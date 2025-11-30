Αμερικανικές και συριακές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων του ISIS

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι κατέστρεψε 15 τοποθεσίες που περιείχαν αποθήκες όπλων του Ισλαμικού Κράτους στη νότια Συρία.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι μαζί με συριακές δυνάμεις εντόπισαν και κατέστρεψαν τις αποθήκες στη επαρχία Ριφ Ντάμασκ κατά τη διάρκεια πολλαπλών αεροπορικών επιδρομών και εδαφικών εκρήξεων που πραγματοποιήθηκαν από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου.

«Η συνδυασμένη επιχείρηση κατέστρεψε πάνω από 130 όλμους και ρουκέτες, πολλαπλά αυτόματα όπλα, πολυβόλα, αντιαρματικές νάρκες και υλικά για την κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών», ανέφερε η CENTCOM σε ανακοίνωση.

O ISIS, η τρομοκρατική ομάδα που κάποτε επέβαλε αυστηρή ισλαμιστική κυριαρχία σε εκατομμύρια ανθρώπους σε Συρία και Ιράκ, είχε ουσιαστικά συντριβεί από έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πριν από μερικά χρόνια, αλλά κατάφερε να ανασυνταχθεί και να ανασυγκροτηθεί.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, διοικητής της CENTCOM, δήλωσε την Κυριακή ότι η επιχείρηση «διασφαλίζει ότι τα κέρδη κατά του ISIS είναι διαρκή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεσμεύτηκε να κάνει ό,τι μπορεί για να έχει επιτυχία η Συρία, μετά τις συνομιλίες της 10ης Νοεμβρίου με τον Σύριο Πρόεδρο Αχμέτ αλ-Σαράα, πρώην διοικητή της Αλ Κάιντα που μέχρι πρόσφατα είχε κυρώσεις από τις ΗΠΑ ως ξένος τρομοκράτης.

Η Συρία πραγματοποίησε εθνικές προληπτικές επιχειρήσεις κατά κυττάρων του Ισλαμικού Κράτους τις ημέρες πριν από τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δηλώσεις της συριακής κυβέρνησης εκείνη την περίοδο.

Ένας από τους κύριους στόχους του Σαράα κατά τη συνάντηση με τον Τραμπ ήταν να πιέσει για πλήρη άρση των πιο αυστηρών κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε επέκταση 180 ημερών της αναστολής εφαρμογής των λεγόμενων κυρώσεων Καίσαρα, αλλά μόνο το Κογκρέσο των ΗΠΑ μπορεί να τις άρει πλήρως.