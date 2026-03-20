Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί: Ποιος ήταν ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης που εξουδετερώθηκε

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, σκοτώθηκε σε πλήγματα που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το πρακτορείο Tasnim αναφέρει ότι ο Ναϊνί, ο οποίος υπηρετούσε ως εκπρόσωπος των IRGC από το 2024, «μαρτύρησε».

Λίγο αργότερα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι σκότωσε τον εκπρόσωπο των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν.

Σύμφωνα με τον στρατό, το πλήγμα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, έπειτα από πληροφορίες που παρείχε η Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών.

צה"ל חיסל את דובר משמרות המהפכה של משטר הטרור האיראני



חיל האוויר בהכוונת אמ״ן תקף במהלך הלילה וחיסל את עלי מחמד נאא’יני, דובר וראש מערך יחסי הציבור של משמרות המהפכה.



לאורך השנים, נאא’יני מילא מספר תפקידים בעולמות התעמולה והדוברות, ובשנתיים האחרונות שימש כמפיץ התעמולה הראשי של… pic.twitter.com/qJRgJuRulW — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 20, 2026

Οι IDF αναφέρουν ότι ο Ναϊνί «υπηρέτησε σε διάφορους ρόλους προπαγάνδας και δημοσίων σχέσεων» όλα αυτά τα χρόνια, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια ήταν «ο βασικός προπαγανδιστής των Φρουρών της Επανάστασης».

«Στο πλαίσιο του ρόλου του, ο Ναεϊνί διέδιδε την τρομοκρατική προπαγάνδα του καθεστώτος προς τους συμμάχους του σε όλη τη Μέση Ανατολή, με στόχο να επηρεάσει και να προωθήσει τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Κράτους του Ισραήλ από διάφορα μέτωπα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα ότι ο Ναεϊνί σκοτώθηκε σε πλήγμα.

Σημειώνεται ότι, ο Ναϊνί είχε δηλώσει νωρίτερα την ίδια ημέρα ότι απορρίπτει τον ισχυρισμό του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως η ικανότητα παραγωγής πυραύλων του Ιράν έχει καταστεί ανενεργή.

Ποιος ήταν ο Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί

Ο Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί γεννήθηκε το 1957 στην Κασάν του Ιράν. Ήταν υποστράτηγος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και από το 2024 υπηρετούσε ως επίσημος εκπρόσωπος του σώματος υπό τον διοικητή Χοσεΐν Σαλαμί.

Παράλληλα με τη στρατιωτική του καριέρα, ήταν καθηγητής κοινωνικών επιστημών και μέλος του διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Imam Hossein.

Εκτός από τα καθήκοντά του, είχε τεθεί υπό διεθνείς κυρώσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο του επέβαλε κυρώσεις μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2024.

