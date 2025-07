Αλ Σαράα: Παρουσίασε το νέο εθνικό έμβλημα της Συρίας - Τι συμβολίζει ο χρυσός αετός (pics&vid)

Το νέο εθνικό σύμβολο της Συρίας παρουσίασε χθες, Πέμπτη, η κυβέρνηση του προέδρου Αχμέντ αλ Σαράα σε μια ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι του Λαού στη Δαμασκό.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το πρακτορείο Sanaa, ο Άχμεντ αλ Σάρα περιέγραψε το νέο έμβλημα ως αντανάκλαση «μιας ενωμένης, αδιαίρετης Συρίας».

«Η ταυτότητα που λανσάρουμε σήμερα αντανακλά τη νέα ιστορική φάση της Συρίας», δήλωσε ο αλ Σάρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. «Αντλεί έμπνευση από τον χρυσό αετό - που συμβολίζει τη δύναμη, την αποφασιστικότητα, την ταχύτητα, την ακρίβεια και την καινοτομία», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι, ο χρυσός αετός αντικαθιστά το προηγούμενο σύμβολο ενός γερακιού, και ολοκληρώνεται με τρία αστέρια που αντιπροσωπεύουν την απελευθέρωση του λαού, όπως περιγράφεται από το συριακό Υπουργείο Πληροφοριών. Ο αετός, εμπνευσμένος από αρχαία μοτίβα της Παλμύρας, στεφανώνεται από τρία αστέρια, που αντιπροσωπεύουν τη συριακή σημαία.

Τα πέντε φτερά της ουράς του συμβολίζουν τις κύριες γεωγραφικές περιοχές της Συρίας - τον βορρά, την ανατολή, τη δύση, τον νότο και το κέντρο - ενώ τα 14 φτερά του αντιπροσωπεύουν τις 14 επαρχίες (κυβερνεία) της χώρας, καθεμία από τις οποίες λέγεται ότι αφηγείται «μια ιστορία ανθεκτικότητας σε 14 χρόνια επανάστασης». Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι δεν υπάρχει κάποιος προφανής ισλαμικός συμβολισμός.

Η ανακοίνωση έγινε καθώς η χώρα μεταβαίνει από τις δεκαετίες της διακυβέρνησης του Κόμματος Μπάαθ σε μια νέα πολιτική φάση με (θεωρητικά τουλάχιστον) μεταβατικό πρόεδρο τον Αχμέντ αλ Σάρα.

Η υιοθέτηση της νέας ταυτότητας θα ακολουθηθεί από πρακτικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των αστυνομικών ταυτοτήτων και διαβατηρίων για να ευθυγραμμιστούν με το ανανεωμένο σχέδιο.

