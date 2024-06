Ambrey: Στόχος των Χούθι ελληνόκτητο πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα

Ελληνόκτητο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου φέρεται να έγινε στόχος των Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε την Πέμπτη η βρετανική εταιρεία ναυτικής ασφάλειας Ambrey.

Ambrey says Greek-owned bulk carrier was allegedly targeted by Houthis in Red Sea https://t.co/0j9BxuMqpf pic.twitter.com/jaM4osm4mm