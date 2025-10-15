Αμερικανίδα δικαστής δηλώνει ότι θα εμποδίσει τις μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων από τον Τραμπ

Μια ομοσπονδιακή δικαστής δήλωσε την Τετάρτη, στην αρχή της δικαστικής ακρόασης, ότι πιθανότατα θα εμποδίσει την κυβέρνηση Τραμπ να απολύσει χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους εν μέσω του μερικού shutdown της κυβέρνησης.

Η ομοσπονδιακή δικαστής Σούζαν Ίλστον στο Σαν Φρανσίσκο δήλωσε ότι συμφωνεί με δύο συνδικάτα ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί παράνομα τη διακοπή της χρηματοδότησης της κυβέρνησης για να υλοποιήσει το σχέδιό της για τη μείωση του μεγέθους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

«Εκτός αν κάτι με κάνει να αλλάξω γνώμη, σκοπεύω να απαγορεύσω αυτό που συμβαίνει. Από εκεί θα ξεκινήσω», δήλωσε η Ίλστον, η οποία διορίστηκε από τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος.