Αμερικανικά ΜΜΕ: Σε αργία τέθηκαν οι πράκτορες που πυροβόλησαν τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη

Τουλάχιστον δύο από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες της συνοριοφυλακής (CBP) που εμπλέκονται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά το οποίο σκοτώθηκε ο Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη, απομακρύνθηκαν προσωρινά από τα καθήκοντά τους, μεταδίδουν πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με ένα από αυτά, οι πράκτορες τέθηκαν σε διοικητική άδεια.

Προς το παρόν είναι άγνωστος ο ακριβής αριθμός των πρακτόρων τους οποίους αφορά το μέτρο, ανέφερε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη ένα στέλεχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Σύμφωνα με το Fox News και το MS NOW, σε διοικητική άδεια τέθηκαν οι δύο πράκτορες που πυροβόλησαν τον Πρέτι.

Το περασμένο Σάββατο πράκτορες της CBP πυροβόλησαν πολλές φορές τον Πρέτι, έναν 37χρονο νοσηλευτή σε νοσοκομείο βετεράνων. Ο θάνατός του, ο δεύτερος στη Μινεσότα μέσα σε τρεις εβδομάδες, σε επεισόδιο στο οποίο εμπλέκονταν ομοσπονδιακοί πράκτορες, προκάλεσε κατακραυγή σε όλη τη χώρα.

Η CBP έχει αναφέρει ότι εξετάζει το συμβάν.

Μετέωρη η αποκλιμάκωση της έντασης μετά τη νέα φραστική επίθεση Τραμπ στον δήμαρχο Φρέι

Σημειώνεται ότι, η «μικρή αποκλιμάκωση» που είχε υποσχεθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στη Μινεάπολη, μετά τον δεύτερο θάνατο Αμερικανού πολίτη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πόλη, μοιάζει μετέωρη μετά τη φραστική επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά του δημάρχου της.

Η πόλη των περίπου 400.000 κατοίκων παραμένει συγκλονισμένη από τον θάνατο το Σάββατο του νοσηλευτή Άλεξ Πρίτι, 37 ετών, από τα πυρά μελών της αστυνομίας συνόρων των ΗΠΑ (CBP) κατά τη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον των επιχειρήσεων για τη σύλληψη μεταναστών. Ο θάνατός του ακολούθησε αυτόν πριν από δυο εβδομάδες της Ρενέ Γκουντ, συνομήλικής του, από τα πυρά ενός πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στην ίδια πόλη την 7η Ιανουαρίου.

Και ενώ η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση φαινόταν να επιθυμεί να κατευνάσει μια ασταθή κατάσταση, τόσο στην πόλη όσο και στους πολιτικούς κύκλους στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές σήμερα κατά του δημάρχου της Μινεάπολης.

Ο Τζέικομπ Φρέι είχε δηλώσει χθες στο X ότι «δεν εφαρμόζει και δεν θα εφαρμόσει τους ομοσπονδιακούς νόμους περί μετανάστευσης».

«Μπορεί κάποιος να του εξηγήσει παρακαλώ ότι αυτή η δήλωση αποτελεί πολύ σοβαρή παραβίαση του νόμου και ότι ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ;» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του Truth Social.

Αλλά ο Φρέι συνέχισε αργότερα, τονίζοντας στο Χ: «Η δουλειά της αστυνομικής μας δύναμης είναι να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών, όχι να επιβάλλει τους ομοσπονδιακούς νόμους περί μετανάστευσης».

Η κατάσταση που επικρατεί πλέον εξαιτίας των θανάτων των δύο Αμερικανών πολιτών, που έχουν προκαλέσει αγανάκτηση στη χώρα, παρακολουθείται τώρα στενά από τους συμμάχους της Ουάσινγκτον.

«Αυτό που είδα είναι προφανώς ανησυχητικό», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, δύο ημέρες αφότου ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε «ανησυχητικό το επίπεδο βίας» στις Ηνωμένες Πολιτείες.