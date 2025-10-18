Η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο συνάντησης μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με το CNN.

Αυτή θα ήταν η τέταρτη φορά που οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν, και η πρώτη κατά τη δεύτερη θητεία του Τραμπ.

«Θα ήθελα να συναντήσω τον Κιμ Γιονγκ Ουν μέσα στη χρονιά», είχε δηλώσει ο Τραμπ τον Αύγουστο, καθώς υποδεχόταν τον νέο πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ, στον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά.

Ο Τραμπ θα ταξιδέψει στην Ασία αργότερα μέσα στον μήνα για να παραστεί στη Σύνοδο της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στη Μαλαισία και στη Σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στη Νότια Κορέα. Αναμένεται επίσης να κάνει στάση στην Ιαπωνία.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει «σοβαρό σχεδιασμό σε επίπεδο logistics», μετέδωσε το CNN, καθώς είναι περισσότερο επικεντρωμένοι στην οργάνωση μιας συνάντησης με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, την ώρα που οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον κλιμακώνονται.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει επίσης δηλώσει ότι θα ήταν ανοιχτός σε μια νέα συνάντηση με τον Τραμπ.

«Προσωπικά, εξακολουθώ να έχω καλές αναμνήσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ», είπε ο Κιμ τον περασμένο μήνα.

«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείψουν την κενή εμμονή τους με την αποπυρηνικοποίηση και θελήσουν να επιδιώξουν ειρηνική συνύπαρξη με τη Βόρεια Κορέα, βασισμένη στην αναγνώριση της πραγματικότητας, δεν υπάρχει λόγος να μην καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι με τις ΗΠΑ», πρόσθεσε.