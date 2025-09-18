Αμερικανικό δικαστήριο διέταξε την απέλαση του Μαχμούντ Χαλίλ

Δικαστήριο στις ΗΠΑ διέταξε την απέλαση του Μαχμούντ Χαλίλ είτε στην Αλγερία είτε στη Συρία, με την αιτιολογία ότι παρέλειψε πληροφορίες από την αίτηση για πράσινη κάρτα.

Σύμφωνα με το BBC, ο δικαστής Τζέιμι Κόμανς, με έδρα τη Λουιζιάνα, δήλωσε ότι ο Χαλίλ «παραποίησε σκόπιμα ουσιώδη στοιχεία με μοναδικό σκοπό να παρακάμψει τη διαδικασία μετανάστευσης».

Σε δήλωσή του προς την Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών, ο Χαλίλ είπε: «Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει να με εκδικείται για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας του λόγου».

Ο Χαλίλ, μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ παλαιστινιακής καταγωγής, πρωταγωνίστησε τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2024 για τον πόλεμο στη Γάζα στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, όπου σπούδαζε.

Οι δικηγόροι του 30χρονου δήλωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης και πρόσθεσαν ότι εξακολουθούν να ισχύουν ξεχωριστές ομοσπονδιακές δικαστικές αποφάσεις που απαγορεύουν στην κυβέρνηση να τον απελάσει ή να τον κρατήσει υπό κράτηση.

Τον Μάρτιο, αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) συνέλαβαν τον Χαλίλ στο πλαίσιο των μέτρων της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον πανεπιστημίων που, όπως ισχυρίζεται, δεν έχουν αντιμετωπίσει τον αντισημιτισμό.

Ο Χαλίλ γεννημένος στη Συρία, κρατήθηκε σε κέντρο μετανάστευσης στη Λουιζιάνα για τρεις μήνες, προτού ομοσπονδιακός δικαστής αποφανθεί ότι δεν αποτελεί κίνδυνο διαφυγής ούτε απειλή για την κοινότητά του.

Στις 20 Ιουνίου, ο δικαστής αποφάνθηκε ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος.

Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, η σύζυγος του Χαλίλ, η οποία είναι Αμερικανίδα πολίτης, γέννησε τον γιο τους.

Τον Μάρτιο, η αμερικανική κυβέρνηση κατηγόρησε επίσης τον Χαλίλ ότι παρέλειψε να αναφερθεί σε προηγούμενες σχέσεις του στα έγγραφα μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας μέλους του UNWRA – ου οργανισμού του ΟΗΕ που συνεργάζεται με τους Παλαιστινίους –και της «συνεχιζόμενης απασχόλησης» του στη βρετανική πρεσβεία στη Βηρυτό.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι οι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένου του Χαλίλ υποστηρίζουν τη Χαμάς, οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος υποστηρίζει ότι αυτοί οι διαδηλωτές πρέπει να απελαθούν και χαρακτήρισε τη σύλληψη του Χαλίλ «την πρώτη από πολλές που θα ακολουθήσουν».