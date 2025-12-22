Αλβανία: Eπεισόδια σε διαδηλώσεις κατά της αντιπροέδρου της κυβέρνησης (pics&vid)

Διαδηλωτές στα Τίρανα πέταξαν μολότοφ προς το κυβερνητικό κτίριο που στεγάζει το γραφείο του πρωθυπουργού Έντι Ράμα τη Δευτέρα, απαιτώντας την παραίτηση της κυβέρνησης, μετά τις κατηγορίες που απήγγειλαν οι εισαγγελείς σε βάρος του αντιπροέδρου της κυβέρνησης για φερόμενη διαφθορά.

Οι πολιτικές εντάσεις στην Αλβανία έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά τις κατηγορίες εναντίον της αντιπροέδρου της κυβέρνησης Μπελίντα Μπαλούκου. Μαζί με αρκετούς αξιωματούχους και ιδιωτικές εταιρείες, κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε κρατικά κεφάλαια για να ευνοήσει ορισμένες εταιρείες σε μεγάλα έργα υποδομών.

⚡ #AHORA | Se lanzan cócteles molotov contra la oficina del primer ministro de Albania en Tirana mientras los manifestantes de la oposición se enfrentan a la policía. pic.twitter.com/6GJlCPWRlK — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) December 22, 2025

Η Μπαλούκου χαρακτήρισε τις κατηγορίες στο κοινοβούλιο τον περασμένο μήνα ως «λασπολογία, υπαινιγμούς, μισές αλήθειες και ψέματα» και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τη δικαστική εξουσία.

Η Ειδική Εισαγγελία, αρμόδια για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, ζήτησε από το κοινοβούλιο να άρει την ασυλία της Μπαλούκου αυτή την εβδομάδα και να επιτρέψει τη σύλληψή της. Δεν είναι σαφές πότε θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία, όπου το κυβερνών κόμμα του Ράμα κατέχει την πλειοψηφία.

Καθώς οι διαδηλωτές πετούσαν μολότοφ τη Δευτέρα, η αστυνομία με εξάρτυση καταστολής ταραχών προστάτευε το κυβερνητικό κτίριο, χωρίς να απωθήσει τους διαδηλωτές.

«Έχουμε πια κουραστεί, γιατί πρόκειται για δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν κλαπεί, και δεν παραιτείται. Αυτό είναι επαίσχυντο», δήλωσε ο διαδηλωτής Άρμπεν Σούλο.

Η Μπαλούκου ηγείται επίσης του Υπουργείου Υποδομών, το οποίο διαχειρίζεται εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε έργα όπως δρόμοι, γέφυρες και σήραγγες.