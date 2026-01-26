Αλλάζει στάση ο Τραμπ στη Μινεάπολη: Απομακρύνει τον επικεφαλής της ICE μετά τις αντιδράσεις για τους θανάτους

Ο διοικητής της ICE, Γκρεγκ Μποβίνο, πρόκειται να απομακρυνθεί από τη Μινεσότα, έπειτα από τις δολοφονίες δύο Αμερικανών στην περιοχή από πράκτορες μετανάστευσης, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, αξιωματούχοι της κυβέρνησης εξέφρασαν έντονη δυσαρέσκεια το Σαββατοκύριακο για τον τρόπο με τον οποίο ο Μποβίνο και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ διαχειρίστηκαν τις αντιδράσεις μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη.

Μάλιστα μία πηγή ανέφερε πως ο Τραμπ πέρασε αρκετές ώρες την Κυριακή και τη Δευτέρα παρακολουθώντας την κάλυψη των γεγονότων και εμφανίστηκε δυσαρεστημένος με την εικόνα που εξέπεμπε η κυβέρνησή του.

Νωρίτερα, σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε «μια καλή συνομιλία» με τον κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλς και ότι οι δύο πλευρές θέλουν να συνεργαστούν για τη βελτίωση της κατάστασης στην Πολιτεία.

«Ήταν μια πολύ καλή συνομιλία και, στην πραγματικότητα, φάνηκε ότι βρισκόμασταν στο ίδιο μήκος κύματος», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η εγκληματικότητα έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά τόσο ο κυβερνήτης Γουόλτς όσο κι εγώ θέλουμε να γίνει ακόμη καλύτερα», πρόσθεσε.

Όπως αναφέρει το BBC, στην πλήρη περιγραφή από το γραφείο του Γουόλτς, ο κυβερνήτης ανέφερε ότι είπε στον Τραμπ πως πρέπει να υπάρξουν «αμερόληπτες έρευνες για τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη που εμπλέκουν ομοσπονδιακούς πράκτορες, και ότι πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα».

Το γραφείο του Γουόλτς είπε ότι ο Τραμπ συμφώνησε να μιλήσει με το DHS «για να διασφαλιστεί ότι το Γραφείο Ποινικών Διώξεων της Μινεσότα (Minnesota Bureau of Criminal Apprehension) μπορεί να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα, όπως θα ήταν κανονικά η περίπτωση».

Ο Γουόλτς σημείωσε ότι ο Τραμπ «συμφώνησε να εξετάσει τη μείωση του αριθμού των ομοσπονδιακών πρακτόρων στη Μινεσότα και να συνεργαστεί με την πολιτεία με πιο συντονισμένο τρόπο για την επιβολή του νόμου περί μετανάστευσης σε σχέση με βιαιοπραγούντες εγκληματίες».

Η ανάρτηση Τραμπ:

Ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς με κάλεσε με το αίτημα να συνεργαστούμε σχετικά με τη Μινεσότα. Ηταν μια πολύ καλή συνομιλία, και στην πραγματικότητα, φάνηκε ότι βρισκόμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Είπα στον κυβερνήτη Γουόλς ότι θα του τηλεφωνήσει ο Τομ Χόμαν, και ότι αυτό που αναζητούμε είναι κάθε πιθανός και υπαρκτός εγκληματίας που έχουν στην κατοχή τους.

Ο κυβερνήτης, με πολύ σεβασμό, το κατανόησε, και θα μιλήσω μαζί του στο άμεσο μέλλον. Ήταν ευτυχής που ο Τομ Χόμαν θα πήγαινε στη Μινεσότα, και εγώ επίσης!

Έχουμε σημειώσει τέτοια τεράστια επιτυχία στην Ουάσιγκτον, D.C., στο Μέμφις του Τενεσί και στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνας και, πρακτικά, σε κάθε άλλο μέρος που έχουμε «επέμβει» και, ακόμη και στη Μινεσότα, το έγκλημα έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά τόσο ο κυβερνήτης Γουόλς όσο κι εγώ θέλουμε να το κάνουμε ακόμη καλύτερο!

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ ανακοίνωσε πως στέλνει στη Μινεσότα τον «τσάρο των συνόρων» Τομ Χόμαν. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Χόμαν θα μεταβεί στην Πολιτεία απόψε και θα αναφέρεται απευθείας στον ίδιο. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στην υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ.