα στάδιο έχουν προχωρήσει οι συζητήσεις.

«Ναι, αυτά τα ζητήματα, ζώνες ασφαλείας, διάφοροι μηχανισμοί ελέγχου, αποτέλεσαν σαφώς αντικείμενο της συνάντησης, μαζί με άλλα σημαντικά θέματα», επιβεβαίωσε πηγή στο ρωσικό Tass.

«Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα από το περιεχόμενο των σημερινών διαπραγματεύσεων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση αύριο και ποια θα είναι τα αποτελέσματα», έγραψε επίσης ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αρνείται να παραχωρήσει εδάφη που η Ρωσία δεν κατάφερε να καταλάβει μέσα σε τέσσερα χρόνια σκληρού πολέμου. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ουκρανοί δεν επιθυμούν εδαφικές παραχωρήσεις.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η παραχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς αποτελεί «μια πολύ σημαντική προϋπόθεση».