Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς δηλώνει ότι ενδεχόμενα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν δεν θα οδηγήσουν σε έναν μακροχρόνιο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει στρατιωτικές και διπλωματικές επιλογές και οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα στη Γενεύη.

Ειδικότερα, μιλώντας στην Washington Post, ο Βανς είπε ότι δεν γνωρίζει ποια απόφαση θα λάβει ο Τραμπ για το Ιράν, περιγράφοντας πιθανά σενάρια που περιλαμβάνουν στρατιωτικά πλήγματα «ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο» ή την επίλυση «του προβλήματος μέσω της διπλωματίας».

Ωστόσο, αν ο Τραμπ προχωρήσει σε νέο γύρο επιθέσεων — που, σύμφωνα με ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους, θα μπορούσαν να είναι πιο εκτεταμένες από τον βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο — ο Βανς δήλωσε με βεβαιότητα ότι δεν θα εξελιχθούν σε σύγκρουση του τύπου που ο ίδιος έχει επικρίνει έντονα.

«Η ιδέα ότι θα εμπλακούμε σε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή για χρόνια, χωρίς ορατό τέλος — δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμβεί», είπε στην WP, επιστρέφοντας στην Ουάσιγκτον από εκδήλωση στο Ουισκόνσιν, αντικρούοντας προβλέψεις ορισμένων ειδικών ότι δεν θα υπάρξει εύκολη διέξοδος αν οι ΗΠΑ εμπλακούν σε ευρύτερη σύγκρουση με το Ιράν.

Ο Βανς σημείωσε ότι η περσινή επιχείρηση στο Ιράν και η σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο ήταν «σαφώς καθορισμένες επιχειρήσεις».

«Νομίζω ότι όλοι προτιμούμε τη διπλωματική επιλογή», είπε. «Αλλά εξαρτάται πραγματικά από το τι κάνουν και τι λένε οι Ιρανοί».

Ερωτηθείς αν, όταν ως σχολιαστής και γερουσιαστής ασκούσε κριτική στον πόλεμο στο Ιράκ, θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα συνδεόταν με μια προεδρία που επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στο εξωτερικό, ο αντιπρόεδρος γέλασε.

«Η ζωή έχει κάθε είδους απρόβλεπτες ανατροπές», είπε. «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πρόεδρος “Πρώτα η Αμερική” και ακολουθεί πολιτικές που λειτουργούν για τον αμερικανικό λαό.

»Πρέπει να αποφύγουμε την επανάληψη των λαθών του παρελθόντος. Αλλά πρέπει επίσης να αποφύγουμε να υπερερμηνεύουμε τα μαθήματα του παρελθόντος. Το γεγονός ότι ένας πρόεδρος διαχειρίστηκε άσχημα μια στρατιωτική σύγκρουση δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε ποτέ ξανά να εμπλακούμε σε στρατιωτική σύγκρουση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί — και πιστεύω ότι ο πρόεδρος είναι προσεκτικός».