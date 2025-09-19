Αμερικανική επιδρομή στη Συρία: Νεκρός ανώτερος τρομοκράτης του ISIS

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πραγματοποίησε επιδρομή στη Συρία, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκε ανώτερο στέλεχος του Ισλαμικού Κράτους.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η ιρακινή υπηρεσία καταπολέμησης της τρομοκρατίας ανέφερε ότι ένας ανώτερος ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους σκοτώθηκε σε επιχείρηση ασφαλείας στη Συρία, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον διεθνή συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι στην επιδρομή σκοτώθηκε ο Ομάρ Αμπντούλ Καντέρ, ο οποίος «ετοίμαζε επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών». Η ανακοίνωση δεν ανέφερε αν υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμάχων.

Ο μαχητής, γνωστός ως «Αμπντούλ Ραχμάν Αλ-Χαλάμπι», ήταν επικεφαλής των εξωτερικών επιχειρήσεων και της ασφάλειας της οργάνωσης, σύμφωνα με την ιρακινή υπηρεσία.

Κατηγορείτο ότι συντόνιζε επιθέσεις σε πολλές χώρες, μεταξύ άλλων και για τη βομβιστική επίθεση στην πρεσβεία του Ιράν στον Λίβανο, καθώς και για το σχεδιασμό άλλων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες όμως αποτράπηκαν μέσω της συλλογής πληροφοριών, ανέφερε η υπηρεσία.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ έχει πραγματοποιήσει σειρά επιθέσεων εναντίον στελεχών του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία. Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η οργάνωση ελπίζει να πραγματοποιήσει ανασυγκρότηση στη χώρα μετά την πτώση του Σύρου Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο.