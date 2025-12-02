Αμερικανοί γερουσιαστές επιχειρούν να μπλοκάρουν την επιθετικότητα του Τραμπ στη Βενεζουέλα

Μια ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών που έχουν προσπαθήσει επανειλημμένα να μπλοκάρουν την επιθετικότητα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Βενεζουέλας δήλωσαν την Τρίτη ότι θα καταθέσουν ένα νέο ψήφισμα για να επιβάλουν ψηφοφορία στο Κογκρέσο σχετικά με το θέμα, αν η κυβέρνηση πραγματοποιήσει επίθεση στη χώρα.

«Μια μη εξουσιοδοτημένη στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας θα ήταν ένα τεράστιο και δαπανηρό λάθος που θα έθετε σε κίνδυνο χωρίς λόγο τη ζωή των στρατιωτών μας», δήλωσαν σε κοινή ανακοίνωση οι Δημοκρατικοί Τιμ Κέιν της Βιρτζίνια, Τσακ Σούμερ της Νέας Υόρκης και Άνταμ Σιφ της Καλιφόρνιας, καθώς και ο Ρεπουμπλικανός Ραντ Πολ του Κεντάκι.

«Σε περίπτωση επίθεσης, θα καταθέσουμε ψήφισμα για την άσκηση των πολεμικών εξουσιών, προκειμένου να επιβάλουμε τη διεξαγωγή συζήτησης και ψηφοφορίας στο Κογκρέσο, που θα εμποδίσει τη χρήση των αμερικανικών δυνάμεων σε εχθροπραξίες κατά της Βενεζουέλας ή εντός της χώρας», ανέφεραν.

Οι επιτροπές του Κογκρέσου υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων έχουν ξεκινήσει έρευνες για την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, για δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες που μέλη του κόμματος του Τραμπ εκφράζουν ανησυχίες για μία από τις πολιτικές του πρωτοβουλίες.

Την περασμένη εβδομάδα, αρκετοί Ρεπουμπλικανοί βουλευτές επέκριναν σκληρά τον Λευκό Οίκο για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε ένα προτεινόμενο σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία, το οποίο, όπως είπαν, ευνοεί τη Ρωσία.

Όσον αφορά στη Βενεζουέλα, οι νομοθέτες εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι η κυβέρνηση διεξήγαγε μια εκστρατεία που διήρκεσε μήνες χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, καθώς και για μια αναφορά ότι ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, διέταξε στις 2 Σεπτεμβρίου μια δεύτερη επίθεση σε ένα σκάφος για να σκοτώσει τους επιζώντες της πρώτης επίθεσης, κάτι που θα μπορούσε να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

«Ίσως έχουμε ένα πρόβλημα»

Ο γερουσιαστής Μάικ Ράουντς, Ρεπουμπλικανός από τη Νότια Ντακότα, μέλος των επιτροπών Ενόπλων Δυνάμεων και Πληροφοριών, δήλωσε ότι εξακολουθεί να προσπαθεί να εξακριβώσει τα γεγονότα της επίθεσης, καθώς και τους νόμους που την επηρεάζουν.

«Αλλά κατά την άποψή μου, μπορεί να έχουμε ένα πρόβλημα αν σκοτώνετε επιζώντες στο νερό έπειτα από μια επίθεση», δήλωσε ο Ράουντς στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Μόλις μάθουμε τα γεγονότα, τότε μπορούμε να αρχίσουμε να λαμβάνουμε τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν».

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό τους τελευταίους τρεις μήνες, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 άτομα, καθώς ο Τραμπ εντείνει τη στρατιωτική του παρουσία εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Χέγκσεθ είχε εξουσιοδοτήσει τον ναύαρχο Φρανκ Μπράντλεϊ να πραγματοποιήσει τις επιθέσεις στις 2 Σεπτεμβρίου. Είπε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν για την προστασία των συμφερόντων των ΗΠΑ, έλαβαν χώρα σε διεθνή ύδατα και ήταν σύμφωνες με το δίκαιο των ένοπλων συγκρούσεων.

Μερικοί νομοθέτες προσπάθησαν επανειλημμένα, χωρίς επιτυχία, να αναγκάσουν τον Τραμπ να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου για την εκστρατεία, επικαλούμενοι τη συνταγματική απαίτηση ότι μόνο το Κογκρέσο, και όχι ο πρόεδρος, έχει την εξουσία να κηρύξει πόλεμο.

Οι Ρεπουμπλικανοί του Τραμπ στη Γερουσία μπλόκαραν τον Νοέμβριο ένα ψήφισμα που θα τον εμπόδιζε να επιτεθεί στο έδαφος της Βενεζουέλας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Τον Οκτώβριο, οι Ρεπουμπλικανοί της Γερουσίας μπλόκαραν ένα ψήφισμα που θα σταματούσε τις επιθέσεις με σκάφη.