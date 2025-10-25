Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρχίσει να αναπτύσσουν drones επιτήρησης πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Ισραήλ και η Χαμάς τηρούν την εκεχειρία, μετέδωσε η New York Times το Σάββατο.

Όπως αναμεταδίδουν οι Times of Israel, η αυτή η κίνηση έρχεται καθώς περισσότερες χώρες στέλνουν εκπροσώπους για να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τη διατήρηση της εύθραυστης συμφωνίας.

Σύμφωνα με τους Times, επικαλούμενοι δύο Ισραηλινούς στρατιωτικούς και έναν Αμερικανό αξιωματούχο άμυνας, το αμερικανικό Πεντάγωνο ξεκίνησε πτήσεις drones πάνω από τη Γάζα με τη συγκατάθεση του Ισραήλ. Οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν από πού πραγματοποιούνται οι πτήσεις.

Οι επιτηρητικές πτήσεις στοχεύουν στην παροχή μιας ανεξάρτητης εικόνας στην Ουάσιγκτον για την κατάσταση στο έδαφος και στην υποστήριξη του νέου Κέντρου Πολιτικής-Στρατιωτικής Συντονισμού (CMCC) στη νότια Ισραήλ, το οποίο λειτουργεί για την επίβλεψη της συμφωνίας Τραμπ.

Το ρεπορτάζ επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ στο παρελθόν είχαν πραγματοποιήσει πτήσεις drones πάνω από τη Γάζα για τον εντοπισμό ομήρων, αλλά οι τρέχουσες πτήσεις δείχνουν την επιθυμία της αμερικανικής κυβέρνησης να επιβεβαιώνει τις εξελίξεις ανεξάρτητα από τις ισραηλινές πληροφορίες.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ διεύρυναν τον συνασπισμό χωρών που συμμετέχουν στην επιτήρηση και διατήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα, με περισσότερες χώρες να στέλνουν εκπροσώπους στο CMCC.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν, εκτός από Ιορδανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Δανία και Καναδά, και η Αυστραλία, η Γαλλία, η Ισπανία και τα ΗΑΕ.

Το CMCC, που ιδρύθηκε υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, έχει σχεδιαστεί για να συντονίζει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ υποστηρίζει τη φάση σταθεροποίησης μετά τον πόλεμο.

Περίπου 200 Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν σταλεί για την εγκατάσταση του κέντρου, το οποίο φιλοξενεί στρατιώτες από διάφορες συμμαχικές χώρες.

Το US Central Command (CENTCOM) τόνισε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα δεν θα αναπτυχθούν μέσα στη Γάζα. «Το CMCC έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει τις προσπάθειες σταθεροποίησης… Το προσωπικό των ΗΠΑ θα βοηθήσει στη ροή ανθρωπιστικής, λογιστικής και ασφαλείας βοήθειας από διεθνείς εταίρους προς τη Γάζα», αναφέρεται σε ανακοίνωση του CENTCOM.

Μεταξύ των κύριων προκλήσεων θα είναι η εποπτεία αποστράτευσης της Χαμάς και η καταστροφή των υπόλοιπων τρομοκρατικών τούνελ στη Γάζα.