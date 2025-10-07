Η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να καταργήσει τις σφραγίδες στα διαβατήρια και να υιοθετήσει ένα νέο ψηφιακό σύστημα στα σύνορα. Οι Αυστραλοί και οι πολίτες άλλων χωρών εκτός ΕΕ που ταξιδεύουν στην Ευρώπη από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου ενδέχεται να συναντήσουν το νέο βιομετρικό σύστημα εισόδου/εξόδου (EES), όπως αναφέρει ο Guardian.

Το σύστημα εισόδου/εξόδου (EES) είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα για την καταχώριση υπηκόων τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για βραχεία παραμονή κάθε φορά που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα οποιασδήποτε από τις ακόλουθες ευρωπαϊκές χώρες που το χρησιμοποιούν, ανάμεσά τους και η Ελλάδα:

Αυστρία

Βέλγιο

Βουλγαρία

Γαλλία

Γερμανία

Δανία

Ελβετία

Ελλάδα

Εσθονία

Ισλανδία

Ισπανία

Ιταλία

Κάτω Χώρες

Κροατία

Λετονία

Λιθουανία

Λιχτενστάιν

Λουξεμβούργο

Μάλτα

Νορβηγία

Ουγγαρία

Πολωνία

Πορτογαλία

Ρουμανία

Σλοβακία

Σλοβενία

Σουηδία

Τσεχία

Φινλανδία

Ακόμα, όσον αφορά την «βραχεία παραμονή»: Έως 90 ημέρες εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών. Η περίοδος αυτή υπολογίζεται ως ενιαία περίοδος για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που χρησιμοποιούν το EES.

Υπήκοοι τρίτων χωρών

Για τους σκοπούς του EES, ως «υπήκοος τρίτης χώρας» νοείται ταξιδιώτης που δεν έχει την ιθαγένεια οποιασδήποτε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την ιθαγένεια της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας ή της Ελβετίας.

Οι μη Ευρωπαίοι πολίτες που ταξιδεύουν εντός Σένγκεν (29 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 25 της ΕΕ, καθώς και της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν και της Ισλανδίας) θα εισέρχονται σύντομα χρησιμοποιώντας το νέο σύστημα.

Η Ιρλανδία και η Κύπρος θα συνεχίσουν να επεξεργάζονται χειροκίνητα τα διαβατήρια των εισερχόμενων επιβατών.

Αντικατάσταση των σφραγίδων

Αντί να χρησιμοποιούν σφραγίδες, οι χώρες θα καταγράφουν τα πρόσωπα, τα δακτυλικά αποτυπώματα και τις ημερομηνίες εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών.

Η εφαρμογή του συστήματος ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά οι αλλαγές θα γίνουν σταδιακά, με το EES να αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικό έως τις 10 Απριλίου 2026.

Ποιοι θα επηρεαστούν

Όλοι όσοι δεν διαθέτουν διαβατήριο της ΕΕ και ταξιδεύουν στις χώρες εντός Σένγκεν για σύντομο χρονικό διάστημα θα χρησιμοποιούν το EES, το οποίο είναι δωρεάν.

Εάν οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης που είναι διαθέσιμο στον προορισμό τους ή μια εφαρμογή για κινητά, εάν η χώρα στην οποία ταξιδεύουν προσφέρει τέτοια εφαρμογή, η διέλευση των συνόρων θα είναι ταχύτερη.