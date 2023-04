Το Ιράν κατέλαβε τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν

Το Ιράν κατέλαβε την Πέμπτη ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Νήσων Μάρσαλ στον Κόλπο του Ομάν σε διεθνή ύδατα, δήλωσε το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά κατασχέσεων και επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στα ύδατα του Κόλπου από το 2019.

#BREAKING: US Navy Central Command says Iran's IRGC has seized the 'Advantage Sweet' oil tanker while it was transiting international waters in the Golf of Oman.



The US 5th Fleet is monitoring the situation. The tanker was headed for the US.



📷 -Marine Traffic pic.twitter.com/GwAU9l2UMM