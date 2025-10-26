Αμερικανός αξιωματούχος: ΗΠΑ και Κίνα κοντά σε οριστικοποίηση εμπορικής συμφωνίας

Οι ΗΠΑ και η Κίνα ετοιμάζονται να «οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες» μιας εμπορικής συμφωνίας πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση των ηγετών τους στη Νότια Κορέα, όπως δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος.

«Πιστεύω ότι οριστικοποιούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες μιας συμφωνίας την οποία θα μπορούν να εξετάσουν οι ηγέτες…», δήλωσε από τη Μαλαισία ο Αμερικανός αντιπρόσωπος για το εμπόριο (USTR) Τζέιμσον Γκριρ.

Η δεύτερη ημέρα των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας άνοιξε τον δρόμο για μια «παραγωγική συνάντηση» ανάμεσα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε την Κυριακή στην Κουάλα Λουμπούρ ο κορυφαίος εμπορικός απεσταλμένος της Ουάσινγκτον, αυξάνοντας τις ελπίδες για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Εμπορικός Εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, και ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, συναντήθηκαν με τον Κινέζο αντιπρόεδρο, Χε Λιφένγκ, στο περιθώριο του Συνδέσμου Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, για έναν πέμπτο γύρο δια ζώσης συνομιλιών από τον Μάιο, καθώς οι δύο πλευρές επιδιώκουν την αποκλιμάκωση του εμπορικού πολέμου.

«Νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο όπου οι ηγέτες θα έχουν μια πολύ παραγωγική συνάντηση», δήλωσε ο Γκριρ, αποχωρώντας από τις συνομιλίες για να συναντήσει τον Τραμπ. Στις συζητήσεις συμμετέχει επίσης ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Κίνας για το εμπόριο, Λι Τσενγκγκάνγκ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν συζητήθηκε το ζήτημα των σπάνιων γαιών, ο Γκριρ ανέφερε ότι καλύφθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων και η επέκταση της εκεχειρίας στα εμπορικά μέτρα.

Οι δύο πλευρές προσπαθούν να αποτρέψουν νέα κλιμάκωση, μετά την απειλή του προέδρου Τραμπ για επιβολή δασμών 100% σε κινεζικά προϊόντα και άλλων περιοριστικών μέτρων από την 1η Νοεμβρίου, ως απάντηση στους αυστηρούς ελέγχους εξαγωγών που έχει επιβάλει το Πεκίνο σε μαγνήτες σπάνιων γαιών και κρίσιμα ορυκτά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη στη Νότια Κορέα στο τέλος της πενθήμερης περιοδείας του πρώτου στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να συζητηθούν είναι οι κινεζικές αγορές αμερικανικής σόγιας, οι εντάσεις γύρω από την Ταϊβάν –την οποία το Πεκίνο θεωρεί δικό του έδαφος– και η απελευθέρωση του φυλακισμένου μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης του Χονγκ Κονγκ, Τζίμι Λάι.

Η κράτησή του, ως ιδρυτή της πλέον ανενεργής φιλοδημοκρατικής εφημερίδας Apple Daily, έχει αναδειχθεί σε σύμβολο της καταστολής των ελευθεριών από την Κίνα στον ασιατικό χρηματοοικονομικό κόμβο.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα ζητήσει τη συνδρομή της Κίνας στις σχέσεις Ουάσινγκτον–Μόσχας, καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέταρτο έτος του.

Ο Τραμπ προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας σήμερα, λίγο πριν από τις δηλώσεις του Γκριρ, για να παραβρεθεί στην υπογραφή συμφωνίας που θα επικυρώσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη και να συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).