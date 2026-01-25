Αμερικανός ανέβηκε σε ουρανοξύστη 101 ορόφων χωρίς σχοινιά - Χαμογελαστός, χαιρετούσε τον κόσμο εντός του κτιρίου (pics&vids)

Ο Αμερικανός ορειβάτης Άλεξ Χόνολντ (Alex Honnold) ανέβηκε σήμερα στον διάσημο ουρανοξύστη Ταϊπέι 101 (Taipei 101) στην Ταιβάν χωρίς σχοινιά ή προστατευτικό εξοπλισμό, κόβοντας την ανάσα χιλιάδων θεατών που παρακολουθούσαν από κάτω.

Μάλιστα, η ελεύθερη σόλο ανάβαση του Χόνολντ στο εμβληματικό κτίριο μεταδόθηκε ζωντανά στο Netflix με καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων, ώστε να προληφθεί η μετάδοση πιθανού ατυχήματος.

Το κτίριο έχει ύψος 508 μέτρων και 101 ορόφους, με το πιο δύσκολο κομμάτι να είναι οι 64 όροφοι του μεσαίου τμήματος, λόγω των «κουτιών από μπαμπού» που δίνουν στο κτίριο την χαρακτηριστική του εμφάνιση.

🚨 The final climb to the top of Taipei 101 by Alex Honnold, without hands and without protection, is nothing short of breathtaking!



It leaves your legs weak



Totally wild pic.twitter.com/9Autijvwx2 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) January 25, 2026

ALEX HONNOLD AFTER COMPLETING HIS FREE SOLO OF TAIPEI 101: "Sick."



The 101 story climb took 1 hour and 35 minutes #SkyscraperLIVE pic.twitter.com/TIzeRqiUcM — Netflix (@netflix) January 25, 2026

Ο Χόνολντ, φορώντας ένα κόκκινο κοντομάνικο μπλουζάκι, έφτασε στην κορυφή του ουρανοξύστη μετά από 90 λεπτά σκαρφαλώματος μόνο με τα χέρια, ενώ από κάτω το πλήθος ξέσπασε σε ζητωκραυγές.

Νέα βίντεο που κυκλοφορούν, στο μεταξύ, στα social media, δείχνουν δεκάδες κόσμο να βρίσκεται μέσα σε αίθουσες του ουρανοξύστη και να κοιτούν με κομμένη την ανάσα έξω από τα παράθυρα τον αναρριχητή να προσπαθεί να φτάσει στην κορυφή. Εκείνος, παρά την κούραση και τις αντιστάσεις από τον πολύ δυνατό αέρα, τους κοιτάει και χαμογελάει.

«Είναι απίστευτο, τι όμορφη μέρα», είπε αργότερα.

«Είχε πολύ αέρα και σκεφτόμουν μόνο να μην πεσω από τον πύργο. Προσπαθούσα να ισορροπήσω . Τι απίστευτη θέα, τι

όμορφος τρόπος να δεις την Ταϊπέι» δήλωσε ενθουσιασμένος ο Αμερικανός.

Ο Άλεξ Χόνολντ έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2017, όταν πραγματοποίησε την πρώτη ανάβαση χωρίς σχοινιά στο El Capitan, στον εθνικό δρυμό Yosemite, επίτευγμα που καταγράφηκε στο βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ Free Solo. Ο ίδιος έχει επισημάνει ότι ο Γάλλος αναρριχητής Αλέν Ρομπέρ είχε σκαρφαλώσει στο παρελθόν το Taipei 101, ωστόσο με τη χρήση σχοινιών. Κατά τον Χόνολντ, η άνοδος χωρίς καμία βοήθεια καθιστά το εγχείρημα «τη μεγαλύτερη αστική ανάβαση που έχει γίνει ποτέ».

Il climber Alex Honnold scala uno degli edifici più alti al mondo in 'free solo', il Taipei 101 #ANSA pic.twitter.com/DRnP4vl1wH — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) January 25, 2026

«Δεν είναι και τόσο ακραίο» έλεγε στο παρελθόν

Ο αναρριχητής προετοιμαζόταν για μήνες, δοκιμάζοντας τις κινήσεις του πάνω στο κτίριο και συζητώντας λεπτομέρειες με τον Αλέν Ρομπέρ στο προσωπικό του podcast. Παρά τη φαινομενική επικινδυνότητα, ο ίδιος δεν θεωρούσε ότι η ανάβαση θα ήταν ακραία. «Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο ακραίο. Θα δούμε. Είναι το τέλειο σημείο ισορροπίας: αρκετά δύσκολο για να με κρατά σε εγρήγορση και προφανώς μια ενδιαφέρουσα ανάβαση», είχε πει.

«Αμήχανα μεγάλο» το ποσό που θα λάβει για την ανάβαση

Ο Χόνολντ παραδέχθηκε επίσης ότι θα ανέβαινε το Taipei 101 ακόμη και χωρίς αμοιβή. Ωστόσο, επειδή η free solo ανάβαση μεταδόθηκε ζωντανά σε παγκόσμιο κοινό, αποκάλυψε ότι θα πληρωθεί με ένα ποσό που ο ίδιος χαρακτήρισε «αμήχανα μεγάλο». Σε συνέντευξή του στους New York Times, όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για τη μεγαλύτερη αμοιβή της καριέρας του, απάντησε ότι είναι λιγότερα απ' όσα θα ήθελε ο ατζέντης του και πως δεν φτάνουν ούτε στο ελάχιστο τις αμοιβές ενός άσου του ΝΒΑ ή του NFL.

Αν και δεν αποκάλυψε το ποσό, η εφημερίδα το υπολογίζει στα 400.000-600.000 δολάρια.

La ansiedad que me dio este momento 🫠 pic.twitter.com/oGmy7A7SJl — CheNetflix (@CheNetflix) January 25, 2026

Ο Χόνολντ δεν είναι ο πρώτος ορειβάτης που ανέβηκε στην Ταϊπέι 101, αλλά είναι ο πρώτος που το έκανε χωρίς σχοινί.

Ο Γάλλος ορειβάτης Alain Robert ανέβηκε στο κτίριο την ημέρα των Χριστουγέννων του 2004, στο πλαίσιο των εγκαινίων του τότε ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο.