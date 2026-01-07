Άλβιν Χέλερστιν: Ο 92χρονος δικαστής που επικαλείται την Τορά στη δίκη Μαδούρο

Ο 92χρονος δικαστής, που έχει αναλάβει την υπόθεση του Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε ότι έχει αναρτήσει μια εβραϊκή γραφή από την Τορά στον τοίχο του γραφείου του στο Μανχάταν: «Τζεδέκ, τζεδέκ τιρντόφ» — «Δικαιοσύνη, δικαιοσύνη να επιδιώκετε».

Ορθόδοξος Εβραίος με πολλά χρόνια καριέρας στο δικαστικό σώμα, ο ομοσπονδιακός δικαστής Άλβιν Χέλερστιν έχει μιλήσει ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να προάγει τη δικαιοσύνη και για την επίδραση της πίστης του στη δικαστική του φιλοσοφία.

Ο Χέλερστιν ξεκίνησε την ακροαματική διαδικασία τη Δευτέρα λέγοντας ότι επιθυμεί μια δίκαιη δίκη για τον ανατραπέντα ηγέτη της Βενεζουέλας, ο οποίος την ίδια μέρα δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες περί ναρκοτρομοκρατίας.

«Αυτή είναι η δουλειά μου και αυτή είναι η πρόθεσή μου», δήλωσε ο Χέλερστιν.

Κάποιοι νομικοί αναλυτές έχουν σχολιάσει ότι η ηλικία του Χέλερστιν θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στην υπόθεση, ειδικά αν η δίκη διαρκέσει καιρό.

«Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η υπόθεση θα κρατήσει αρκετά. Ο Χέλερστιν πιθανόν να μην είναι σε θέση να την ολοκληρώσει», λέει ο Νιάμα Ραχμάνι, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας.

Ο Χέλερστιν πάντως δεν απάντησε σε αίτημα να σχολιάσει χθες, Τρίτη.

Την έβδομη μέρα συλλογίζεται

Σε ένα podcast του 2020 ο Χέλερστιν είπε ότι προγραμματίζει τις ακροάσεις για την επιβολή ποινών για τις Παρασκευές, ώστε να μπορεί να περάσει το Σάββατο - το εβραϊκό Σάββατο από τη δύση του ηλίου της Παρασκευής μέχρι το βράδυ του Σαββάτου - αναλογιζόμενος αν η ποινή φυλάκισης που επέβαλε ήταν η αρμόζουσα.

Έχει αποφανθεί κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τα τελευταία χρόνια. Έχει επίσης πει ανοιχτά τη γνώμη του σε περιπτώσεις που πιστεύει ότι οι δικηγόροι δεν υπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των πελατών τους.

Σε ένα άρθρο του σε νομική επιθεώρηση το 2013, έγραψε ότι ορισμένοι δικηγόροι ήταν «εξοργισμένοι» και τον κατηγόρησαν για «κατάχρηση εξουσίας» όταν απέρριψε έναν διακανονισμό 675 εκατομμυρίων δολαρίων που είχαν διαπραγματευθεί η πόλη της Νέας Υόρκης και τα μέλη των υπηρεσιών άμεσης δράσης που τραυματίστηκαν στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Χέλερστιν αποφάνθηκε ότι, μολονότι κανένας νόμος ούτε κανόνας ανέφερε σαφώς αν η συμφωνία χρειαζόταν τις "ευλογίες" του, είχε εγγενώς την εξουσία να την απορρίψει ως ανεπαρκή.

Οι δικηγόροι κατέληξαν να του παρουσιάσουν έναν νέο διακανονισμό που πρόσθετε 125 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση για τα θύματα.

«Είναι ένας άνθρωπος με ισχυρές πεποιθήσεις και επιδιώκει να βρει έναν τρόπο να εναρμονίσει τον νόμο με το πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται τη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Μίτσελ Έπνερ, πρώην ομοσπονδιακός εισαγγελέας που τον έχει παρακολουθήσει στην έδρα.

Ο Χέλερστιν έχει μιλήσει με ειλικρίνεια για το πώς οι εβραϊκές του αξίες επηρεάζουν τις αποφάσεις του.

«Ως δικαστής και ως Εβραίος, θεωρώ ότι όλα όσα κάνω εκφράζουν τον Θεό και επηρεάζουν την εικόνα Του», έγραψε στο άρθρο του 2013.

Στο podcast του 2020, ο Χέλερστιν είπε ότι πιστεύει πως ήταν «το πρώτο ορθόδοξο αγόρι που προσλήφθηκε από εβραϊκή ή μη εβραϊκή εταιρεία στη Νέα Υόρκη».

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι έπειτα από εμένα υπήρξαν άλλοι, και κάποιοι μου πίστωσαν ότι έσπασα την παράδοση», σχολιάζει.

Ο Χέλερστιν είχε ήδη μια μακρά καριέρα πριν ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον τον προτείνει για ομοσπονδιακό δικαστή το 1998. Από το 1957 έως το 1960, ο Χέλερστιν υπηρέτησε στο Σώμα Νομικών Συμβούλων (ή Δικαστικών Συνηγόρων) των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το 1960, εντάχθηκε στην, ανενεργή σήμερα, εταιρεία Stroock & Stroock & Lavan, στην οποία άσκησε το επάγγελμα για μεγάλο μέρος της καριέρας του.

Κριτική στα νομικά «τερτίπια» του Τραμπ

Σε μια πολύκροτη υπόθεση το 2020, ο Χέλερστιν διέταξε την αποφυλάκιση του πρώην δικηγόρου του Τραμπ, του Μάικλ Κόεν, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης προσπάθησε να ανακαλέσει τον κατ' οίκον περιορισμό του και να τον στείλει πίσω στη φυλακή.

Ο Χέλερστιν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση Τραμπ εκδικούνταν τον Κόεν για ένα βιβλίο που είχε γράψει.

Το 2023, ο Χέλερστιν απέρριψε αίτημα του Τραμπ να μεταφερθεί σε ομοσπονδιακό δικαστήριο η ποινική υπόθεση σχετικά με την εξαγορά της σιωπής της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς. Ο Tραμπ τελικά δικάστηκε σε πολιτειακό δικαστήριο και κρίθηκε ένοχος για 34 κακουργήματα.

Τον Μάιο του 2025, ο Χέλερστιν απέρριψε προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να χρησιμοποιήσει έναν νόμο πολεμικής περιόδου για να στείλει υποτιθέμενα μέλη συμμοριών στη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι οι άνθρωποι αυτοί στερήθηκαν αδικαιολόγητα το δικαίωμά τους να δικαστούν.

«Εδώ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», είπε. «Άνθρωποι εκδιώκονται από τη χώρα λόγω των τατουάζ τους».