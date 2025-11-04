Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το αίτημα της Σαουδικής Αραβίας να αγοράσει έως και 48 μαχητικά αεροσκάφη F-35, μια πιθανή συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει ξεπεράσει ένα σημαντικό εμπόδιο του Πενταγώνου πριν από την επίσκεψη του πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Η πώληση θα σηματοδοτούσε μια σημαντική αλλαγή πολιτικής, που θα μπορούσε να αλλάξει την στρατιωτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή και να θέσει σε δοκιμασία τον ορισμό της Ουάσιγκτον για τη διατήρηση του «ποιοτικού στρατιωτικού πλεονεκτήματος» του Ισραήλ.

Η Σαουδική Αραβία απηύθυνε άμεση έκκληση νωρίτερα φέτος στον Τραμπ και εδώ και καιρό ενδιαφέρεται για τα μαχητικά αεροσκάφη της Lockheed Martin, σύμφωνα με μία από τις πηγές και έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το Πεντάγωνο εξετάζει τώρα την πιθανή πώληση 48 προηγμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με τον αξιωματούχο των ΗΠΑ και την πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις συνομιλίες, όπως ανέφεραν στο Reuters.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος και ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι η συμφωνία για τα όπλα προχωράει μέσω του συστήματος, δήλωσαν ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση και ότι απαιτούνται αρκετά ακόμη βήματα πριν από την τελική έγκριση, συμπεριλαμβανομένων περαιτέρω εγκρίσεων σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου, υπογραφής από τον Τραμπ και κοινοποίησης στο Κογκρέσο.

Το τμήμα πολιτικής του Πενταγώνου εργάστηκε επί μήνες για την πιθανή συναλλαγή και η υπόθεση έχει πλέον προχωρήσει στο επίπεδο του υπουργού Άμυνας.

Η Ουάσιγκτον σταθμίζει τις πωλήσεις όπλων στη Μέση Ανατολή με τρόπο που εξασφαλίζει ότι το Ισραήλ διατηρεί ένα «ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα». Αυτό εγγυάται ότι το Ισραήλ θα αποκτήσει πιο προηγμένα αμερικανικά όπλα από τα αραβικά κράτη της περιοχής.

Το F-35, κατασκευασμένο με τεχνολογία stealth που του επιτρέπει να αποφεύγει την ανίχνευση από τον εχθρό, θεωρείται το πιο προηγμένο μαχητικό αεροσκάφος στον κόσμο. Το Ισραήλ χρησιμοποιεί το αεροσκάφος για σχεδόν μια δεκαετία, έχοντας δημιουργήσει πολλαπλές μοίρες, και παραμένει η μόνη χώρα της Μέσης Ανατολής που διαθέτει το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος πελάτης αμερικανικών όπλων, επιδιώκει εδώ και χρόνια την απόκτηση του μαχητικού αεροσκάφους, καθώς επιδιώκει να εκσυγχρονίσει την αεροπορία της και να αντιμετωπίσει τις περιφερειακές απειλές, ιδίως από το Ιράν.

Η ανανεωμένη προσπάθεια του βασιλείου για την απόκτηση δύο μοιρών έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ έχει δείξει ανοιχτή στάση στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με το Ριάντ. Η Σαουδική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει ένα μείγμα μαχητικών αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των Boeing F-15, των ευρωπαϊκών Tornado και των Typhoon.

Το ζήτημα των F-35 έχει επίσης συνδεθεί με ευρύτερες διπλωματικές προσπάθειες. Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε προηγουμένως διερευνήσει το ενδεχόμενο παροχής F-35 στη Σαουδική Αραβία ως μέρος μιας συνολικής συμφωνίας που θα περιελάμβανε την ομαλοποίηση των σχέσεων του Ριάντ με το Ισραήλ, αν και αυτές οι προσπάθειες τελικά σταμάτησαν.

Ο Τραμπ έχει θέσει ως προτεραιότητα τις πωλήσεις όπλων στη Σαουδική Αραβία από την επιστροφή του στην εξουσία. Τον Μάιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να πουλήσουν στο βασίλειο ένα πακέτο όπλων αξίας σχεδόν 142 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε ως «τη μεγαλύτερη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας» που έχει συνάψει ποτέ η Ουάσιγκτον.

Η εξέταση από το Κογκρέσο θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει προκλήσεις για οποιαδήποτε πώληση F-35. Οι νομοθέτες είχαν αμφισβητήσει στο παρελθόν τις συμφωνίες πώλησης όπλων με το Ριάντ μετά τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι το 2018, και ορισμένα μέλη του Κογκρέσου παραμένουν επιφυλακτικά όσον αφορά την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας με το βασίλειο της Μέσης Ανατολής.